Ο «Άμλετ» της Schaubühne σε σκηνοθεσία Τόμας Οστερμάγερ, μιούζικαλ από το Εθνικό Θέατρο του Ισραήλ, σύγχρονος χορός από την Ισπανία, ο «Ερωτόκριτος» του ΚΘΒΕ σε σκηνοθεσία Αργυρώς Χιώτη, η επιστροφή του Σταμάτη Σπανουδάκη (με τον Βασίλη Σαλέα) με το έργο «Για τον Αλέξανδρο», αλλά και η επιστροφή του «Τεμπέλη Δράκου», ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων από το Πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2023.

Το επίσημο πρόγραμμα του φετινού 4ου ΔΦΛ ξεκινά στις 26 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται τις τελευταίες μέρες του Δεκεμβρίου. Η γιορτή των παραστατικών τεχνών για την πόλη της Λευκωσίας περιλαμβάνει σειρά παραστάσεων θεάτρου, μουσικής και σύγχρονου χορού κι ένα πλούσιο Παράλληλο Πρόγραμμα.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ και Γενικός Διευθυντής της Nicosia For Art Γιώργος Γ. Παπαγεωργίου υπενθύμισε ωστόσο κατά την παρουσίαση του προγράμματος ότι από τον Απρίλιο 2023 ξεκίνησε ο θεσμός «το Φεστιβάλ που δεν τελειώνει», ώστε το Φεστιβάλ να συνεχίζει να δηλώνει παρόν στην πόλη και να εκπέμπει την φιλοσοφία του καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Γι’ αυτό και κάποιες από τις δράσεις που ανακοινώθηκαν καλύπτουν και τους πρώτους μήνες του 2024.

Η αρχή γίνεται με μια παραγωγή της Στέγης Ωνάση. Πρόκειται για την μουσική παράσταση του διεθνούς Έλληνα συνθέτη της νεότερης γενιάς Θανάση Δεληγιάννη και της ολλανδικής ομάδας I/O «ΕΝΑ ΕΝΑ», ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι σε ένα επαρχιακό κέντρο διασκέδασης περασμένων δεκαετιών, ένα πανηγύρι επί σκηνής. Τα κλαρίνα του ‘80 παντρεύονται με την ηλεκτρονική μουσική, το οικείο με το ανοίκειο.

Θανάσης Δεληγιάννης, «ΕΝΑ ΕΝΑ» © Έλια Καλογιάννη- Γιώργος Κυβερνήτης.

Τιμώμενη χώρα

Το Φεστιβάλ καθιερώνει από φέτος το θεσμό της Τιμώμενης Χώρας ξεκινώντας με το γειτονικό Ισραήλ. Σε συνέχεια της περσινής εμφάνισης του Εθνικού Θεάτρου του Ισραήλ (Habima) στην έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2022, το Φεστιβάλ φέτος φιλοξενεί άλλη μια παραγωγή του Habima. Πρόκειται για το νέο μιούζικαλ του Οχάντ Χίτμαν, «Ο καλύτερος χρόνος της ζωής μου» («The best year of my life») που σκηνοθετεί ο μάστορας του είδους και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Habima Μοσέ Κέπτεν.

Στο ίδιο πλαίσιο, φιλοξενείται επίσης η διεθνούς εμβέλειας χορευτική ομάδα Kibbutz Contemporary Dance Company με το νέο έργο του Ράμι Μπέερ «The Director’s Cut».

Θέατρο

Επιπρόσθετα στη συνεργασία με το Habima, το Φεστιβάλ παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Κύπρο την Schaubehne Βερολίνου με την παραγωγή του «Άμλετ» του Ουίλιαμ Σαίξηρ, σε σκηνοθεσία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Σαουμπίνε του Βερολίνου Τόμας Οστερμάγερ και μετάφραση Μάριους φον Μάγιενμπουργκ.

Τέσσερα χρόνια μετά την παρουσίαση της παραγωγής «Θεία Κωμωδία» του Δάντη σε σκηνοθεσία της Αργυρώς Χιώτη (Παραγωγή Στέγη Ωνάση) το Φεστιβάλ φιλοξενεί την πρόσφατη συνεργασία της με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με τον «Ερωτόκριτο» του Βιτσέντζου Κορνάρου.

«Ερωτόκριτος» του ΚΘΒΕ.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα παρουσιαστεί επίσης η πρεμιέρα των παραγωγών «Περλιμπλίν και Μπελίσα» του Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα» σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου (Παραγωγή Εταιρείας Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού).

Τέσσερις δεκαετίες μετά που, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, έφερε στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας και σύστησε στους Κύπριους θεατρόφιλους τον συγγραφέα Νεσίν Αζίζ με το έργο του «Το θεριό του ταύρου», το Θέατρο ΡΟΗ φέρνει στο Φεστιβάλ το έργο του συγγραφέα με τίτλο «Άντε ψυχούλα μου σκότωσέ με…» σε σκηνοθεσία Ντερμάν Ατίκ.

To Φεστιβάλ επαναλαμβάνει επίσης την επιτυχία των δύο προηγούμενων εκδόσεων του με τίτλο «Routesλ2». Το θεατρικό έργο της Ελλάδας Ευαγγέλου σε σκηνοθεσία Μαρίας Βαρνακκίδου επιστρέφει στους δρόμους της Λευκωσίας με ένα από τα λεωφορεία της Cyprus Public Transport.

Ισπανική Προεδρία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Το Φεστιβάλ, μαζί με την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Κύπρο γιορτάζουν την Ισπανική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Β’ εξάμηνο 2023) με μια συναυλία του Αλκίνοου Ιωαννίδη με τραγούδια του στα ελληνικά και τα ισπανικά. Παρουσιάζεται επίσης η παράσταση σύγχρονου χορού με τίτλο «GRAN BOLERO» σε χορογραφία του Ισπανού Χεσούς Ρούμπιο Γκάμο.

«GRAN BOLERO»

Πρόγραμμα για παιδιά και νέους

Η ανάπτυξη κοινού αποτελεί πάγιο στρατηγικό στόχο τόσο του φεστιβάλ όσο και του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Το φετινό Φεστιβάλ περιλαμβάνει επανάληψη των μεγάλων του επιτυχιών «Ο Τεμπέλης Δράκος» του Γιώργου Χατζηπιερή σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου, καθώς και το πολυβραβευμένο ανά τον κόσμο «Still – Το άγαλμα που γύρισε τον κόσμο» των Σταύρου Σταύρου και Θοδωρή Οικονόμου σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου.

«Ο Τεμπέλης Δράκος»

Θα διοργανώσει επίσης μαθητικές παραστάσεις για τους μαθητές και μαθήτριες των γυμνασίων της Κύπρου με την παραγωγή του Kibbutz Contemporary Dance Company με τίτλο «360ο» σε χορογραφία του Ραμί Μπεέρ.

Under 30

Πλάι σε καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας το Φεστιβάλ καθιερωμένα παρουσιάζει και Κύπριους δημιουργούς, καταξιωμένους αλλά και νέους. Από φέτος, επιθυμώντας τη συστηματική στήριξη νέων δημιουργών στα πρώτα τους βήματα, το Φεστιβάλ καθιερώνει το Πρόγραμμα UNDER30, που απευθύνεται αποκλειστικά σε Κύπριους δημιουργούς κάτω των 30 ετών.

Τον προσεχή Φεβρουάριο το Φεστιβάλ θα παρουσιάσει το θεατρικό έργο «KATABASIS», σε σκηνοθεσία Νεφέλης Κεντώνη, καθώς και τρεις νέες δισκογραφικές δουλειές: τ@ Τζό Λούη με τίτλο «My Story», της Αυγής Σταύρου με τίτλο «Now you see me» και του μουσικού σχήματος Salty River με τίτλο «Wild».

Θα παρουσιαστεί επίσης το αφιέρωμα στα εμβληματικά τραγούδια του Ελληνικού Θεάτρου «Σαν Παράσταση» με τους Κυριάκο Κώστα και Κατερίνα Παράσχου και το λυρικό μουσικό ταξίδι «Τραγούδι χωρίς σύνορα» με τη σοπράνο Ελένη Χαραλάμπους και τον πιανίστα Χρήστο Φούντο.

Μουσική

Έχοντας εγκαινιάσει την πρώτη έκδοση του Φεστιβάλ το 2019, ο Σταμάτης Σπανουδάκης επιστρέφει με το μνημειώδες έργο του «Για τον Αλέξανδρο» παρέα με τον Βασίλη Σαλέα.

Η νέα γενιά τραγουδοποιών από την Ελλάδα εκπροσωπείται στο φετινό Φεστιβάλ από τον Ευστάθιο Δράκο με τη νέα του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «ΦLEVA».

Το φεστιβάλ φιλοξενεί επίσης τον συμπατριώτη μας, πιανίστα και συνθέτη, Σταύρο Λάντσια με τη συναυλία του με τίτλο «Ο δικός μου Ένιο Μορικόνε».

Σταύρος Λάντσιας

Παρουσιάζονται επίσης τέσσερεις νέες δισκογραφικές δουλειές: της Βάκιας Σταύρου με τίτλο «Vakia», του Freedom Candlemaker (Λευτέρης Μουμτζής) με τίτλο «Ageless», του Αβραάμ Κοντού με τίτλο «Αλκυονίδες» και του μουσικού σχήματος Island Seeds με τίτλο «Beginnings».

Τέλος, τα μουσικά σχήματα Quintus Ensemble και Chamberfusion Quintet ενώνουν δυνάμεις και παρουσιάζουν στο κοινό του Φεστιβάλ την παραδοσιακή «Κυπριακή Μουσική Άλλως… πως».

Σύχρονος χορός

Πιστό στη φιλοσοφία του να βοηθήσει τους πολίτες να αγκαλιάσουν την ισότητα και την συμπερίληψη ανεξαρτήτως χρώματος, το φεστιβάλ φιλοξενεί την παράσταση «Never Twenty One» του Γάλλου χορογράφου Σμαΐλ Κανουτέ.

«Never Twenty One»

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ μαζί με το πλούσιο Παράλληλο Πρόγραμμα που περιβάλλει το επίσημο πρόγραμμα παραστάσεων θα ανακοινωθεί την προσεχή βδομάδα.

Εισιτήρια: Από την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023 στις 12 το μεσημέρι από την ιστοσελίδα της SoldOut, τα καταστήματα Stephanis και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-13:00). Πληροφορίες: 22797979

Γιωρκάτζης: Αυτή είναι η στρατηγική για το 2030

Σε χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης αναφέρθηκε στο γεγονός η 4η έκδοση του Φεστιβάλ παραμένει πιστή στους στρατηγικούς στόχους του Δήμου σχετικά με τη διεκδίκηση του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2017. Μπορεί τελικά να επιλέγηκε άλλη πόλη της πατρίδας μας, από την πλευρά μας όμως υλοποιούμε έκτοτε, με σταθερό βηματισμό, τη στρατηγική αυτή». Τόνισε ότι, ειδικά μετά την επαναλειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας και μέσω του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας, ο Δήμος Λευκωσίας δίνει σάρκα και οστά στη συγκεκριμένη στρατηγική. «Κτίσαμε και κτίζουμε, εμπειρογνωμοσύνη σε πολιτιστικές δράσεις μεγάλου βεληνεκούς καθώς και στη σύγχρονη κυπριακή και διεθνή πολιτιστική παραγωγή. Γι’ αυτό και το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας συμμετέχει δυναμικά και στην διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης – Λευκωσία 2030».

Η Αντιπρόεδρος της Nicosia For Art και μέλος της Επιτροπής του Φεστιβάλ Λεώνη Ορφανίδου, επισήμανε ότι το Φεστιβάλ είναι το μεγαλύτερο της Κύπρου.

Στη συνέχεια ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ και Γενικός Διευθυντής της Nicosia For Art Γιώργος Γ. Παπαγεωργίου παρουσίασε το πρόγραμμα. Λίγο πριν σημείωσε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο η συνεισφορά στην άνθηση ενός αειφόρου τουρισμού για την Λευκωσία μέσω του Πολιτισμού. «Ξεκινήσαμε να υλοποιούμε τον συγκεκριμένο στόχο ήδη από την 1η έκδοση του Φεστιβάλ το 2019, εμπλουτίζοντας την τουριστική εμπειρία των επισκεπτών της Λευκωσίας, προσελκύοντας έτσι επισκέπτες τόσο από την υπόλοιπη Κύπρο αλλά και από το εξωτερικό».