Μεγάλη ανταπόκριση είχε η πρώτη διεθνής φουάρ σύγχρονης τέχνης στην Κύπρο, που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό από τις 16 μέχρι τις 18 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του The Warehouse by IT Quarter, δίπλα στη θάλασσα, στην περιοχή του Καρνάγιου στη Λεμεσό.

Οι συνιδρυτές της VIMA Art Fair, Έντγκαρ Γκαντζίεφ, Λάρα Κοτρέλεβα και Ναντέζντα Ζινόφσκαγια, κάνουν έναν απολογισμό της επιτυχίας που είχε η διοργάνωση και τονίζουν πως πέτυχαν να αναπτύξουν μια νέα πλατφόρμα στην Κύπρο για τη συνεργασία εντός του καλλιτεχνικού οικοσυστήματος της περιοχής, την οποία θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν και να βελτιώνουν.

-Ποια είναι τα θετικά που άφησε η VIMA Art Fair στη Λεμεσό και στην καλλιτεχνική σκηνή της Κύπρου; Η VIMA Art Fair έγινε μια πλατφόρμα όπου οι άνθρωποι συναντήθηκαν και είδαν πόσο μεγάλο ενδιαφέρον και υποστήριξη υπάρχει για τη σύγχρονη τέχνη στην Κύπρο. Έδειξε ότι η ενασχόληση με την τέχνη έχει σημασία – όχι μόνο για τους καλλιτέχνες, αλλά για όλους όσους ζουν εδώ. Η έκθεση ενθάρρυνε τη μεγαλύτερη προβολή των τοπικών φωνών και μας υπενθύμισε πόσο σημαντικό είναι να υποστηρίζουμε καλλιτεχνικά έργα και να είμαστε περίεργοι για το τι δημιουργείται γύρω μας. Ταυτόχρονα, η VIMA καλωσόρισε γκαλερί και επιμελητές από την Ελλάδα, την Τουρκία, τον Λίβανο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συνδέοντας την Κύπρο με ένα ευρύτερο πολιτιστικό δίκτυο. Ελπίζουμε ότι αυτές οι σχέσεις θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται.

-Συνεισέφερε η εκδήλωση στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των τοπικών καλλιτεχνών και της διεθνούς καλλιτεχνικής σκηνής; Σίγουρα ελπίζουμε ότι καταφέραμε να αποδείξουμε στους συναδέλφους μας, στους νέους και παλιούς φίλους μας, εκτός από το ευρύ κοινό που μας επισκέφθηκε, πόσο συνυφασμένες είναι η VIMA και η Κύπρος. Αυτή τη στιγμή, είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε συγκεκριμένα για τον αντίκτυπο, αλλά αυτό που είναι σημαντικό για εμάς είναι η ανατροφοδότηση που είχαμε μέχρι στιγμής από τους επισκέπτες, τους συμμετέχοντες, τους καλλιτέχνες και τις γκαλερί. Φαίνεται να υπάρχει ένα συλλογικό αίσθημα θετικότητας για τον χώρο, την οργάνωση, την επικοινωνία και τα συνολικά αποτελέσματα. Οι άνθρωποι ακούγονται ικανοποιημένοι και μας παροτρύνουν να συνεχίσουμε, πράγμα που σημαίνει πολλά. Προς το παρόν, πιστεύουμε ότι καταφέραμε να πετύχουμε τον στόχο που θέσαμε στην αρχή της VIMA – να παρέχουμε μια νέα πλατφόρμα στην Κύπρο για τη συνεργασία εντός του καλλιτεχνικού οικοσυστήματος της περιοχής, την οποία θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε και να βελτιώνουμε.

-Είσαστε ικανοποιημένοι με τη συμμετοχή των γκαλερί από τη διεθνή σκηνή; Ήμασταν απίστευτα χαρούμενοι με την τελική σύνθεση των γκαλερί, τόσο από τη διεθνή όσο και από την τοπική σκηνή. Από τη δική μας οπτική γωνία, κάθε συμμετέχων στην έκθεση παρουσίασε έργο στο υψηλότερο επίπεδο όσον αφορά την επιλογή ή τα έργα, την επιμέλεια και τη συνολική θεματολογία. Υπήρχε μια σαφής αίσθηση υπερηφάνειας και αφοσίωσης από τον καθένα από αυτούς, και ελπίζουμε ότι πήραν αυτή την εντύπωση και από την ομάδα της VIMA. Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι!

-Υπήρξε ικανοποιητική ανταπόκριση από το κοινό; Έχουμε συγκλονιστεί από τις θετικές αντιδράσεις όλων. Είχαμε περίπου 4.000 επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, πράγμα που ήταν πολύ σημαντικό. Οι αντιδράσεις των επισκεπτών ήταν εξαιρετικά θετικές σε όλους τους τοπικούς και διεθνείς επαγγελματίες της τέχνης, και το κοινό. Η συνεχής ροή θετικότητας μας ενέπνευσε πραγματικά, κάνοντάς μας να νιώθουμε ότι κάναμε τις σωστές επιλογές – το σωστό Βήμα στον σωστό δρόμο. Υπάρχουν πάντα τρόποι για να βελτιωθεί κανείς, αλλά τέτοιες απίστευτες αντιδράσεις μας έκαναν πιο πρόθυμους να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά.

-Ποιες θεματικές αναδείχθηκαν από τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην έκθεση «Η κληρονομιά του ήλιου»; Η διαγενεακή έκθεση που επιμελήθηκε ο Ludovic Delalande παρουσίασε το έργο δεκαέξι καλλιτεχνών και ενός συγγραφέα. Αναδυόμενα από τα εκτεθειμένα ερείπια μιας ετοιμόρροπης αρχιτεκτονικής –το κοινό τους νήμα ήταν η Μεσόγειος και ο ήλιος– κάθε έργο βρισκόταν σε διάλογο με τον χώρο και την μεταβαλλόμενη παρουσία του ήλιου σε αυτόν, ενώ η ίδια η έκθεση αντανακλούσε την επερχόμενη εξαφάνιση του ήλιου (σε πέντε δισεκατομμύρια χρόνια), στο πλαίσιο της ανθρώπινης κατάστασης.

-Ο χώρος –ένα ανακαινισμένο πρώην οινοποιείο– λειτούργησε αποτελεσματικά για την παρουσίαση του έργου των καλλιτεχνών; Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευχαριστημένοι με τον χώρο. Η γειτνίαση με τη θάλασσα ήταν πάντα σημαντική για εμάς, κοιτάζοντας προς τη Μεσόγειο, προς τους γείτονές μας. Οι γενναιόδωρες διαστάσεις των αιθουσών στο The Warehouse by IT Quarter σήμαιναν ότι μπορούσαμε να προσφέρουμε στις γκαλερί άφθονο χώρο για να δημιουργήσουν τις παρουσιάσεις τους και να δώσουμε στο κοινό την ευκαιρία να δει πραγματικά τα έργα με την άνεση του χωρίς να κουράζεται. Είχαν χρόνο να κάνουν νέες ανακαλύψεις, να γνωρίσουν νέους ανθρώπους και να επανασυνδεθούν με φίλους και συναδέλφους που είχαν έρθει από μακριά.

Ο υπαίθριος χώρος στον οποίο παρουσιάστηκε η έκθεση The Posterity of the Sun –η ειδική μας έκθεση που επιμελήθηκε ο Ludovic Delalande με έδρα το Παρίσι– ήταν απίστευτα ιδιαίτερος. Ο τρόπος με τον οποίο κάθε έργο επικοινωνούσε μαζί του ήταν μοναδικός και η έκθεση δεν θα ήταν αυτό που ήταν χωρίς αυτόν. Το κτήριο έχει επίσης τις ρίζες του στην κυπριακή ιστορία, και η φιλοξενία μιας διεθνούς έκθεσης τέχνης εκεί είχε νόημα. Είχαμε επίσης τον καταπληκτικό εξωτερικό χώρο με θέα τη θάλασσα, όπου μπορούσαμε να προσκαλέσουμε τοπικούς πωλητές τροφίμων, pop-up μπαρ και μουσικούς, γεγονός που έδωσε στους επισκέπτες την ευκαιρία να βιώσουν πραγματικά αυτό που η Λεμεσός ως πόλη είχε να προσφέρει.

-Ποιο ήταν το μεγάλο όφελος για τους θεατές; Η VIMA προσκάλεσε γκαλερί από 11 χώρες, παρουσιάζοντας διεθνείς καλλιτέχνες παράλληλα με μια ισχυρή εκπροσώπηση του κυπριακού ταλέντου. Οι ντόπιοι και οι διεθνείς επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα, σε ένα μέρος, να αντιληφθούν μια ισχυρή αίσθηση του σύγχρονου έργου που δημιουργείται στην περιοχή. Είδαν τη Λεμεσό και την Κύπρο υπό το ίδιο πρίσμα με πόλεις γειτονικών χωρών με ήδη ακμάζουσες καλλιτεχνικές σκηνές, όπως η Αθήνα, η Βηρυτός και το Ντουμπάι.

Εκτός από τα περίπτερα, τα προγράμματα Public και Parallel προσέφεραν ενεργοποιήσεις στην έκθεση, αλλά και σε όλη την πόλη και πέραν αυτής, επιτρέποντας σ’ εμάς και στη VIMA να σφυρηλατήσουμε μακροχρόνιες σχέσεις με καλλιτέχνες, γκαλερί και άλλους επαγγελματίες της τέχνης, ανοίγοντας παράλληλα στο κοινό ένα παράθυρο σε ό,τι έχει να προσφέρει η Κύπρος.

-Σε μια δύσκολη εποχή με οικονομική κρίση, μετανάστευση, πολέμους, τι ρόλο μπορεί να παίξει η τέχνη; Στη VIMA πιστεύουμε βαθιά ότι δεν πρέπει ποτέ να απομυθοποιούμε τους ανθρώπους υποβιβάζοντάς τους σε εθνικές ταμπέλες ή στις κρίσεις στις οποίες βρίσκονται εξαιτίας της πολιτικής της χώρας τους. Η τέχνη μάς διδάσκει ανθρωπισμό – μας διδάσκει να βλέπουμε τον άνθρωπο που έχουμε μπροστά μας πρώτα ως άνθρωπο. Μας ενώνει επίσης, σε μια εποχή που απλά μπορεί να μην είναι δυνατόν.

Down Town 25.1.2025