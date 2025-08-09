Το νέο ωράριο επισκέψεων των 10 μοναδικών Τοιχογραφημένων Εκκλησιών του Τροόδους που είναι εγγεγραμμένες στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Ανταποκρινόμενο σε ένα πάγιο αίτημα του κοινού αλλά και των τοπικών κοινοτήτων για καλύτερη πρόσβαση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου στις Εκκλησίες του Τροόδους, το Υφυπουργείο Πολιτισμού προχωρεί σε επέκταση του ωραρίου, που επιτρέπει πλέον στο κοινό να τις επισκέπτεται 6 μέρες την εβδομάδα (Τρίτη – Κυριακή).

Οι δέκα εκκλησίες είναι οι ακόλουθες:

Ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου της Στέγης, στην Κακοπετριά

Η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή, στον Καλοπαναγιώτη

Η Ιερά Μονή Παναγίας Φορβιώτισσας (Ασίνου), στο Νικητάρι

Η Ιερά Μονή Παναγίας του Άρακα, στα Λαγουδερά

Ο Ιερός Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά, στον Μουτουλλά

Ο Ιερός Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στον Πεδουλά

Το Παρεκκλήσιο Τιμίου Σταυρού, στο Πελένδρι

Η Ιερά Μονή Παναγίας της Ποδιθού, στη Γαλάτα

Η Ιερά Μονή του Σταυρού του Αγιασμάτι, στην Πλατανιστάσα

Ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Παλαιχώρι Ορεινής.

Τo ωράριο για τους επισκέπτες είναι:

Από 16 Απριλίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου : Τρίτη – Σάββατο: 10.00 – 13.00 και 14.00 – 17.30. Κυριακή: 11.00 – 16.30.

: Τρίτη – Σάββατο: 10.00 – 13.00 και 14.00 – 17.30. Κυριακή: 11.00 – 16.30. Από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Απριλίου: Τρίτη – Σάββατο: 10.00 – 16.30 και Κυριακή: 11.00 – 16.30.

Σημειώνεται ότι οι Εκκλησίες θα είναι ανοικτές και κατά τις δημόσιες αργίες, με εξαίρεση τις ημέρες των μεγάλων θρησκευτικών εορτών (δηλ. τα Χριστούγεννα, το Πάσχα– κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας– και στις 15 Αυγούστου).

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού εκφράζει ευχαριστίες στον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, τις οικείες Μητροπόλεις και τα αντίστοιχα Συμπλέγματα Υπηρεσιών Κοινοτήτων στα οποία ανήκουν οι Εκκλησίες, για την πολύτιμη συνδρομή τους ώστε να εφαρμοστεί το νέο αυτό μέτρο, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, μέσα από το οποίο παρέχονται οι απαραίτητες διευκολύνσεις για ντόπιους και ξένους επισκέπτες, αλλά και εξασφαλίζεται και η ασφάλεια των μνημείων.