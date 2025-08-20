Στις σκοτεινές αίθουσες της Κύπρου βγαίνει από την Πέμπτη 21 Αυγούστου η πολυαναμενόμενη νέα ταινία των Ελληνοαυστραλών Ντάνι και Μάικλ Φιλίππου «Bring Her Back».

Είναι ένα υπερφυσικό θρίλερ τρόμου όπου πρωταγωνιστεί η δυο φορές υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός Σάλι Χόκινς. Η ιστορία ακολουθεί δυο αδέρφια που αποκαλύπτουν ένα φρικτό τελετουργικό στο σπίτι της ανάδοχης μητέρας τους.

Αυτή είναι η δεύτερη ταινία των δίδυμων αδερφών Φιλίππου, οι οποίοι γεννήθηκαν το 1992 στην Αδελαΐδα από Κύπριο πατέρα και μητέρα με καταγωγή από την Ελλάδα. Η πρώτη τους ήταν η επιτυχημένη ταινία τρόμου «Talk To Me» (2022), με τον Guardian να υπογραμμίζει την εξέλιξη των Φιλίππου ως βασικών εκπροσώπων του σύγχρονου τρόμου, χαρακτηρίζοντάς τους ως «δίδυμους βασιλιάδες» του είδους, λόγω της έντασης και της ατμόσφαιρας που δημιουργούν.

Ο Ντάνι και ο Μάικλ Φιλίππου στα γυρίσματα της ταινίας «Bring Her Back» στη Νότια Αυστραλία. ©Ingvar Kenne/ A24

Ο Ντάνι και ο Μάικλ ξεκίνησαν τη ραγδαίως ανοδική πορεία τους ως youtubers, καταγράφοντας ακρότητες στο κανάλι τους RackaRacka (με πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο θεάσεις) και σταδιακά μεταπήδησαν στο σινεμά με σκοπό να διαμορφώσουν τον δικό τους δρόμο, γεγονός που τους επέτρεψε να υπογράφουν τις δουλειές τους με δημιουργική ελευθερία και ένταση στη σκηνοθεσία.

Μάλιστα, πρόσφατα αποχώρησαν από πρότζεκτ για το ριμέικ του γνωστού video game «Street Fighter», επειδή ένιωθαν ότι δεν τους ταιριάζει, προτιμώντας να παραμείνουν πιστοί στο δικό τους ύφος. Πριν λίγο καιρό αποκάλυψαν ότι βρίσκονται σε συζητήσεις με τη Marvel για ένα μυστικό πρότζεκτ, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι θα προχωρήσει καθώς η Marvel φημίζεται για τις πάμπολλες παρεμβάσεις της στην παραγωγή.

Σκηνή από την ταινία «Bring Her Back»

Η συμβολή του Κύπριου παππού

Σε συνέντευξή τους το 2023 στην αυστραλιανή εφημερίδα The Saturday Paper εξήγησαν με ποιον τρόπο ο καθ’ όλα Κύπριος παππούς τους επηρέασε την αισθητική τους. Μετά τον χωρισμό των γονιών τους έμειναν με τον πατέρα τους, ο οποίος ανακαίνιζε κουζίνες και συχνά εργαζόταν μέχρι αργά και τα δίδυμα αδέρφια αφήνονταν στη φροντίδα του παππού. «Δεν είχε επίγνωση τι επιτρεπόταν να δούμε και τι όχι» λέει ο Μάικλ. «Έτσι, τον βάζαμε να μας φέρνει όλες τις ταινίες με διαβάθμιση R (ακατάλληλο). Μερικά από αυτά ήταν anime κι όταν τα έβλεπαν οι γονείς μας έφριτταν, αλλά ο παππούς απαντούσε [με υπερβολική κυπριακή προφορά]: ««It’s a cartoon, it’s a cartoon, it’s fine» (είναι καρτούν, είναι καρτούν, δεν πειράζει).

Ο παππούς πέθανε όταν τα δίδυμα ήταν 13 ετών, αλλά πλέον είχαν ήδη αρχίσει να κάνουν ό,τι θέλουν.

Ο Ντάνι και ο Μάικλ είναι ομοζυγωτικοί δίδυμοι, ωστόσο αν περάσει κάποιος αρκετό χρόνο μαζί τους, διαπιστώνει πόσο διαφορετική είναι η αύρα τους. Ο πιστοποιημένος κασκαντέρ Μάικλ, είναι περισσότερο «αθλητικός τύπος», σε αντίθεση με τον πιο αδύνατο και πιο «γραφιά» Ντάνι.

Η νέα τους ταινία είναι μια στιλιζαρισμένη, σκοτεινή συνέχεια στην ανερχόμενη καριέρα τους, με έντονο ψυχολογικό και συναισθηματικό βάθος. Στέκεται ως μια ωμή, λυρική προσέγγιση του τρόμου, με ισχυρές ερμηνείες- ειδικά από την Σάλι Χόκινς- και μια αισθητική που στοχεύει να καθηλώσει και να ανατριχιάσει.

Τη Χόκινς πλαισιώνουν στο καστ οι Μπίλι Μπάρατ, Σόρα Γουόνγκ και Τζόνα Ρεν Φίλιπς. Την σκηνοθεσία την έχουν αναλάβει τα δίδιμα αδέρφια και το σενάριο έγραψε ο Ντάνι μαζί με τον Μπιλ Χίνζμαν.

Η ταινία προβάλλεται από τις 21 Αυγούστου σε όλες τις αίθουσες Κ- Σίνεπλεξ και Ρίο.

Η υπόθεση

Το φιλμ συνδυάζει ψυχολογικό τρόμο και υπερφυσικά στοιχεία με συναισθηματικά έντονη και φορτισμένη ατμόσφαιρα.

Δύο ετεροθαλή αδέρφια, ο Άντι και η Πάιπερ, η οποία πάσχει από οπτική αναπηρία, μένουν ορφανά μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα τους. Η πρόνοια τα υποχρεώνει να ζήσουν με μια ανάδοχη μητέρα, τη Λόρα, μια πρώην κοινωνική λειτουργό, που αναλαμβάνει την κηδεμονία τους. Στο απομονωμένο σπίτι της βρίσκεται επίσης ο Όλιβερ, ένα μουγκό αγόρι. Σύντομα, αποκαλύπτεται ότι πίσω από τις αντισυμβατικές τακτικές της Λόρα κρύβεται ένα σκοτεινό και τρομακτικό τελετουργικό.

Σύμφωνα με το Spokesman-Review, το στυλ και ο οπτικο-ηχητικός σχεδιασμός είναι εστιασμένα στην οπτική της Πάιπερ, η οποία βλέπει μόνο χρώματα και σχήματα- μια εστίαση που κορυφώνει τη μυστηριώδη και έντονη ατμόσφαιρα στην αφήγηση.

Το μπάτζετ της ταινίας ανήλθε στα περίπου 15 εκατ. δολάρια, ενώ τα έσοδα ξεπέρασαν τα παγκοσμίως 32 εκατ.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας: