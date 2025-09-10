Με δύο κορυφαίες διακρίσεις τιμήθηκε στα InterContinental Music Awards 2025 ο Κύπριος μουσικός, παραγωγός και συνθέτης Γιώργος Σόλωνος.

Ανάμεσα σε πλήθος ταλαντούχων καλλιτεχνών, διακρίθηκε με δύο κορυφαία βραβεία για το έργο του «Walking Away», αποσπώντας την 1η θέση στην κατηγορία «Best Production/ Καλύτερη Μουσική Παραγωγή», καθώς και την ανώτατη διάκριση «Best in Europe– Alternative Category/ Καλύτερη Εναλλακτική Μουσική της Ευρώπης» για το ίδιο τραγούδι.

Τα InterContinental Music Awards, γνωστά για την αναγνώριση σπουδαίων ταλέντων από όλο τον κόσμο και την ανάδειξη της μουσικής πολυμορφίας, τίμησαν τον Σόλωνος για το καινοτόμο ύφος παραγωγής και το καλλιτεχνικό του όραμα. Το «Walking Away» γοήτευσε τόσο την κριτική επιτροπή όσο και τους ακροατές με τα δυναμικά ηχοτοπία του, το συναισθηματικό του βάθος και την πρωτοποριακή εναλλακτική αισθητική του.

«Αυτή η αναγνώριση είναι εξαιρετικά τιμητική» δήλωσε ο ίδιος. «Το ‘Walking Away’ γεννήθηκε από ένα πολύ προσωπικό μέρος και είμαι ευγνώμων που κατάφερε να αγγίξει τόσο τους κριτές όσο και το κοινό σε όλο τον κόσμο».

Με μια καριέρα που χαρακτηρίζεται από διεθνείς συνεργασίες, ρηξικέλευθες συνθέσεις και μια μοναδική ηχητική ταυτότητα, ο Γιώργος Σόλωνος συνεχίζει να εδραιώνεται ως μία από τις πιο καινοτόμες φωνές της σύγχρονης μουσικής. Οι πρόσφατες διακρίσεις ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη φήμη του ως πρωτοπόρου στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια μουσική σκηνή.

Γνωστός για τις δυναμικές του παραγωγές και τη συναισθηματική του τραγουδοποιία, η δουλειά του έχει αποσπάσει διεθνή αναγνώριση και συνεχίζει να εμπνέει το κοινό σε όλο τον κόσμο.

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού συνεχάρη θερμά τον καταξιωμένο μουσικό, παραγωγό και συνθέτη για την πρόσφατη διάκρισή του.

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού υπογραμμίζει ότι είχε ήδη αναγνωρίσει την ιδιαίτερη καλλιτεχνική αξία του Γ. Σόλωνος, παρέχοντάς του χορηγία ως πολιτιστικού δημιουργού το 2025, ενώ, παράλληλα, ο βραβευμένος δίσκος του αξιολογήθηκε με υψηλή βαθμολογία από αρμόδια επιτροπή, γεγονός που οδήγησε το Τμήμα στην αγορά περιορισμένου αριθμού βινυλίων του έργου, ως συμβολικό βραβείο και έμπρακτη στήριξη της δημιουργικής του πορείας.

«Αναμφίβολα η επιτυχία του Γιώργου Σόλωνος, ενός καλλιτέχνη που συνδυάζει τη διεθνή εμπειρία με τη βαθιά σύνδεση με την Κύπρο, αναδεικνύει τη χώρα μας σε κόμβο σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας και ενισχύει το κύρος της στην παγκόσμια σκηνή» σημειώνεται. Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού παραμένει «αφοσιωμένο στη στήριξη δημιουργών, που με την πρωτοπορία και το ταλέντο τους εμπλουτίζουν και προάγουν τον σύγχρονο πολιτισμό της Κύπρου».