Ισχυρή είναι η κυπριακή παρουσία στις φετινές μικρές λίστες των Λογοτεχνικών Βραβείων Αναγνώστη 2026, καθώς πέντε Κύπριοι και Κύπριες συγγραφείς και ποιητές/ποιήτριες συγκαταλέγονται ανάμεσα στους υποψηφίους των σημαντικών λογοτεχνικών διακρίσεων για εκδόσεις του 2025.

Συγκεκριμένα, στις φετινές λίστες περιλαμβάνονται οι Κωνσταντία Σωτηρίου, Νάσια Διονυσίου, Αυγή Λίλλη, Παναγιώτης Νικολαΐδης και Μαρία Καντ, εκπροσωπώντας διαφορετικές κατηγορίες της σύγχρονης ελληνόγλωσσης λογοτεχνικής παραγωγής.

Η Κωνσταντία Σωτηρίου βρίσκεται στη μικρή λίστα της κατηγορίας Μυθιστόρημα με το βιβλίο Η κεφαλή του Τσάτσγουερθ (Πατάκης), συνεχίζοντας τη σταθερή και διακεκριμένη παρουσία της στον χώρο της πεζογραφίας.

Στην κατηγορία Νουβέλα υποψήφια είναι η Νάσια Διονυσίου με το έργο Μη γράφετε Αρθούρος (Πόλις), ένα βιβλίο που έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις για τη γραφή και τη θεματική του.

Στην κατηγορία Λογοτεχνικό δοκίμιο – Φιλολογική μελέτη περιλαμβάνεται η Αυγή Λίλλη με το βιβλίο Αναζητώντας τη «μαγεία της απάτης». Ζητήματα θεωρίας και ποιητικής στο έργο του Αλέξανδρου Κοτζιά (Γκόνη).

Δύο κυπριακές παρουσίες καταγράφονται και στην ποίηση. Ο Παναγιώτης Νικολαΐδης είναι υποψήφιος στην κατηγορία Ποίηση με τη συλλογή Γράμματα στην αγαπημένη (Σμίλη), ενώ η Μαρία Καντ συμμετέχει επίσης στην ίδια κατηγορία με το βιβλίο Punctum (Gutenberg).

Οι μικρές λίστες ανακοινώθηκαν σήμερα, 7 Μαΐου, από τη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού και ιστοτόπου «Ο Αναγνώστης» και τις επιτροπές κρίσης για τα βιβλία ενηλίκων και παιδιών. Τα βραβεία θεωρούνται ανάμεσα στις σημαντικότερες ετήσιες διακρίσεις στον χώρο του βιβλίου στην Ελλάδα και καταγράφουν κάθε χρόνο τις τάσεις και τις πιο ξεχωριστές εκδοτικές παρουσίες της χρονιάς.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Α. Μυθιστόρημα

Νίκος Αμανίτης, Ο αγνοούμενος του Ματαρόα, Μεταίχμιο Βασίλης Γκουρογιάννης, Τα κιάλια του Βασίλι Τσουικόφ, Μεταίχμιο Τάκης Καμπύλης, Ο γάτος Πετεφρής, Καστανιώτης Μάρτιν Κούκα, Υπέρθεση υπό κατάρρευση, Ισνάφι Μιχάλης Μιχαηλίδης, Η τελευταία πλεκτάνη, Νεφέλη Αλέξης Πανσέληνος, Ξεχασμένες λέξεις, Μεταίχμιο Αντώνης Πάσχος, Ετερόρρυθμη μέρα, Στερέωμα Ελένη Στελλάτου, Καιρός των κρυστάλλων, Πόλις Κωνσταντία Σωτηρίου, Η κεφαλή του Τσάτσγουερθ, Πατάκης Βίκυ Τσελεπίδου, Η αγέλη, Πατάκης

Β. Διήγημα

Χρήστος Αστερίου, Η εγγαστρίμυθη φάλαινα, Πατάκης Χρηστίνα-Καλλιρόη Γαρμπή, Τώρα όμως δεν έχουν συμβεί όλα αυτά, Κείμενα Νικόλας Ευαντινός, Τράνταγμα, Κέδρος Mιχάλης Μοδινός, Η υπόθεση της ερυθράς βασίλισσας, Καστανιώτης Ηλίας Μπιστολάς, Η κορυφή του κόσμου, Τόπος Γιάννης Ξούριας, Φύλλα βασιλικού, Gutenberg Νατάσα Σίδερη, Το μόνο ζώο, Γεννήτρια Γιώργος Τσακνιάς, Ουμπίκικους, Κίχλη Μισέλ Φάις, Μεσοτοιχίες, Πατάκης Ηφαιστίων Χριστόπουλος, Ντιμινουίτες για Αγίους, Εστία

Γ. Νουβέλα

Αριστείδης Αντονάς, Σημειωματάριο, Αντίποδες Σοφία Αυγερινού, Άγνωστες λέξεις, Πόλις Νίκος Δαββέτας, Η δεσμοφύλακας, Πατάκης Νάσια Διονυσίου, Μη γράφετε Αρθούρος, Πόλις Λίλα Κονομάρα, Μια τρίχα που γίνεται άλογο, Καστανιώτης Σπύρος Μαντζαβίνος, Ποδολάτρες, Πατάκης Χριστίνα Ντούση, Παιδικές ασθένειες, Έναστρον Στέφανος Παπαδημητρίου, Η σφαγή των αθώων, Ψυχογιός Ιορδάνης Παπαδόπουλος, Κασκαντέρ, Ίκαρος Βασίλης Τσιμπούκης, Μέσα χρώμα, Loggia

Δ. Πρωτοεμφανιζόμενοι/-ες πεζογράφοι

Μαρίνα Αγαθαγγελίδου, Ρεπεράζ, Πατάκης Μαριγώ Ζάννου, Τα χέρια, Γραφή Qabel, Ο πατέρας μου, η πόλη μου και τα τριάντα μου, Loggia Βασιλική Λ. Μπίντου, Τα γιούλια, Απόπειρα Ευάρεστος Πιμπλής, Πέρα από τη συναίνεση, Πόλις Zelda Scott, Η γυναίκα-αχλάδι, ο άντρας-βάτραχος και άλλες ιστορίες, Τόπος Γιώργος Σύρμας, Rec, Ίκαρος Ελισάβετ Φωτοπούλου, Στη γύρα, ΚΨΜ Γιώργος Ψωμιάδης, Η φωλιά, Κίχλη

Ε. Λογοτεχνικό δοκίμιο – Φιλολογική μελέτη

Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, Ε.Χ. Γονατάς. Μικρές και παράξενες ιστορίες, Πατάκης Μάρθα Βασιλειάδη, Μυθολογίες της Σαλώμης, Αιώρα Κυριακή Δεμίρη, Ελφρίντε Γέλινεκ. Πολιτική και φεμινισμός, Σοκόλη Γιάννης Δημητρακάκης, Διαδρομές της σκέψης του Κ.Θ. Δημαρά, Σοκόλη Δημήτρης Καράμπελας, Το πνεύμα και το τέρας, Δώμα Ιορδάνης Κουμασίδης, Ο κενός καθρέφτης και η πολιτική του μη ωραίου. Αισθητικό και πολιτικό στον μεταμοντερνισμό, Κέδρος Αυγή Λίλλη, Αναζητώντας τη «μαγεία της απάτης». Ζητήματα θεωρίας και ποιητικής στο έργο του Αλέξανδρου Κοτζιά, Γκόνη Χριστίνα Ντουνιά, Το όνειρο και το πάθος – Κ.Γ. Καρυωτάκης, Εστία Γιάννης Παπαθεοδώρου, Απατηλό παρελθόν, Άγρα Κώστας Περούλης, Μισέλ Ουελμπέκ απολογία: Δύο κείμενα για την ποιητική του, Εστία

Στ. Ποίηση

Γιώργος Δομιανός, Καφετέρια, απόγευμα, Κάπα Θωμάς Ιωάννου, Ανοιχτή ημερομηνία, Πόλις Μαρία Καντ (Καντωνίδου), Punctum, Gutenberg Γιώργος Κοζίας, Τι αιώνα κάνει έξω;, Περισπωμένη Μαρία Κούρση, Ο χρόνος σε τίτλους, Ηριδανός Αλέξανδρος Μηλιάς, Απ’ την Αθήνα φάντασμα, Πατάκης Παναγιώτης Νικολαΐδης, Γράμματα στην αγαπημένη, Σμίλη Βασιλεία Οικονόμου, Όταν πάψει η βροχή, θα είμαστε ξένες, Ενύπνιο Γιώργος Πρεβεδουράκης, Δίστομο, Πανοπτικόν Θοδωρής Χιώτης, Κράμα, Φρμκ

Ζ. Πρωτοεμφανιζόμενοι/ες ποιητές/τριες

Παναγιώτης Αντωνιάδης, Έμελος, Θράκα Ελεάνα Ζιάκου, Εξωμήτριο, Σαιξπηρικόν Πέτρος Ισαακίδης, Ηφαιστειωθείς – Volcanoed, Θράκα Γεωργία Καλαφάτη, Η αγέραστος Ρόζα, ΑΩ Χαρίδημος Κιοστεράκης, Μετρό, Ενύπνιο Άγγελος Μπέρτος, Καρπάθια, Θίνες Θανάσης Πάνου, Ασπρόμαυρα πλάνα, Ιωλκός Λάζαρος Φίλης, Αν κανείς από εσάς έχει στραγγαλίσει ποτέ ένα πουλί, Θράκα

Α. Παιδικό βιβλίο με εικονογράφηση

Θοδωρής Γεωργακόπουλος, Το μικρό Πάπιγκο, εικονογράφηση: Mariana Rio, Καστανιώτης Θεοδώρα Κατσιφή, Ο Μάξιμος είναι δυνατός, εικονογράφηση: Πέτρος Μπουλούμπασης, Καλειδοσκόπιο Αλέξης Κυριτσόπουλος, Το καλό του καλού, Κέδρος Μάνος Μπονάνος, Ο άνθρωπος και η κουκουβάγια, εικονογράφηση: Ντανιέλα Σταματιάδη, Παπαδόπουλος Αντώνης Παπαθεοδούλου, Για να δούμε, εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή, Ίκαρος Βάσια Παρασκευοπούλου, Ο βασιλιάς μυγιάστηκε, εικονογράφηση: Φωτεινή Τίκκου, Πατάκης Αργυρώ Πιπίνη, Κινητή γιορτή -Ένας περίπατος στη λαϊκή αγορά του Τέτση, εικονογράφηση: Αχιλλέας Ραζής, Παπαδόπουλος Κωνσταντίνα Τασσοπούλου, Για ένα κομμάτι ψωμί, εικονογράφηση: Κώστας Θεοχάρης, Υδροπλάνο

Β. Λογοτεχνικό βιβλίο για παιδιά

Μαρία Αγγελίδου, Οδύσσεια – Η περιπέτεια, εικονογράφηση: Αιμιλία Κονταίου, Καλέντης Φυτούλα Βακανά, Πώς να σώσετε μία σχολική εφημερίδα, εικονογράφηση: Λίλια Γκούνη Σοφικίτη, Πατάκης Λένα Διβάνη, Η Αμαλία και η χειρότερή της φίλη, εικονογράφηση: Φίλιππος Αβραμίδης, Πατάκης Κωνσταντίνος Πατσαρός, Το ημερολόγιο που μου έσωσε τη ζωή, εικονογράφηση: Studded Betrayal, Πατάκης Βέρα Πρατικάκη, Θάλεια και Μελίνα κολλητές και στους μπελάδες, εικονογράφηση: Celine Dewas, Ψυχογιός

Γ. Λογοτεχνικό βιβλίο για εφήβους

Κυριάκος Αθανασιάδης, Φωτόσπαθα και Σαμουράι, Οι Κοσμοφύλακες #1, Στερέωμα Αγγελική Δαρλάση, Ονειροφύλακες -Ο Γυρισμός, Πατάκης Πολυχρόνης Κουτσάκης, Influencer- Ιστορίες της μιας ανάσας, Παπαδόπουλος Χρυσόστομος Τσαπραΐλης, Το κατέβασμα του φεγγαριού, εικονογράφηση: Kanellos Cob, Ίκαρος

Δ. Βιβλίο γνώσεων

Μαρία Βενιζελέα, Το μπουρμπουλάκι, εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς Ηλίας Γεωργούλας – Φίλιππος Μανδηλαράς, Πυθαγόρας – παιχνίδια του νου, εικονογράφηση: Τόμεκ Γιοβάνης, Πατάκης Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Η Ακρόπολη και το μουσείο της, εικονογράφηση: Στέλιος Λιβανός, Μέλισσα Ειρήνη Κούτμου, Άιζακ Νιούτον πάνω στη μηλιά, εικονογράφηση: Kanellos Cob, Ψυχογιός Αργυρώ Πιπίνη – Άλκηστη Χαλικιά, Έντεκα λόγοι για να μη διαβάσω ποίηση και άλλοι δώδεκα για να διαβάσω, εικονογράφηση: Κώστας Μαρκόπουλος, Καλειδοσκόπιο Σάκης Σερέφας, Φαντάσου να έπεφτε ένα σύννεφο στο κεφάλι σου, εικονογράφηση: Τόμεκ Γιοβάνης, Μεταίχμιο

Οι επιτροπές του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Αγγελής Δημήτρης, ποιητής, διευθυντής περ.Φρέαρ, Κωνσταντίνος Καραβίδας, καθηγητής, ΕΔΙΠ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γιώργος Περαντωνάκης,κριτικός λογοτεχνίας Βαρβάρα Ρούσσου, ΕΔΙΠ, ΑΣΚΤ, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αριστοτέλης Σαΐνης, κριτικός λογοτεχνίας, Κατερίνα Σχινά, κριτικός λογοτεχνίας, μεταφράστρια

Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, κριτικός λογοτεχνίας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Αγγελική Γιαννικοπούλου, Καθηγήτρια Παιδικής Λογοτεχνίας ΕΚΠΑ, Κατερίνα Δημόκα, συγγραφέας, φιλόλογος, Νίκη Κωνσταντίνου – Σγουρού, εκπαιδευτικός, Αγγελική Φουρνάρη, Βιβλιοθηκονόμος, Πέτρος Χριστούλιας, συγγραφέας, εικονογράφος.