Μια από τις σημαντικότερες πολιτιστικές στιγμές της κυπριακής παρουσίας στην Ευρώπη το 2026 θα εκτυλιχθεί στις 8 Ιουνίου στο εμβληματικό Κάντογκαν Χολ του Λονδίνου, όπου η Κύπρος θα βρεθεί στο επίκεντρο μέσα από ένα μεγαλεπήβολο αφιέρωμα στον Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.

Στο πλαίσιο των επίσημων πολιτιστικών εκδηλώσεων για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Oxford Philharmonic Orchestra παρουσιάζει τη «Χορωδιακή Φαντασία» και τη «Συμφωνία αρ. 9» του Μπετόβεν, δύο έργα με έντονο συμβολισμό γύρω από την ελευθερία, την ενότητα και το ευρωπαϊκό ιδεώδες.

Στο πόντιουμ θα βρίσκεται ο διεθνώς καταξιωμένος Κύπριος μαέστρος Μάριος Παπαδόπουλος, ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής της Oxford Philharmonic Orchestra, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η συμμετοχή της νεαρής πιανίστριας Άννας Αβραμίδου, η οποία αναδεικνύεται σταθερά ως μία από τις πιο υποσχόμενες παρουσίες της νέας γενιάς Κυπρίων μουσικών με διεθνή προοπτική.

Η Άννα Αβραμίδου θα ερμηνεύσει ως σολίστ τη «Χορωδιακή Φαντασία», ένα έργο που θεωρείται προάγγελος της 9ης Συμφωνίας και απαιτεί τόσο δεξιοτεχνία όσο και έντονη μουσική ευαισθησία. Η εμφάνισή της στο πλευρό μιας κορυφαίας βρετανικής ορχήστρας και υπό τη διεύθυνση του Μάριου Παπαδόπουλου σηματοδοτεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην ανοδική της πορεία.

Η βραδιά κορυφώνεται με τη μνημειώδη «9η Συμφωνία» με την περίφημη χορωδιακή «Ωδή στη Χαρά», που αποτελεί τον επίσημο ύμνο της Ευρώπης. Στην παραγωγή συμμετέχει επίσης η Χορωδία του Crouch End Festival, μαζί με τέσσερις διακεκριμένους Κύπριους λυρικούς καλλιτέχνες: τη σοπράνο Ζωή Νικολαΐδου, την Αυστραλοκύπρια μέτζο σοπράνο Σακίρα Τσίντος, τον τενόρο Σωτήρη Χαραλάμπους και τον βαρύτονο Γιώργο Ιωάννου.

Ξεχωριστή βαρύτητα προσδίδει και η παρουσία του θρυλικού βιολονίστα Ράινερ Κιούχλ, πρώην εξάρχοντα της Φιλαρμονικής της Βιέννης, ο οποίος θα εμφανιστεί ως προσκεκλημένος εξάρχων της ορχήστρας.

Η συναυλία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα κορυφαία πολιτιστικά γεγονότα του Μήνα της Ευρώπης 2026 στο Λονδίνο, προβάλλοντας την Κύπρο όχι μόνο ως πολιτικό αλλά και ως πολιτιστικό συνομιλητή της Ευρώπης, μέσα από ένα έργο που εδώ και δύο αιώνες συμβολίζει το κοινό όραμα των λαών της ηπείρου.

Εισιτήρια διατίθενται από την ιστοσελίδα της Oxford Philharmonic Orchestra.