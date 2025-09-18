Το ρομαντικό δράμα φαντασίας «A Big Bold Beautiful Journey», που υποστηρίζεται από ένα μεγάλο στούντιο κι έχει για πρωταγωνιστικό ζευγάρι τους βραβευμένους σταρ Κόλιν Φάρελ και Μάργκο Ρόμπι και το θρίλερ συνωμοσίας «Relay» είναι οι δύο νέες προσθήκες, από σήμερα, στο πρόγραμμα των κινηματογράφων της Κύπρου.

«A Big Bold Beautiful Journey»

Ρομαντικό δράμα φαντασίας, αμερικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Κογκονάντα, με τους Κόλιν Φάρελ, Μάργκο Ρόμπι, Κέβιν Κλάιν, Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ. Από τις ταινίες που έχουν δημιουργήσει προσδοκίες, η τελευταία δημιουργία του Νοτιοκορεάτη Κογκονάντα, η πρώτη που υποστηρίζεται από μεγάλο στούντιο κι έχει για πρωταγωνιστικό ζευγάρι δυο Αμερικάνους σταρ, τους βραβευμένους με Όσκαρ Κόλιν Φάρελ και Μάργκο Ρόμπι.

Ο πολλά υποσχόμενος Κογκονάντα («Columbus», «After Young») υπόσχεται, όπως και ο τίτλος της ρομαντικής του δραμεντί φαντασίας, ένα μεγάλο όμορφο τολμηρό ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο, θέτοντας στον πυρήνα της ταινίας ένα ερώτημα που πολλές φορές απασχολεί τους ανθρώπους. Τι θα γινόταν, άραγε, αν μπορούσαμε να ξαναζήσουμε τις στιγμές που μας διαμόρφωσαν;

Η Σάρα κι ο Ντέιβιντ είναι δύο άγνωστοι μεταξύ τους που συναντιούνται στον γάμο ενός κοινού τους φίλου και πολύ σύντομα, μέσα από μια αναπάντεχη τροπή της μοίρας, θα βρεθούν συνοδοιπόροι σ’ ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι- μια αστεία, φανταστική, σαρωτική περιπέτεια, όπου θα ξαναζήσουν σημαντικές στιγμές από το παρελθόν τους, διαφωτίζοντας το πώς έφτασαν εκεί που βρίσκονται στο παρόν… κι ενδεχομένως έχοντας την ευκαιρία να αλλάξουν το μέλλον τους.

Ο Ντέιβιντ ζει σχεδόν σε βαθμό απάθειας και στη θολούρα της μέσης ηλικίας, ενώ το ίδιο πάνω- κάτω ισχύει και για την Σάρα. Κοινό χαρακτηριστικό η πεποίθησή τους να βγουν από αυτό το αδιέξοδο, σπάζοντας τους κύκλους μιας συμβατικής στασιμότητας.

Το φιλμ, με αφηγηματική δεξιοτεχνία, περιγράφει μέσα από αυτό το όμορφο ταξίδι, που πλημμυρίζει από μαγικές εικόνες τοπίων, την κοσμική, πνευματική Οδύσσεια και το πέρασμα από πόρτες- εισόδους στο παρελθόν του ζευγαριού.

Ο Κογκονάντα, που είναι το ψευδώνυμο με το οποίο έγινε γνωστός, ακόμη πριν περάσει στη σκηνοθεσία, διατηρεί τη γνώριμη ζεν απλότητά του, αποτυπώνοντας, αυτή τη φορά πιο συναισθηματικά φορτισμένα, τα φιλοσοφικά του ερωτήματα περί ταυτότητας, μνήμης και της τριβής των ανθρώπινων σχέσεων, ενώ όπως φαίνεται δεν του λείπει και το χιούμορ, με το οποίο σιγοντάρει τους γοητευτικούς πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες.

Μια εσωτερική περιπλάνηση, με δυο πρωταγωνιστές σε καλή φόρμα, που αξιοποιεί ο σκηνοθέτης, ενώ αν περιόριζε και το μέλωμα του σεναρίου, που βγάζει, ωστόσο, συγκίνηση, θα είχε καταφέρει να διεισδύσει πιο βαθιά στο θέμα του και στο βασικό ερώτημα της ταινίας, για τις καθοριστικές στιγμές της ζωής.

«Relay»

Αμερικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Μακένζι, με τους Ριζ Άχμεντ, Λίλι Τζέιμς, Σαμ Γουόρθινγκτον, Γουίλα Φιτζέραλντ, Βίκτορ Γκάρμπερ κ.ά.

Γοητευτικό θρίλερ συνωμοσίας, περίπλοκων υποθέσεων, σκοτεινών μηχανισμών, στην πολύχρωμη Νέα Υόρκη, από τον Σκωτσέζο Ντέιβιντ Μακένζι και πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ, ταλαντούχο Ριζ Άχμεντ και δίπλα του την Λίλι Τζέιμς και τον Σαμ Γουόρθινγκτον.

Μετά από αρκετά χρόνια απουσίας ο Σκωτσέζος σκηνοθέτης και ανεξάρτητος παραγωγός Ντέιβιντ Μακένζι («Hell or High Water», «Young Adam») επιστρέφει μ’ ένα θρίλερ, που φτάνει στα όρια της παράνοιας, περιγράφοντας μία ιστορία για την ανυπαρξία ασφάλειας στις επικοινωνίες, αλλά και τη διαφθορά στις μεγάλες εταιρείες.

Το φιλμ θα μπορούσε να αποτελεί έναν αξιόλογο πιλότο ενός στιβαρού τηλεοπτικού δράματος, αλλά ο Μακένζι, στοχεύει ψηλότερα και με οξυδέρκεια παραπέμποντας στα θρίλερ των δεκαετιών του ’70 και ’80, όταν ο Ντε Πάλμα, ο Πάκουλα, ο Πάρκερ κ.λπ. κάρφωναν στη θέση τους τούς θεατές, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Ο Ας, ένας μοναχικός, μυστικοπαθής Νεοϋορκέζος, εργάζεται από το μικρό του διαμέρισμα ως fixer, δηλαδή ενδιάμεσος μεταξύ πληροφοριοδοτών και διεφθαρμένων εταιρειών, χωρίς φίλους και συγγενείς. Θα βρει στο δρόμο του τη Σάρα, η οποία εργάζεται σε εταιρεία βιοΐατρικής που έχει δημιουργήσει ένα γενετικά τροποποιημένο σιτάρι, διαφημιζόμενο ως λύση για τους αγρότες σε φτωχές χώρες. Μόνο που έχει τοξικές παρενέργειες, κάτι που μένει κρυφό, μέχρι να πουληθεί σε άλλη εταιρεία για δισεκατομμύρια δολάρια. Η Σάρα θέλει να μιλήσει για τις παρενέργειες και θα τραβήξει την προσοχή των ανωτέρων της στην ιεραρχία της εταιρείας μπαίνοντας στο στόχαστρο. Μοναδικός βοηθός της θα είναι ο Ας, που διαθέτει τα στοιχεία για την ανακάλυψη της Σάρα, ενώ μπράβοι έχουν αρχίσει να τον αναζητούν…

Το πολύπλοκο, πολλές φορές σενάριο, ακολουθώντας τη συνταγή του κυνηγιού γάτας- ποντικιού, με τον Ας να χάνεται στο παρασκήνιο, ζώντας σαν φάντασμα, αποφεύγοντας να τον γνωρίσει η Σάρα και επικοινωνώντας μαζί της μέσω ενός τηλεφωνικού συστήματος αναμετάδοσης, μίας υπηρεσίας που χρησιμοποιείται κυρίως από κωφούς και οι συνομιλίες δεσμεύονται από νόμους περί απορρήτου.

Ο σεναριογράφος Τζάστιν Πιασέκι, μαζί με τον Μακένζι, φαίνονται αρκετά διαβασμένοι με το είδος του θρίλερ συνωμοσίας και αυτό γίνεται φανερό για τους γνώστες, που θα παρατηρήσουν κάποιες ομοιότητες στα φιλμ «Τρεις Μέρες του Κόνδορα» και «Η Εξαφάνιση», αλλά και στην αξιόλογη τηλεοπτική σειρά «Mr. Robot».

Τεχνικά το φιλμ διαθέτει αρκετά εφόδια, πρωτίστως από τον βετεράνο διευθυντή φωτογραφίας Τζάιλς Νάτγκενς, δίνοντας έναν ρεαλισμό στο στόρι, παρότι αυτό φτάνει στα όρια της αληθοφάνειας, ενώ ιδιαιτέρως φροντισμένη είναι και η παραγωγή. Εκεί που χάνει η ταινία του Μακένζι, είναι στην αφηγηματική της πυκνότητα, κάποιες συμπτώσεις που μοιάζουν υπερβολικές, αλλά και στην επιλογή να δώσει μία ρεαλιστική προσέγγιση στην ιστορία του και να εξελιχθεί προς το τέλος ως μια περιπέτεια δράσης, αφήνοντας σχεδόν στην τύχη του το φινάλε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ