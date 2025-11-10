Στο πρόγραμμα ψηφιοποίησης και ψηφιακής διαχείρισης της Κρατικής Συλλογής Τέχνης συμμετέχει το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Το πρόγραμμα συμπεριλήφθηκε στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2028 των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Νορβηγίας.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη διαφύλαξη, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την προώθηση της μοντέρνας και σύγχρονης κυπριακής τέχνης μέσω της ψηφιοποίησης 5000 έργων της Κρατικής Συλλογής Τέχνης. Μέσα από τη δημιουργία ψηφιακών αρχείων υψηλής ποιότητας, το κοινό, οι ερευνητές και οι επαγγελματίες του χώρου της τέχνης θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν και να μελετήσουν το πλούσιο καλλιτεχνικό μας απόθεμα.

«Η συμμετοχή μας σε αυτό το πρόγραμμα ενισχύει τη βιωσιμότητα και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και φέρνει την Κύπρο στο επίκεντρο της ψηφιακής μεταμόρφωσης της πολιτιστικής διαχείρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο» αναφέρει ανακοίνωση του Τμήματος.

Να σημειωθεί ότι για την ψηφιοποίηση μουσείου Κύπρου και της Κρατικής Συλλογής Κυπριακής Τέχνης προβλέπεται κονδύλι €1,5 εκατ. Αυτή θα είναι μια από τις πέντε εμβληματικές δράσεις της νέας προγραμματικής περιόδου που αντανακλούν τις κοινές προτεραιότητες για πράσινη μετάβαση, κοινωνική συνοχή, πολιτισμό και δημόσια υγεία.

Η τελετή υπογραφής των Μνημονίων Συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των χωρών-χορηγών του ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία.

Η συνολική χρηματοδότηση είναι ύψους €14,7 εκατομμυρίων για την Κύπρο –€7,5 εκατ. από τον ΧΜ ΕΟΧ και €7,2 εκατ. από τον ΧΜ Νορβηγίας– καθώς και εθνική συμμετοχή 15%. Σκοπός των ΧΜ είναι η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον ΕΟΧ και η ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των χωρών-χορηγών και των χωρών-δικαιούχων.

Στην ομιλία του, ο Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι «μέσα από αυτή τη συνεργασία ενισχύουμε τις προσπάθειες της Κύπρου για μια πιο ανθεκτική και συμπεριληπτική κοινωνία. Μαζί, μετατρέπουμε τις προκλήσεις σε ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος όλων των πολιτών.»

Η Κυπριακή Δημοκρατία εκφράζει την εκτίμησή της προς τις χώρες-χορηγούς, Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν, για τη συνεχή στήριξη και συνεργασία, καθώς και προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.