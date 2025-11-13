Μια «ιστορική νίκη για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο» χαρακτηρίζει η Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου το αποτέλεσμα της διετούς εκστρατείας που κορυφώθηκε φέτος στο Φεστιβάλ Καννών 2025, με τη συλλογική δήλωση 24 Υπουργών Πολιτισμού υπέρ της προστασίας του κινηματογράφου ως πολιτιστικής τέχνης.

Η πρωτοβουλία, στην οποία ηγήθηκε η πρόεδρος της Ένωσης Αθηνά Ξενίδου, έχει αναγνωριστεί ως καθοριστική για τη διατήρηση της πολιτιστικής εξαίρεσης στην ευρωπαϊκή πολιτική, δηλαδή της αρχής που διασφαλίζει ότι τα οπτικοακουστικά έργα δεν αντιμετωπίζονται ως απλά εμπορικά προϊόντα.

Η Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου εκτιμά ότι αυτή η εξέλιξη διασφαλίζει τα δικαιώματα των δημιουργών και την ανεξαρτησία της καλλιτεχνικής έκφρασης απέναντι στις εμπορικές και τεχνολογικές πιέσεις της εποχής, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του κινηματογράφου ως «ουσιαστικού συστατικού της κοινής μας πολιτιστικής κληρονομιάς».

«Αυτή είναι μια καθοριστική στιγμή για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο», δήλωσε η πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου Αθηνά Ξενίδου. «Στείλαμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Η πολιτιστική εξαίρεση δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο ευδοκιμεί ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος και πρέπει να το υπερασπιζόμαστε σθεναρά».

Η Α. Ξενίδου υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσπάθειας που διήρκεσε δύο χρόνια και περιλάμβανε παρεμβάσεις σε διεθνή φεστιβάλ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η επιτυχία αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα της «Διακήρυξης των Κινηματογραφιστών», που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις Κάννες το 2023, και η οποία έλαβε τελικά την υπογραφή 24 Ευρωπαίων Υπουργών Πολιτισμού, μεταξύ των οποίων και της Υφυπουργού Πολιτισμού της Κύπρου Λίνας Κασσιανίδου και της Υπουργού Πολιτισμού της Ελλάδας Λίνας Μενδώνη. Οι δύο υπουργοί υπήρξαν, όπως αναφέρεται, «από τους πιο θερμούς υποστηρικτές της Διακήρυξης» συνυπογράφοντας το κείμενο που στήριξε η Γαλλίδα Υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντατί.

Σημαντική υπήρξε η συνεργασία της Ένωσης Σκηνοθετών με το Γραφείο Κινηματογράφου του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, υπό την επικεφαλής Έλενα Χριστοδουλίδου, καθώς και με θεσμούς και πρόσωπα στην Ελλάδα και την Κύπρο, ανάμεσά τους η Αθηνά Καρτάλου, γενική διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, ο Στάθης Καλογερόπουλος του Athens Film Office και ο Λευτέρης Ελευθερίου, πρόεδρος της Επιτροπής Οπτικοακουστικής Κύπρου.

Η δήλωση που δημοσιεύθηκε στο Le Figaro στις 16 Μαΐου 2025, και η συμβολική ανάβαση της Γαλλίδας Υπουργού Πολιτισμού στα σκαλιά των Καννών μαζί με την Αθηνά Ξενίδου, τον Κώστα Γαβρά, τον Κλοντ Λελούς, τον Ράντου Μιχαϊλεάνου, την Ζουλί Μπερτουσελί και άλλους σπουδαίους δημιουργούς, επισφράγισαν ένα ορόσημο ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.