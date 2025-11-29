Το πρόγραμμα της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα του Πολιτισμού παρουσίασε στους ομολόγους της η Υφυπουργός Πολιτισμού, η οποία συμμετείχε στο Συμβούλιο Πολιτισμού που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Η Λίνα Κασσιανίδου προσκάλεσε τους Υπουργούς Πολιτισμού στο Άτυπο Συμβούλιο Πολιτισμού που θα διεξαχθεί στη Λευκωσία στις 6 Μαρτίου 2026. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί εποικοδομητικά για την προώθηση της διαδικασίας που αφορά την Κοινή Διακήρυξη για την Πυξίδα Πολιτισμού.

Στο καταληκτικό της σχόλιο ανέφερε επίσης πως η επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία έχει ως στόχο την ουσιαστική πρόοδο του κειμένου για το πρόγραμμα AgoraEU και επίτευξη, ει δυνατόν, γενικής μερικής προσέγγισης.

Κύρια σημεία των εργασιών του Συμβουλίου Πολιτισμού αποτέλεσαν ο στρατηγικός ρόλος του πολιτισμού στην προάσπιση των ευρωπαϊκών αξιών και της δημοκρατικής ανθεκτικότητας, η πρόσφατη ανακοίνωση της «Πoλιτιστικής Πυξίδας για την Ευρώπη» και το πρόγραμμα AgoraEU στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028-2034.

Το Συμβούλιο ενέκρινε Συμπεράσματα σχετικά με τον στρατηγικό ρόλο του πολιτισμού, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των οπτικοακουστικών έργων στην προάσπιση των ευρωπαϊκών αξιών και της δημοκρατικής ανθεκτικότητας.

Η Υφυπουργός χαιρέτισε το κείμενο των Συμπερασμάτων, επισημαίνοντας πως μέσα από αυτό καταδεικνύεται ο στρατηγικός ρόλος του πολιτισμού, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των οπτικοακουστικών έργων στην προάσπιση των ευρωπαϊκών αξιών και την ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας, ιδιαίτερα εν μέσω αυξανόμενων κοινωνικών και γεωπολιτικών προκλήσεων.

Τέλος, επεσήμανε ότι τα Συμπεράσματα συνιστούν μία συνεκτική και φιλόδοξη δέσμευση σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο ο πολιτισμός συμβάλλει ενεργά στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης.

Ακολούθως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την «Πολιτιστική Πυξίδα για την Ευρώπη». Η Λ. Κασσιανίδου στην παρέμβασή της ευχαρίστησε την Επιτροπή για την εν λόγω πρόταση η οποία θέτει το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την πολιτισμό. Σημείωσε ότι η Πυξίδα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας, της κοινωνικής συνοχής και της διεθνούς παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον πολιτισμό στο επίκεντρο.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη θέσπιση του AgoraEU, το προτεινόμενο πρόγραμμα της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034 για την υποστήριξη του πολιτισμού, των μέσων ενημέρωσης, της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων και των ευρωπαϊκών αξιών, η Υφυπουργός σημείωσε πως σε μία εποχή γεωπολιτικών μεταβολών και τεχνολογικών επιταχύνσεων, οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες δημοκρατικής ανθεκτικότητας, εμπιστοσύνης των πολιτών και ποιοτικής ενημέρωσης.

Στην πράξη, το AgoraEU «συγχωνεύει» τα υφιστάμενα προγράμματα Creative Europe (για πολιτισμό και οπτικοακουστικά), CERV (Citizens, Equality, Rights and Values- για δημοκρατία, δικαιώματα κ.λπ.), και το σκέλος των media. Η πρόταση προβλέπει συνολικό προϋπολογισμό €8,6 δισ. για όλη την περίοδο 2028-2034.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου υιοθετήθηκαν Συμπεράσματα Προεδρίας σχετικά με την πρόσβαση σε αξιόπιστες ειδήσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ασπίδας Δημοκρατίας, με τη στήριξη 26 Κρατών Μελών περιλαμβανομένης και της Κύπρου.