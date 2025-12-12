Στο Φεστιβάλ του Σάντανς 2026 θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της η νέα ταινία της Μυρσίνης Αριστείδου «Κράτα με» (Hold Onto Me), γεγονός που την καθιστά την πρώτη κυπριακή ταινία μεγάλου μήκους που προβάλλεται στο ιστορικό και ιδιαίτερα προβεβλημένο αμερικανικό φεστιβάλ.

Η Κύπρια δημιουργός την υπογράφει ως σεναριογράφος και σκηνοθέτρια και είναι σε συμπαραγωγή της Κύπρου με τη Δανία, την Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Μυρσίνης Αριστείδου, η οποία στο παρελθόν έχει υπογράψει τις μικρού μήκους ταινίες «Σεμέλη» και «Άρια». Η ταινία αποτελεί το τελευταίο μέρος μιας άτυπης τριλογίας με έργα που εξερευνούν τις διάφορες όψεις της σχέσης πατέρα–κόρης.

Η ταινία επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα World Cinema Dramatic του Φεστιβάλ Sundance 2026. Το Φεστιβάλ του Σάντανς θα διαρκέσει από τις 22 Ιανουαρίου ως την 1η Φεβρουαρίου 2026. Είναι το πρώτο που πραγματοποιείται μετά τον θάνατο του εμπνευστή και ιδρυτή του, Ρόμπερτ Ρέντοφορντ. Η παραγωγή διακρίθηκε ανάμεσα σε χιλιάδες υποβολές από όλο τον κόσμο.

Η δημιουργός επιχειρεί μια κινηματογραφική τομή στη «σιωπηλή, συχνά ανείπωτη λαχτάρα που γεννιέται από την πατρική απουσία» και στις πρώτες, εύθραυστες ρίζες μιας σχέσης που προσπαθεί να ξαναβρεί χώρο να υπάρξει. Ως Κύπρια σκηνοθέτις, αντλεί έμπνευση από τα φθαρμένα τοπία και τον αργό παλμό του νησιού, αναδεικνύοντας τα κρυμμένα συναισθηματικά ρεύματα που εξακολουθούν να διαμορφώνουν τους ανθρώπους του.

Η Μυρσίνη Αριστείδου. Φωτ. © Δημήτρης Παστελλάς.

Η ταινία είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου στην Κύπρο με διεθνή δημιουργική ομάδα. Πρωταγωνιστούν η 11χρονη Μαρία Πέτροβα (κυπρο-βουλγαρικής καταγωγής) και ο αναγνωρισμένος Έλληνας ηθοποιός Χρήστος Πασσαλής, μαζί με τις Αουλόνα Λούπα και Τζένι Σάλο, των οποίων οι ερμηνείες –όπως σημειώνει η παραγωγός– «μετέφεραν την ιστορία με απέραντη ευαισθησία και δύναμη».

Η παραγωγός Μόνικα Νικολαΐδου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τη συγκίνησή της για την επιλογή, υπογραμμίζοντας ότι η ολοκλήρωση της ταινίας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την υποστήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου (ΣΕΚιν), του Δανικού Ινστιτουτου Κινηματογράφου, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚΟΜΕΔ), της ΕΡΤ, του Black Family Grant του NYU Tisch School of the Arts, του Sam Spiegel International Film Lab, καθώς και των εταιρειών Mango Productions και Pleasant Bay Pictures.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε στους Έλενα Χριστοδουλίδου, Μάριο Ψαρά, Διομήδη Νικήτα και Γιάννη Γεωργιάδη για τη στήριξη και καθοδήγησή τους, ενώ αναφέρθηκε με θερμά λόγια στους συμπαραγωγούς της, Άντερς Ν. Ουθ-Μπουρ Μπεργκ, Ρένα Βούγιουκαλου και Κωνσταντίνα Σταυριανού.

Η υπόθεση

Η Μαρία Πέτροβα σε σκηνή από την ταινία. © Lasse Ulvedal Tolbøll.

Η ταινία εκτυλίσσεται σ’ ένα παραθαλάσσιο τοπίο και παρακολουθεί την 11χρονη Ίριδα, η οποία περνά το καλοκαίρι της μαζί με τη μεγαλύτερή της φίλη, Δανάη. Η ξαφνική επιστροφή του αποξενωμένου πατέρα της, Άρη, για την κηδεία του παππού της ανατρέπει την ηρεμία της. Αποφασισμένη να τον συναντήσει, ξεκινά να τον αναζητά και τελικά τον εντοπίζει σε ένα εγκαταλειμμένο ναυπηγείο, όπου εκείνος ζει μόνος και αποτραβηγμένος. Η ανάγκη της για επανασύνδεση μετατρέπεται σταδιακά σε έναν εύθραυστο αλλά βαθιά ανθρώπινο δεσμό, που φωτίζει τις δυσδιάκριτες γραμμές μεταξύ απόστασης και οικειότητας.

Το «Κράτα Με» παρακολουθεί με λεπτότητα πώς το πατρικό τραύμα διαπερνά γενιές και χαρτογραφεί τους απόηχους των πιο στενών μας σχέσεων, ένα ταξίδι που φωτίζει κάθε σκοτεινή γωνιά του συναισθηματικού κόσμου της Ίριδας, προσφέροντας μια βαθιά συγκινητική κινηματογραφική εμπειρία.