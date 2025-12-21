Τις προτάσεις τους για μέτρα που θα οδηγήσουν στην προστασία και συνέχιση της τέχνης του λευκαρίτικου κεντήματος θα στείλουν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας γυναίκες που ασχολούνται με αυτό.

Εισερχόμενος την Κυριακή στο Συνεδριακό Κέντρο Λευκάρων, όπου παρουσίασε τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης συνομίλησε με κεντήτριες που κεντούσαν το παραδοσιακό λευκαρίτικο κέντημα, από το οποίο άντλησε έμπνευση το λογότυπο της Κυπριακής Προεδρίας.

Οι κεντήτριες υπέδειξαν στον Πρόεδρο ότι, παρόλο που το λευκαρίτικο κέντημα έχει πάρει την τυποποίηση που το προστατεύει, έχει ανακηρυχθεί σε προϊόν άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και δημιουργήθηκε το Κέντρο Χειροτεχνίας Λευκάρων, με στόχο τη διατήρηση, την ανάπτυξη και τη συνέχιση της λευκαρίτικης παράδοσης στο κέντημα, η παράδοση κινδυνεύει να χαθεί για δύο λόγους. Από τη μία, είναι δύσκολο κάποιος να μπορεί να επιβιώσει αποκλειστικά από αυτό και από την άλλη δεν υπάρχουν νέες τεχνήτριες που να ενδιαφέρονται να συνεχίσουν την τέχνη, ανέφεραν.

Παρουσία του Δημάρχου Λευκάρων, Σοφοκλή Σοφοκλέους, ο Πρόεδρος ζήτησε να του σταλούν γραπτώς συγκεκριμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν για να βελτιωθεί η κατάσταση.