Με μια πολυθεματική εκπαιδευτική ημερίδα που ανέδειξε τη σύνδεση της τέχνης, της λογοτεχνίας και της ιστορικής μνήμης με τη σχολική καθημερινότητα, το Υφυπουργείο Πολιτισμού σηματοδότησε τη νέα, διευρυμένη φάση του προγράμματος «Σχολεία Πρεσβευτές Πολιτισμού – Παιδιά Πρεσβευτές Πολιτισμού» και καλωσόρισε τα 16 νέα σχολεία από όλη την Κύπρο που εντάχθηκαν σ’ αυτό.

Πέρα από μια τελετή υποδοχής, η συνάντηση στο Υφυπουργείο αποτέλεσε έναν ζωντανό χώρο ανταλλαγής ιδεών, όπου εκπαιδευτικοί και δημιουργοί συνδιαμορφώνουν το πολιτιστικό μέλλον της σχολικής κοινότητας.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου παρουσίασε το όραμα του προγράμματος και παρέδωσε τα «Κουτιά Πολιτισμού» στα νέα σχολεία, που περιέχουν ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά διάφορες πτυχές του πολιτισμού. Ο αριθμός των συμμετεχόντων σχολείων ανέρχεται στα 31 συνολικά, με αυξημένο προϋπολογισμό ύψους €124.000. 15 σχολεία συμμετέχουν στο πρόγραμμα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και 16 σχολεία έχουν ενταχθεί φέτος.

Η επιλογή των σχολείων έγινε με βάση την πολιτιστική τους πρόταση, την γεωγραφική κατανομή (ώστε να καλύπτονται όλες οι επαρχίες της Κύπρου και οι ορεινές κοινότητες), τις ιδιαιτερότητες της σχολικής κοινότητας, την πρόσβαση των παιδιών σε πολιτιστικές δράσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμπερίληψη, με την ένταξη της Σχολής Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας», ενώ τα σχολεία που συμμετείχαν από την πρώτη χρονιά συνεχίζουν τη δράση τους, λειτουργώντας πλέον ως πυρήνες εμπειρογνωμοσύνης.

Μετά από ανοικτή πρόσκληση του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού 175 δημιουργοί και καλλιτέχνες από όλους τους τομείς καλλιτεχνικής δημιουργίας (θέατρο, χορό, λογοτεχνία, κινηματογράφο, εικαστικά, μουσική), τεχνίτες/ χειροτέχνες (που εκπροσωπούν την άυλη πολιτιστική κληρονομιά) αλλά και αρχαιολόγοι και ιστορικοί έχουν εγγραφεί στον κατάλογο «Πρεσβευτών/ Πρέσβειρων Πολιτισμού» από τον οποίο τα σχολεία μπορούν να επιλέξουν άτομα με τα οποία θα θέλουν να συνεργαστούν για υλοποίηση του προγράμματος.

«Στόχος μας είναι οι άνθρωποι της τέχνης να γίνουν οργανικοί συνεργάτες στη μαθησιακή διαδικασία» τόνισε η Λ. Κασσιανίδου. «Με τη συμμετοχή της Σχολής Τυφλών και τον στόχο μας για ένταξη όλων των Ειδικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων την επόμενη χρονιά, κάνουμε πράξη έναν πολιτισμό προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά, χωρίς εξαιρέσεις».

Στο πλαίσιο της ημερίδας, χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης η Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου Έλενα Χατζηκακού και η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Έλενα Περικλέους.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν εισηγήσεις με πληθώρα ιδεών και πρωτοποριακών προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, ο Μάριος Πασχαλίδης παρουσίασε τη φιλοσοφία πίσω από το λογότυπο του Υφυπουργείου, συνδέοντας την έρευνα με την οπτική γραφή του πολιτισμού, ο Χαράλαμπος Δημητρίου ανέπτυξε τη λειτουργία των λογοτεχνικών εργαστηρίων ως «φυτώρια ιστοριών», η Θέκλα Παπαντωνίου εισηγήθηκε τρόπους μετασχηματισμού της μάθησης μέσα από συμμετοχικές δράσεις και δημιουργικές συμπράξεις και η Δέσποινα Ηρακλέους ανέδειξε τον ρόλο των «Παιδιών Πρεσβευτών» ως δημιουργών νέων αφηγήσεων στον δημόσιο χώρο και τα μνημεία.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, όπου εκπρόσωποι των σχολείων και του Υφυπουργείου προχώρησαν σε αξιολόγηση του προγράμματος. Μέσα από την κριτική προσέγγιση και την ανταλλαγή ιδεών, τέθηκαν τα πλαίσια για την αξιοποίηση από τα σχολεία, του επίσημου καταλόγου «Πρεσβευτών/ Πρέσβειρων Πολιτισμού», που περιλαμβάνει 175 δημιουργούς/ καλλιτέχνες. Στόχος του Υφυπουργείου είναι αφενός ο εμπλουτισμός του σχολικού περιβάλλοντος με δημιουργούς/ καλλιτέχνες που ασχολούνται με τον Πολιτισμό και αφετέρου η οικονομική στήριξη των δημιουργών/καλλιτεχνών μέσα από το πρόγραμμα.

Δείτε εδώ τον κατάλογο Πρεσβευτών/ Πρέσβειρων Πολιτισμού.