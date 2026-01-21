Την απώλεια της Χρυστάλλας Κυπρή, πρώην Ανώτερης Τεχνικού στη συντήρηση αρχαιοτήτων, θρηνεί το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Απεβίωσε την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, σε ηλικία 65 ετών.

Σε ανακοίνωσή τους, ο Διευθυντής και το προσωπικό του Τμήματος Αρχαιοτήτων εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια μιας ιδιαίτερα αγαπητής συναδέλφου τους, η οποία υπηρέτησε με αφοσίωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης τον τομέα της συντήρησης αρχαιοτήτων για δεκαετίες.

Η Χρυστάλλα Κυπρή σπούδασε στη Τουλούζη της Γαλλίας και εντάχθηκε στο Τμήμα Αρχαιοτήτων το 1988. Από το 1996 εργάστηκε στα Εργαστήρια Συντήρησης του Κυπριακό Μουσείο στη Λευκωσία, όπου ασχολήθηκε με τη συντήρηση σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων. Τα αντικείμενα αυτά εκτίθενται στα μουσεία του Τμήματος Αρχαιοτήτων ή αποτελούν αντικείμενο μελέτης από ανασκαφείς και ερευνητές. Αφυπηρέτησε τον Ιανουάριο του 2022.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η Χρυστάλλα Κυπρή ξεχώριζε για τη συναδελφικότητά της, το φωτεινό της χαμόγελο και την καλοσύνη της. Το έργο και η προσφορά της θεωρούνται σημαντική παρακαταθήκη για την αρχαιολογική κληρονομιά της Κύπρου.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της, τονίζοντας ότι η μνήμη και η προσφορά της θα παραμείνουν ζωντανές.

Η κηδεία της Χρυστάλλας Κυπρή θα τελεστεί την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου στις 11π.μ., στον Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Καϊμακλί. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 10:30 π.μ.