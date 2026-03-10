Δεκαοκτώ κυπριακές αρχαιότητες οι οποίες εντοπίστηκαν να πωλούνται σε διαδικτυακή δημοπρασία παραδόθηκαν στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον για επαναπατρισμό, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει ότι στις 23 Φεβρουαρίου 2026 παραδόθηκαν στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον 18 κυπριακές αρχαιότητες οι οποίες εντοπίστηκαν να πωλούνται σε διαδικτυακή δημοπρασία από τους υπεύθυνους για την παρακολούθηση της παράνομης διακίνησης κυπριακών αρχαιοτήτων στο διαδίκτυο Λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων και αποσύρθηκαν έπειτα από επικοινωνία με τον οίκο δημοπρασιών.

Πρόκειται για δύο αγγεία της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού (2500-1900 π.Χ.), 11 αγγεία της Μέσης Εποχής του Χαλκού (1900-1600 π.Χ.), τρία αγγεία της Κυπρο-Αρχαϊκής Ι περιόδου (750-600 π.Χ.), ένα αγγείο της Κυπρο-Αρχαϊκής ΙΙ περιόδου (600-480 π.Χ.) και ένα ασβεστολιθικό κεφάλι αντρικού αγάλματος του 4ου αιώνα π.Χ., σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον οίκο δημοπρασιών Sloans & Kenyon Auctioneers & Appraisers και τους δωρητές για την οικειοθελή παράδοση των αρχαιοτήτων στη χώρα προέλευσής τους καθώς επίσης και την Πρεσβεία της Κύπρου στην Ουάσιγκτον για τη συνεργασία και τον συντονισμό της διαδικασίας επαναπατρισμού.

ΚΥΠΕ