Θορυβημένη από την «κρίση ανάγνωσης» που πλήττει τη χώρα, η κυβέρνηση της Δανίας σκοπεύει να καταργήσει τον ΦΠΑ στα βιβλία, που αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο 25%.

Στην ανακοίνωση αυτή προέβη ο Υπουργός Πολιτισμού της Δανίας Γιάκομπ Ένγκελ- Σμιντ σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Ritzau, όπου γνωστοποίησε ότι η κυβέρνηση προτείνει στο νομοσχέδιο του προϋπολογισμού να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα βιβλία.

«Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση ανάγνωσης, η οποία, δυστυχώς, εξαπλώνεται τα τελευταία χρόνια» εξήγησε ο υπουργός διευκρινίζοντας ότι η κατάργηση του ΦΠΑ θα κοστίσει ετησίως στο κράτος 330 εκατ. κορώνες (€44,2 εκατ.).

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση της Pisa του ΟΟΣΑ, περίπου το 24% των Δανών μαθητών 15 ετών δεν κατέχουν τις ελάχιστες δεξιότητες για να κατανοήσουν και να αντλήσουν πληροφορίες από ένα απλό κείμενο, ποσοστό που αυξήθηκε κατά τέσσερις μονάδες σε δέκα χρόνια.

Η Δανία έχει τον υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ στα βιβλία σε όλη την Ευρώπη, την ώρα που πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει μειωμένους ή ειδικούς συντελεστές. Η Βρετανία δεν επιβάλλει ΦΠΑ στα βιβλία.

Οι Δανοί εκδότες τάσσονται υπέρ της κατάργησης του ΦΠΑ. Μάλιστα, σε έκθεσή τους που παρέδωσαν στα τέλη Μαΐου στον υπουργό, εκτιμούν ότι σε συνδυασμό με την αύξηση των αγορών βιβλίων για δημόσιες και σχολικές βιβλιοθήκες, το μέτρο θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την κουλτούρα της ανάγνωσης και να διασφαλίσει την πρόσβαση σε έντυπα βιβλία για όλους τους Δανούς, παιδιά και ενήλικες.

ΑΠΕ- ΜΠΕ