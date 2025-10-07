Οι ταινίες «Christy», «Sorda», «It Was Just An Accident», «Love Me Tender» και «Sentimental Value» θα διαγωνιστούν για το Βραβείο Κοινού LUX 2026, όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη στο Στρασβούργο.

Οι πέντε υποψήφιες ταινίες για το Βραβείο Κοινού LUX επιλέχθηκαν από επιτροπή επαγγελματιών του κινηματογράφου από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Δωρεάν υποτιτλισμένες προβολές των ταινιών αυτών θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, έως τον Απρίλιο του 2026. Για πρώτη φορά, στο πλαίσιο της δέσμευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πλήρη προσβασιμότητα, οι ταινίες που θα προκριθούν θα διαθέτουν υπότιτλους για κωφούς και βαρήκοους.

Οι ταινίες

«Christy»: Σε σκηνοθεσία του Ιρλανδού Μπρένταν Κάντι, η ταινία επικεντρώνεται σε έναν 17χρονο Ιρλανδό, τον Κρίστι, που διώχνεται από την ανάδοχη οικογένειά του και αναγκάζεται να ζήσει με τον αποξενωμένο μεγαλύτερο ετεροθαλή αδελφό του. Παρά τις αρνητικές επιρροές από το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, ο Κρίστι αρχίζει να κάνει φίλους και να ξανασυνδέεται με τις ρίζες του. Καθώς ο αδελφός του προσπαθεί να του εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον και οι δύο αντιμετωπίζουν δύσκολες αποφάσεις που δοκιμάζουν τον εύθραυστο δεσμό τους.

«Sorda»: Η Ισπανίδα σκηνοθέτις Έβα Λιμπερτάδ αφηγείται την ιστορία της Άνχελα, μιας κωφής γυναίκας που περιμένει παιδί με τον ακούοντα σύντροφό της. Οι φόβοι της Άνχελα για τη μητρότητα και την ικανότητά της να επικοινωνήσει και να αλληλεπιδράσει με την κόρη της εντείνονται, καθώς έρχεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα της ανατροφής ενός παιδιού σε έναν κόσμο που δεν είναι φτιαγμένος για εκείνη.

«It Was Just An Accident»: Σε σκηνοθεσία του Ιρανού Τζαφάρ Παναχί, βραβευμένου με το Βραβείο Ζαχάρωφ το 2012, η ταινία εξερευνά την πολιτική καταπίεση στο Ιράν μέσα από την ιστορία ενός οδηγού νυχτερινής βάρδιας που σκοτώνει κατά λάθος έναν σκύλο. Καθηλωμένος, πηγαίνει σε ένα γκαράζ, όπου ο άνθρωπος που τον βοηθά πιστεύει ότι είναι ο δεσμοφύλακας που κάποτε τον βασάνισε. Η ταινία γυρίστηκε χωρίς επίσημη άδεια από τις ιρανικές αρχές.

«Love Me Tender»: Η Γαλλίδα σκηνοθέτις Άννα Καζενάβ Καμπέ διασκεύασε το βιβλίο της Κονστάνς Ντεμπρέ για μια γυναίκα 40 ετών που χάνει την επιμέλεια του γιου της, όταν αποκαλύπτει στον πρώην σύζυγό της ότι διατηρεί ερωτικές σχέσεις με γυναίκες. Αυτό το γεγονός χρησιμοποιείται εναντίον της στο δικαστήριο, με αποτέλεσμα ο δικαστής να δώσει την πλήρη επιμέλεια στον πατέρα. Η ταινία εστιάζει στον αγώνα της γυναίκας να παραμείνει μητέρα και ελεύθερη.

«Sentimental Value»: Οι πολύπλοκες οικογενειακές σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της ταινίας, στα αγγλικά, νορβηγικά και σουηδικά, του Νορβηγού σκηνοθέτη Γιοάκιμ Τρίερ. Δύο αδελφές επανενώνονται με τον πατέρα τους, έναν πρώην διάσημο σκηνοθέτη που προσπαθεί να κάνει κινηματογραφικό comeback. Όταν η μία κόρη αρνείται να παίξει στον νέο του ρόλο, εκείνος προσφέρει το μέρος σε έναν φιλόδοξο νεαρό Αμερικανό ηθοποιό. Η ήδη τεταμένη οικογενειακή σχέση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο με την άφιξη του σταρ από το Χόλιγουντ.

Επόμενα βήματα

Οι πολίτες της Ευρώπης, καθώς και τα μέλη του ΕΚ μπορούν να ψηφίσουν την αγαπημένη τους ταινία στην πλατφόρμα αξιολόγησης του Βραβείου Κοινού LUX. Οι ψήφοι των δύο ομάδων θα συνυπολογιστούν ισότιμα (50% έκαστη) στο τελικό αποτέλεσμα. Η τελετή απονομής του Βραβείου Κοινού LUX 2026 θα πραγματοποιηθεί στο ημικύκλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, στα μέσα Απριλίου 2026.

Για την έκδοση του 2025, οργανώθηκαν περισσότερες από 900 προβολές των υποψήφιων ταινιών, με συμμετοχή και συζητήσεις άνω των 90.000 θεατών. Νικήτρια ταινία του 2025 ήταν το «Flow» του Γκιντς Ζιλμπαλόντις.

«Οι ταινίες αυτές ενσαρκώνουν τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπερασπίζεται τη δημοκρατία, την ελευθερία και τη διαφορετικότητα, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας- από την ένταξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα έως την ψυχική υγεία των νέων» δήλωσε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Οι φετινές ταινίες του LUX αντικατοπτρίζουν, για ακόμη μια φορά, τη διαφορετικότητα της κοινωνίας μας- με τις δομές, τις εντάσεις και τους αγώνες της» προσθέτει η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπεύθυνη για το Βραβείο LUX, Σαμπίνε Φερχάιεν. «Οι επιλεγμένες ταινίες μάς συγκινούν με δυνατές, βαθιά ανθρώπινες ιστορίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί, αποτελούν μαρτυρία για την ανάγκη ενός ισχυρού πολιτιστικού προϋπολογισμού, ως βασικού εργαλείου για την οικοδόμηση πιο ισχυρών, πιο δίκαιων και πιο συμπεριληπτικών δημοκρατιών».

«Στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, εργαζόμαστε για τη βελτίωση της πρόσβασης στον πολιτισμό και των συνθηκών για τους πολιτιστικούς δημιουργούς. Είναι ευθύνη της ΕΕ να υπερασπίζεται την ανεξαρτησία του ευρωπαϊκού πολιτιστικού τομέα και να γιορτάζει τη διαφορετικότητα της κινηματογραφικής μας βιομηχανίας» δήλωσε από την πλευρά της η πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, Νέλα Ρίελ.