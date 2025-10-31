Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον ξαφνικό θάνατο του μπασίστα των Limp Bizkit, Σαμ Ρίβερς, χάρη στο ηχητικό από το τηλεφώνημα στο 911, που πραγματοποιήθηκε τη στιγμή της ανακάλυψής του χωρίς αισθήσεις. Ο μουσικός βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του στη Φλόριντα στις 18 Οκτωβρίου μέσα σε λίμνη αίματος.

Το συγκρότημά επιβεβαίωσε τη δυσάρεστη είδηση για την απώλειά του μέσω των επίσημων λογαριασμών του στα κοινωνικά δίκτυα, αποχαιρετώντας τον 48χρονο καλλιτέχνη, χωρίς τότε να γίνονται γνωστές λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου του.

Στο ηχητικό που εξασφάλισε το «TMZ» μια γυναίκα ονόματι Κίλι ακούγεται να αναφέρει ότι βρήκε τον Ρίβερς ξαπλωμένο μπρούμυτα μέσα σε αίματα στο μπάνιο του σπιτιού του, λίγο πριν καλέσει τις αρχές. Όπως είπε, πίστευε ότι πιθανότατα είχε πέσει από τη λεκάνη της τουαλέτας. «Τον βρήκα μπρούμυτα μέσα σε μια λίμνη αίματος», ακούγεται να λέει κλαίγοντας, ενώ υπάλληλος από το κέντρο προσπαθούσε να την καθοδηγήσει βήμα-βήμα για να ξεκινήσει την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (CPR).

Η Κίλι δήλωσε ότι γνώριζε ήδη πώς να κάνει ανάνηψη και πρότεινε να γυρίσει τον μουσικό ανάσκελα, λέγοντας πανικόβλητη: «Πεθαίνει. Πεθαίνει. Σας παρακαλώ, πρέπει να τον γυρίσω». Ο υπάλληλος του κέντρου της ζήτησε να θέσει το τηλέφωνο σε ανοιχτή ακρόαση για να συνεχίσει τις οδηγίες, ενώ εκείνη ξεκίνησε να κάνει μαλάξεις, φωνάζοντας «τώρα» σε κάθε πίεση στο στήθος, όπως της είχε ζητηθεί.

Η κλήση ολοκληρώθηκε απότομα όταν στο σπίτι έφτασε ένας αστυνομικός. Σύμφωνα με την αναφορά του, η γυναίκα επιβεβαίωσε ότι είχε βρει τον Ρίβερς μπρούμυτα στο μπάνιο. Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν, ωστόσο ο μουσικός διαπιστώθηκε νεκρός επί τόπου.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο Ρίβερς είχε ένα μικρό τραύμα πάνω από το μάτι του, πιθανό αποτέλεσμα της πτώσης του. Ο αστυνομικός που κατέγραψε το περιστατικό σημείωσε επίσης ότι ήταν μελανιασμένος από τον λαιμό και πάνω, ενώ το κάτω μέρος του σώματός του παρέμενε ερυθρό — ένδειξη που παραπέμπει σε πιθανή πνευμονική εμβολή.

Στο μπάνιο βρέθηκε μία ποσότητα αίματος που είχε ήδη πήξει, ενώ στο σώμα του Ρίβερς εντοπίστηκαν φάρμακα τα οποία, σύμφωνα με την Κίλι, λάμβανε μετά από μεταμόσχευση ήπατος που είχε υποβληθεί το 2017. Ο μουσικός είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι η αποχώρησή του από το συγκρότημα το 2015 οφειλόταν σε σοβαρή ηπατική νόσο λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, ενώ μετά τη μεταμόσχευση επέστρεψε στους Limp Bizkit το 2018.

Η γυναίκα ανέφερε επίσης ότι ο Ρίβερς συνέχιζε να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για το ήπαρ και για άλλα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, καθώς κάπνιζε μαριχουάνα και περιστασιακά κατανάλωνε αλκοόλ — κάτι που απαγορεύεται αυστηρά σε ασθενείς με μεταμόσχευση. Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Κομητείας Σεντ Τζονς δήλωσε στο «TMZ» ότι οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε κλήση για «άτομο χωρίς αισθήσεις με καρδιακή ανακοπή».

Ο Ρίβερς υπήρξε ιδρυτικό μέλος των Limp Bizkit, οι οποίοι σχηματίστηκαν το 1994. Σε ανακοίνωση μετά τον θάνατό του, οι συνάδελφοί του Φρεντ Ντερστ, Τζον Ότο, Γουές Μπόρλαντ και DJ Lethal έγραψαν: «Ήταν καθαρή μαγεία. Ο παλμός κάτω από κάθε τραγούδι, η ηρεμία μέσα στο χάος, η ψυχή στον ήχο». Πέρα από τη μουσική, το συγκρότημα τόνισε ότι ήταν ένας μοναδικός άνθρωπος, ένας «θρύλος μεταξύ των θρύλων». Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με τη φράση: «Καλό ταξίδι, αδερφέ. Η μουσική σου δεν τελειώνει ποτέ».

