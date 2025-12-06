Οι καμινάδες από κόκκινο τουβλάκι είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της βιομηχανικής περιόδου της Αγγλίας. Το στοιχείο αυτό επέλεξαν οι Heatherwick Studio και MANICA Architecture ως σήμα κατατεθέν για το νέο στάδιο της Birmingham City.

Το Μπέρμιγχαμ, κατ’ εξοχήν βιομηχανική πόλη κατά τους προηγούμενους αιώνες, αποδίδει σπονδή στο παρελθόν του με ένα στάδιο που περιβάλλεται από 12 καμινάδες. Οι καμινάδες αυτές, πέρα από το συμβολισμό, έχουν σημαντικό λειτουργικό ρόλο αφού στηρίζουν την οροφή. Κατασκευασμένες με ανακυκλωμένα τούβλα -όπου είναι δυνατόν- συνδυάζουν πολλαπλές λειτουργίες, όπως κάθετη κυκλοφορία και παθητικό αερισμό.

Ένας πύργος διαθέτει ανελκυστήρα που παρέχει πρόσβαση σε ένα υπερυψωμένο μπαρ που προσφέρει πανοραμική θέα στην πόλη. «Ο σχεδιασμός προέρχεται από το ίδιο το Μπέρμιγχαμ, από την ιστορία του, τα εργοστάσια τοιχοποιίας του, την ιστορία των χιλίων επαγγελμάτων του και την τέχνη που αποτελεί τον πυρήνα του πολιτισμού του», σημείωσε ο Thomas Heatherwick, επί κεφαλής της ομάδας σχεδιασμού του έργου.

Το στάδιο θα είναι η νέα στέγη της ποδοσφαιρικής ομάδας Birmingham City, με 62.000 θέσεις. Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής ανασυγκρότησης και συμπίπτει με την 150ή επέτειο του συλλόγου. Το έργο, που αναπτύχθηκε μέσω διαγωνισμού με επικεφαλής τον σκηνοθέτη Steven Knight, στοχεύει στην εισαγωγή ενός πολυλειτουργικού αθλητικού και πολιτιστικού χώρου ενσωματωμένου στον αστικό ιστό.

Διαθέτει αναδιπλούμενη οροφή και κινητό χώρο παιχνιδιού, επιτρέποντάς του έτσι να φιλοξενεί τόσο αθλητικές όσο και μη αθλητικές εκδηλώσεις. Ο χώρος έχει διαμορφωθεί ώστε τα καθίσματα να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χώρο του παιχνιδιού, τηρώντας τους κανονισμούς ασφαλείας, με στόχο την ενίσχυση της χωρικής εμπειρίας και έντασης. Η ακουστική απόδοση αποτελεί βασική παράμετρο, με τον σχεδιασμό να στοχεύει στη συγκέντρωση του ήχου μέσα στο στάδιο, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις του θορύβου στη γύρω γειτονιά.

Το ισόγειο έχει σχεδιαστεί ως επέκταση του δημόσιου χώρου. Εξωτερικά το κτήριο περιλαμβάνει χώρους για αγορές, φαγητό, ψυχαγωγία και συγκεντρώσεις ούτως ώστε η χρησιμότητα του να μην περιορίζεται στη διάρκεια των αγώνων αλλά να λειτουργεί όλο τον χρόνο.

Ο David Manica, εκ των σχεδιαστών, τόνισε τη σχέση του έργου με την τοπική κοινωνία, εξηγώντας ότι η διοίκηση της Birmingham City στοχεύει στη δημιουργία «ενός χώρου που να ενσαρκώνει την ανθεκτικότητα και την υπερηφάνεια της κοινότητας του Μπέρμιγχαμ, ενώ παράλληλα τιμά τη διαχρονική κληρονομιά του συλλόγου».

Το εν λόγω στάδιο, το οποίο αποτελεί τον πυρήνα μιας μεγάλης περιοχής με αθλητικές εγκαταστάσεις, εισαγάγει τη συνύπαρξη εγκαταστάσεων άθλησης και προπόνησης με αναπτύξεις μικτής χρήσης. Η ανέγερση του αναμένεται να αρχίσει το ’26 και να ολοκληρωθεί το 2030-31. Σύμφωνα με υπολογισμούς, αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 760 εκατομμύρια λίρες ετησίως στην οικονομία της πόλης έως το 2035.

Το Heatherwick Studio, με έδρα το Λονδίνο, το οποίο υπογράφει το σχεδιασμό, είναι πλέον ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία της Αγγλίας και δραστηριοποιείται σε πάρα πολλές χώρες με έργα που ξεφεύγουν από τα στερεότυπα της συμβατικής αρχιτεκτονικής.

Ελεύθερα 30.11.2025