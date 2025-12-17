Αναβάλουν οι Rolling Stones, τουλάχιστον προσωρινά, τα σχέδιά τους για περιοδεία στην Ευρώπη το 2026, σύμφωνα με πηγές του περιοδικού Variety.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από πληροφορίες ότι ο κιθαρίστας Κιθ Ρίτσαρντς δεν είναι σε θέση να δεσμευτεί για μια εκτεταμένη περιοδεία.

Είχε προηγηθεί σχετικό δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun, το οποίο ανέφερε ότι ο Ρίτσαρντς ενημέρωσε τον Μικ Τζάγκερ και τον Ρόνι Γουντ πως, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν μπορεί να συμμετάσχει σε μια νέα περιοδεία μεγάλης διάρκειας. Όπως δήλωσε Αμερικανός μουσικοκριτικός, παρά τις προτάσεις που είχαν καταθέσει κορυφαίοι διοργανωτές για συναυλίες το επόμενο καλοκαίρι, ο κιθαρίστας δεν εμφανίζεται πρόθυμος να αντέξει μια περιοδεία σε στάδια διάρκειας άνω των τεσσάρων μηνών.

Rolling Stones Call Off 2026 Tour https://t.co/quSjW1QFuB — Variety (@Variety) December 16, 2025

Rolling Stones: Γιατί μπαίνει στον «πάγο» η περιοδεία στην Ευρώπη

Παρότι δεν είχε υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, πρόσφατες δηλώσεις του πιανίστα του συγκροτήματος Τσακ Λίβελ και εκπροσώπου των Rolling Stones στον βρετανικό Τύπο άφηναν να εννοηθεί ότι το συγκρότημα είχε σχεδόν ολοκληρώσει ένα νέο άλμπουμ. Πρόκειται για τη δεύτερη δισκογραφική δουλειά τους σε συνεργασία με τον 35χρονο παραγωγό Άντριου Γουάτ, ενώ υπήρχαν σκέψεις για περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές, οι απαιτήσεις μιας μεγάλης περιοδείας αποτελούν βασικό εμπόδιο, ειδικά καθώς ο Κιθ Ρίτσαρντς κλείνει τα 82 του χρόνια την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου. «Το συγκρότημα ήθελε να βγει ξανά στον δρόμο νωρίτερα φέτος, αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό. Είναι απογοητευτικό για τους θαυμαστές, όμως οι Stones θα επιστρέψουν όταν θα είναι έτοιμοι», σημείωσε άτομο από το περιβάλλον τους.

Οι Rolling Stones περιοδεύουν σχεδόν κάθε χρόνο από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, αν και τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμά τους είναι αισθητά πιο περιορισμένο.

