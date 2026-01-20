Η ποιήτρια αναδεικνύει με τον ποιητικό της λόγο την ομορφιά, την αρμονία και το πνευματικό βάθος της αιώνιας θάλασσας αλλά επίσης και την υπέρβαση στην τραγικότητα της ανθρώπινης μοίρας. Με αλληγορικό ύφος ο στίχος αγγίζει την μεταφυσική διάσταση που ρέει με το στοιχείο του νερού. Από

την αρχαιότητα μέχρι σήμερα η θάλασσα συμβολίζει την ίδια τη ζωή και το αέναο ταξίδι.

Η Αθηνά Τέμβριου αποκαλύπτει, «Αναμένει η ζωή στα βαθιά/την άμπωτη του χρόνου, να ξαναγεννηθεί». Άλλωστε το κύμα είναι ορατό εν κινήσει ώσπου να μετουσιωθεί σε θάλασσες και ωκεανούς.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Αθηνά Τέμβριου σπούδασε Αγγλική Λογοτεχνία και Γλώσσα στο State University of New York at Stony Brook στις Η.Π.Α. και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο University of Sussex στο Ηνωμένο Βασίλειο, με κύριο θέμα τη λογοτεχνία της Αγγλικής Αναγέννησης.

Ποιήματα της και μελέτες της έχουν δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά περιοδικά και ανθολογίες στην Κύπρο και στο εξωτερικό Οι ποιητικές της συλλογές είναι: Της Πατρίδας και της Νιότης, Εκδόσεις Πήλιο, 1997, Μετάβαση, Εκδόσεις Εν Τύποις, 2009, Ανάμεσα στους Ήχους, Εκδόσεις Εν Τύποις, 2017.

Έχει διακριθεί σε διαγωνισμούς ποίησης στο εξωτερικό και ποιήματά της έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά, στα Γερμανικά, Ιταλικά και Κροατικά.