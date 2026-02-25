Ένα σημαντικό βήμα για τη θεσμική ενίσχυση της κινηματογραφικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε, καθώς περατώθηκαν οι μελέτες για την ίδρυση της Κρατικής Σχολής Κινηματογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με προϋπολογισμό €327.000 και αφορούσε στον συνολικό σχεδιασμό και την επιστημονική τεκμηρίωση για τη δημιουργία της Σχολής. Πρόκειται για το πρώτο δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στη χώρα με αποκλειστικό αντικείμενο την επαγγελματική εκπαίδευση τεχνικών κινηματογράφου και οπτικοακουστικών μέσων.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε ότι η ολοκλήρωση των μελετών αποτελεί «το πρώτο και καθοριστικό βήμα» για την ίδρυση της Σχολής, η οποία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Υπουργείου για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής δημιουργίας.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου δημόσιου ιδρύματος υψηλού επιπέδου, που θα παρέχει εξειδικευμένη γνώση και πρακτική κατάρτιση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής.

Αναλυτικός σχεδιασμός και σύγχρονες υποδομές

Το έργο περιλαμβάνει:

τον καθορισμό του σκοπού και της δομής της Σχολής,

τη διαμόρφωση των βασικών χαρακτηριστικών λειτουργίας της,

την ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών σε ειδικότητες της κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής παραγωγής,

τον προσδιορισμό των απαραίτητων τεχνικών, εκπαιδευτικών και κτιριακών υποδομών,

την καταγραφή του απαιτούμενου εξοπλισμού σύμφωνα με σύγχρονα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά πρότυπα.

Οι ειδικότητες που θα προσφέρει

Η Κρατική Σχολή Τεχνικών Κινηματογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων θα παρέχει εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση σε βασικούς τομείς όπως:

Κινηματογραφική παραγωγή

Διεύθυνση φωτογραφίας

Μοντάζ

Ηχοληψία

Post production

Animation

Η εκπαιδευτική φιλοσοφία θα βασίζεται στον συνδυασμό θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εφαρμογής, καλύπτοντας ένα διαχρονικό κενό στην οργανωμένη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση του οπτικοακουστικού κλάδου.

Ένα ολοκληρωμένο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης

Η ίδρυση της Σχολής αναμένεται να σηματοδοτήσει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δημόσιου συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης στον οπτικοακουστικό τομέα, με στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και τη βελτίωση της ποιότητας της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής.

Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά πλέον στα επόμενα στάδια υλοποίησης, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των μελετών, ώστε να διασφαλιστεί η δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμού που θα στηρίζει ουσιαστικά τη δημόσια πολιτική για τον κινηματογράφο και τα οπτικοακουστικά μέσα.