Με επίκεντρο την Ανατολική Μεσόγειο και με ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα προβολών και δράσεων, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους (ISFFC), που διοργανώνεται από τις 11 έως 17 Οκτωβρίου 2025, ενώνει δημιουργούς από όλο τον κόσμο και κοινό, ανοίγοντας νέους δρόμους αφήγησης και πειραματισμού.

Οι νέοι καλλιτεχνικοί διευθυντές του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους (ISFFC), Καίτη Παπαδήμα και Διομήδης Κουφτερός, παίρνοντας τη σκυτάλη από τους Αλεξία Ρόιτερ και Ιωακείμ Μυλωνά, μοιράζονται τις σκέψεις τους για την επιλογή των φετινών ταινιών όπως και τους στόχους τους για την περαιτέρω ουσιαστική εξέλιξη και στήριξη του θεσμού.

–Ποια ήταν η δική σας πρόκληση, ως νέοι καλλιτεχνικοί διευθυντές του πετυχημένου φεστιβάλ;

Διομήδης: Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους (ISFFC) είναι ένα καθιερωμένο, ποιοτικό και πολύ καλά οργανωμένο φεστιβάλ, με διεθνή φήμη. Προβάλλονται σπουδαίες ταινίες και διακατέχεται κάθε χρόνο από θετικό vibe. Οπότε, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι αυτό. Kαι μετά: ΟΚ, πώς θα το διαχειριστώ ώστε να μη χαλάσω κάτι, που ήδη λειτουργεί τόσο καλά; Το ISFFC σήμερα βρίσκεται στον πανευρωπαϊκό χάρτη των φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους με αξιώσεις. Ήταν ξεκάθαρο πως θα έπρεπε να διατηρήσουμε το ήδη υψηλό επίπεδο. Από εκεί και πέρα θα βάζαμε τη δική μας προσωπική ευαισθησία, καλλιτεχνική δουλειά και προσέγγιση.

Καίτη: Είμαστε τυχεροί, γιατί βρήκαμε γερά θεμέλια. Αυτό που θελήσαμε, ήταν να χτίσουμε πάνω στη δουλειά, που έχουν κάνει πολύ καλά για 14 χρόνια, η Αλεξία Ρόιτερ και ο Ιωακείμ Μυλωνάς, που κρατούσαν τα ηνία της διοργάνωσης από την ίδρυσή της.

–Ποιο το σκεπτικό σας, ως προς την επιλογή των ταινιών αυτή τη χρονιά;

Καίτη: Αν και δεν υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο σκεπτικό, από τις συζητήσεις μας με τον Διομήδη, προέκυψαν θέματα τα οποία συμφωνήσαμε ότι θέλαμε να τονίσουμε. Όπως για παράδειγμα, να επικεντρωθούμε στα γεγονότα της περιοχής μας στη Ανατολική Μεσόγειο, να πάρουμε το Φεστιβάλ ένα βήμα πιο μπροστά ενδυναμώνοντας τις σχέσεις μας με άλλα φεστιβάλ, να φέρουμε το Φεστιβάλ πιο κοντά στο κοινό μέσα από ολόχρονες προβολές. Ορισμένες από αυτές τις πρωτοβουλίες, θα ξεκινήσουν από τη φετινή διοργάνωση και ως δοκιμαστικό πεδίο για μελλοντική εξέλιξη.

Διομήδης: Υπάρχουν θέματα που μας επηρεάζουν όλους, τα οποία δεν μπορείς να αγνοήσεις. Αλλά και πολλές και αξιόλογες ταινίες μικρού μήκους, που δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να προβληθούν -σκεφτείτε πως φέτος είχαμε 2 χιλιάδες υποβολές- γι’ αυτό και μας ενδιαφέρει πολύ η ολόχρονη παρουσία του Φεστιβάλ στο νησί. Ήδη από φέτος επαναφέραμε καλοκαιρινές προβολές σε ανοιχτούς χώρους.

–Φέτος εισάγετε και ένα νέο βραβείο για ταινίες από την Ανατολική Μεσόγειο. Τι σηματοδοτεί αυτή η απόφαση για το φεστιβάλ;

Καίτη: Φέτος εγκαινιάζουμε ένα νέο βραβείο, αφιερωμένο σε ταινίες από την Ανατολική Μεσόγειο. Με αυτή την πρωτοβουλία θέλουμε να τονίσουμε τη δέσμευσή μας προς την περιοχή και να συμβάλουμε στην προβολή και την αναγνώριση του κινηματογραφικού έργου που παράγεται εκεί.

Διομήδης: Παράλληλα, θέλουμε να τονίσουμε ότι, πέρα από τη σταθερή μας παρουσία στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική σκηνή, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε μια διαφορετική οπτική, χάρη στη γεωγραφική μας θέση. Είμαστε το πλησιέστερο φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που μας επιτρέπει να προσκαλέσουμε τόσο το κοινό όσο και τους επαγγελματίες του χώρου να στρέψουν το βλέμμα τους σε ό,τι συμβαίνει ακριβώς δίπλα από τα ευρωπαϊκά σύνορα.

–Ποιο ήταν το κριτήριό των επιλογών σας;

Διομήδης: Αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι η ανθρώπινη συνθήκη. Ο κόσμος κυριολεκτικά γύρω μας φλέγεται και η τέχνη, μας δίνει τον τρόπο να προσπαθήσουμε να τον κατανοήσουμε. Αυτός είναι και ο ρόλος της εξάλλου. Έχουμε επιλέξει λοιπόν ταινίες, που ξεχωρίζουν για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία, άλλες για το θέμα τους, άλλες για την αφήγηση, τη φωτογραφία ή το συνολικό τους αποτέλεσμα.

Καίτη: Το καταλυτικό στοιχείο, παραμένει βέβαια η ποιότητα της ταινίας. Και όταν λέμε ποιότητα, δεν εννοούμε μόνο την τεχνική αρτιότητα. Για παράδειγμα, ένα ντοκιμαντέρ μπορεί να είναι εξαιρετικό λόγω της ουσίας και του βάθους του, να έχει κάτι σημαντικό να πει. Είναι ταινίες που φέρνουν κάτι φρέσκο, που αφηγούνται ιστορίες, ταινίες που δεν έχουμε ξαναδεί, ή που αγγίζουν δύσκολα θέματα. Όλα αυτά είναι σημαντικά, αλλά πάνω απ’ όλα, αυτό που καθορίζει την επιλογή είναι η συνολική ποιότητα της κινηματογραφικής δουλειάς.

–Τι πιστεύετε πως αναζητά το κοινό στις ταινίες μικρού μήκους;

Διομήδης: Τον παλμό της σύγχρονης εποχής. Την κατανόηση του κόσμου σήμερα. Τη ψυχαγωγία. Οι ταινίες μικρού μήκους σε αφήνουν να τις επεξεργαστείς, να τις σκεφτείς, να αναρωτηθείς, να μάθεις. Να δεις τα πράγματα με άλλη ματιά, άλλον τρόπο. Να κατανοήσεις διαφορετικά τον κόσμο γύρω σου.

Καίτη: Αυτό επιτυγχάνεται και μέσα από τον ίδιο τον προγραμματισμό προβολής των ταινιών του Φεστιβάλ, αφού στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε κάθε βράδυ ένα τόξο αφήγησης, ώστε να προσφέρουμε κάτι περισσότερο από μία ταινία στο κοινό. Θελήσαμε το σύνολο των προβολών να λειτουργεί συλλογικά, να δημιουργεί αισθήματα, να προσφέρει μια εμπειρία.

–Πως εμπλέκετε την κοινότητα φέτος στο φετινό φεστιβάλ;

Διομήδης: Το να εισχωρείς στην κοινότητα και να της δίνεις βήμα να εμπλακεί ήταν ένας σημαντικός μας στόχος. Όπως και σε ένα νέο προς τον κινηματογράφο κόσμο. Γι’ αυτό και φέτος επαναφέρουμε μία πρωτοβουλία, το Shoot n’ Run, σε συνεργασία με την Σχολή Καλών & Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΤΕΠΑΚ, ένα challenge δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε δυο μέρες.

Καίτη: Κάνουμε και ένα βήμα προς την κινηματογραφική παιδεία, με μια ειδική προβολή για παιδιά την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στο Ριάλτο. Θέλουμε έτσι τα παιδιά να γνωρίσουν από νωρίς τη μαγεία του σινεμά ως συλλογική εμπειρία.

-Το Φεστιβάλ περιλαμβάνει 17 ταινίες μικρού μήκους Κυπρίων δημιουργών. Πόσο πιστεύετε πως έχουν στηριχθεί αυτά τα χρόνια;

Καίτη: Το Φεστιβάλ δεν δημιουργεί μόνο ευκαιρίες προβολής, αλλά και στήριξης. Φέτος, με ένα πρόγραμμα εκλεκτών προσκεκλημένων στα workshops και τις συζητήσεις, θα δοθούν εργαλεία στους κύπριους δημιουργούς, δίνοντας έμφαση στο κομμάτι της ανάπτυξής της ιδέας και του σεναρίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι ευκαιρίες προβολής, αν και απαραίτητες, δεν είναι από μόνες τους αρκετές για να περάσει ένα project στο επόμενο επίπεδο. Χρειάζονται ευκαιρίες δικτύωσης και ουσιαστικής καθοδήγησης.

Διομήδης: Δεν είναι σπάνιο πια, να βλέπουμε ταινίες από την Κύπρο να έχουν μια πετυχημένη φεστιβαλική πορεία, κάτι που αποδεικνύει τη συνεχή άνθηση και παραγωγικότητα της εγχώριας κινηματογραφικής σκηνής. Mε βεβαιότητα, έχουν γίνει πολλά. Σίγουρα όμως μπορούν να γίνουν πολλά ακόμα.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ΙSFFC, συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο και πραγματοποιείται από τις 11 έως τις 17 Οκτωβρίου 2025.

Ελεύθερα, Κυριακή 05.10.2025