H πρόεδρος του Μπαλέτου Νέων Λευκωσίας καθηγήτρια μπαλέτου και χορογράφος Έλενα Μαξούτη μιλά για τους στόχους και τα επιτεύγματά του, με αφορμή την παράσταση μπαλέτου Cinderella που ανεβαίνει με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου στις 19, 20 & 21 Δεκεμβρίου στη Λευκωσία και στις 17 Ιανουαρίου στη Λεμεσό.

–Πόσο αλλάζει η πορεία του Lefkosia Youth Ballet αυτά τα χρόνια; Από την ίδρυσή του το 1999, το Lefkosia Youth Ballet είναι αφιερωμένο στην καλλιέργεια των ταλέντων των νεαρών χορευτών και στην ενίσχυση της εξέλιξης των δεξιοτήτων τους. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του Lefkosia Youth Ballet είναι η μακροχρόνια δέσμευσή του να αναδείξει Κύπριους χορευτές σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, ένας στόχος που έχει επιτευχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Η αποστολή του όμως ξεπερνά την ατομική ανάπτυξη, επιδιώκοντας να εμπλουτίσει το πολιτιστικό τοπίο της Λευκωσίας και της Κύπρου με την παρουσίαση εξαιρετικών χορευτικών παραστάσεων. Σταδιακά το Lefkosia Youth Ballet έχει μετατραπεί σε ένα σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση και τη σκηνική καλλιέργεια του κλασικού χορού στην Κύπρο. Σήμερα, το Lefkosia Youth Ballet θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς φορείς πολιτισμού στην Κύπρο που συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην εξέλιξη του τομέα του κλασικού μπαλέτου ως ο μόνος ημιεπαγγελματικός οργανισμός με επαγγελματικές προδιαγραφές. Συνεργάζεται με διεθνείς καλλιτέχνες και οργανισμούς, διοργανώνει masterclasses, συμμετέχει σε διεθνείς παραγωγές και δίνει στα παιδιά πρόσβαση σε ευκαιρίες που μέχρι πριν λίγα χρόνια έμοιαζαν δύσκολα προσβάσιμες στον τόπο μας.

–Με ποιους φορείς υπάρχει συνεργασία; Το Lefkosia Youth Ballet καλλιεργεί συνεργασίες με φορείς που στηρίζουν την καλλιτεχνική εκπαίδευση και την ανάπτυξη παραγωγών που προάγουν την τέχνη του χορού στην Κύπρο και διεθνώς. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται σταθερά με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου, παρουσιάζοντας από κοινού παραγωγές όπως οι Coppélia (2019), Sleeping Beauty (2021), The Nutcracker (2023) και Cinderella (2025). Συνεργάζεται επίσης με τον διεθνή οργανισμό Metti le Ali al Talento (ITA ON TOUR), προσφέροντας μαθήματα μπαλέτου και σύγχρονου χορού για νέους χορευτές από όλη την Κύπρο, τα οποία διδάσκονται από καταξιωμένους δασκάλους και πρώτους σολίστ διακεκριμένων μπαλέτων του εξωτερικού. Τα μαθήματα αυτά λειτουργούν παράλληλα και ως ακροάσεις και παρέχουν ευκαιρίες υποτροφιών για συμμετοχή σε μαθήματα και διαγωνισμούς στην Ιταλία. Επιπλέον, έχει συνεργαστεί με το Celebrity Gala EU, δίνοντας στους νέους χορευτές τη δυνατότητα να μοιραστούν τη σκηνή με διεθνείς σολίστ κορυφαίων μπαλέτων από όλο τον κόσμο. Η πορεία μας δεν αλλάζει μόνο ως προς το επίπεδο, αλλά και ως προς την αποστολή μας: πλέον δημιουργούμε πλαίσιο επαγγελματισμού, καλλιέργειας και έμπνευσης. Αυτό, για εμάς, είναι εξέλιξη ουσίας.

–Με τις παραστάσεις αυτές το Lefkosia Youth Ballet έχει συμβάλει στην αναβάθμιση της τέχνης του χορού στην Κύπρο; Αναμφίβολα, οι παραγωγές του Lefkosia Youth Ballet έχουν συμβάλλει στην ενίσχυση και την αναβάθμιση του κλασικού χορού στην Κύπρο. Οι παραστάσεις μας δεν λειτουργούν ως σχολικές ή ερασιτεχνικές εκδηλώσεις, αλλά ως επαγγελματικού επιπέδου παραγωγές, στις οποίες συμμετέχουν νέοι ταλαντούχοι χορευτές, συνεργαζόμενοι με διεθνείς σολίστ και καταξιωμένους και διακεκριμένους Κύπριους αλλά και ξένους χορογράφους όπως, Valentino Zucchetti, Κλεοπάτρα Κλουτσινιώτου, Τάνια Μιλτένοβα, Καρολίνα Κωνσταντίνου, Terry Etheridge, Λάμπρος Λάμπρου, Aidar Akhmetov, κ.ά.

–Πόσο δύσκολο είναι για τα παιδιά που συμμετέχουν να δουλέψουν επαγγελματικά στη σκηνή; Για ένα παιδί η επαγγελματική δουλειά στη σκηνή είναι απαιτητική, όχι μόνο σωματικά αλλά και πνευματικά. Δεν πρόκειται για μια απλή χορογραφική πρόβα. Απαιτεί συνέπεια, πειθαρχία, προσαρμοστικότητα, αυτοέλεγχο και απόλυτο σεβασμό απέναντι στο σύνολο του έργου. Τα παιδιά καλούνται να συνεργαστούν, να μάθουν να διορθώνονται, να αντιμετωπίζουν το άγχος της σκηνής και την κούραση των πολύωρων προβών. Όμως, αυτή η διαδικασία είναι εκπαιδευτική. Τα κάνει δυνατότερα, πιο συγκεντρωμένα, πιο ανθεκτικά. Όσο δύσκολη κι αν είναι η διαδικασία, βλέπουμε ότι τα παιδιά ανταποκρίνονται με εντυπωσιακό τρόπο, γιατί αγαπούν αυτό που κάνουν και νιώθουν ότι είναι πραγματικά μέρος μιας ‘πραγματικής’ παράστασης. Παράλληλα, μέσα από αυτή τη διαδικασία, έρχονται αντιμέτωποι με κάτι ιδιαίτερα απαιτητικό για την ηλικία τους: την ανάγκη να εξισορροπούν το σχολείο, το διάβασμα, τις κοινωνικές τους δραστηριότητες και την καθημερινότητά τους με την απαιτητική προετοιμασία του χορού. Μαθαίνουν να οργανώνουν τον χρόνο τους, να θέτουν προτεραιότητες και να επιλέγουν με ωριμότητα. Τα παιδιά μαθαίνουν ότι η αφοσίωση συνοδεύεται από μικρές θυσίες: να αφήσουν κάτι που αγαπούν για να υπηρετήσουν κάτι που αγαπούν ακόμη περισσότερο. Αυτή η διαδικασία τα βοηθά να κατανοήσουν πως η ποιότητα και η πρόοδος απαιτούν προσπάθεια, συνέπεια και επιμονή, ένα μάθημα που θα τα συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή, ανεξάρτητα από το αν τελικά ακολουθήσουν επαγγελματικά τον χορό.

–Τι κερδίζουν οι νέοι από παραστάσεις αυτού του είδους και τι το κοινό; Τα παιδιά κερδίζουν εμπειρία ζωής. Μαθαίνουν να λειτουργούν μέσα σε καλλιτεχνική πειθαρχία, αναγνωρίζουν τι σημαίνει επαγγελματισμός, αποκτούν αυτοπεποίθηση και ανακαλύπτουν τη χαρά της δημιουργίας. Η σκηνή δεν τους προσφέρει μόνο χορευτική εξέλιξη, αλλά τους βοηθά να διαμορφώσουν χαρακτήρα, δεξιότητες συνεργασίας και συναισθηματική ωριμότητα. Το κοινό, από την άλλη, κερδίζει μια πολιτιστική εμπειρία υψηλού επιπέδου. Βλέπει κλασικό αλλά και νεο κλασικό ρεπερτόριο εκτελεσμένο με επαγγελματισμό από νέους που αντιπροσωπεύουν το μέλλον της τέχνης στην Κύπρο. Γίνεται μάρτυρας όχι μόνο της προσπάθειας, αλλά και της ωρίμανσης των παιδιών πάνω στη σκηνή, στηρίζοντας με την παρουσία του την επόμενη γενιά καλλιτεχνών και τον πολιτισμό της χώρας.

–Τι θα έλεγες για το μπαλέτο σήμερα; Πόσο ‘αφοσιωμένα’ είναι τα παιδιά; Υπάρχει περισσότερο ή λιγότερο ενδιαφέρον; Το μπαλέτο σήμερα είναι πιο απαιτητικό αλλά και πιο συναρπαστικό από ποτέ. Η πρόσβαση σε πληροφορίες, σε διεθνή παραδείγματα, σε διαγωνισμούς και masterclasses αυξάνει το ενδιαφέρον των παιδιών που αγαπούν πραγματικά την τέχνη. Βλέπουμε μεγάλη αφοσίωση, συστηματική δουλειά και δίψα για εξέλιξη. Τα παιδιά πλέον ξέρουν ότι δεν αρκεί να χορεύουν, πρέπει να χτίζουν τεχνική, έκφραση, επαγγελματική στάση. Και το πιο σημαντικό; Τα ίδια το επιλέγουν. Δεν τα ωθεί κανείς — το επιθυμούν. Αυτό μας δίνει ελπίδα για το μέλλον του χορού στη χώρα.

–Τι θα δούμε φέτος στη σκηνή; Φέτος παρουσιάζουμε το κλασικό αριστούργημα Cinderella του Sergei Prokofiev, σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου και με μαέστρο τον κ. Γιώργο Κουντούρη. Το κοινό θα δει το γνωστό και πολυαγαπημένο παραμύθι να ζωντανεύει στη σκηνή με περισσότερους από 65 ταλαντούχους νέους χορευτές, εντυπωσιακά κοστούμια και σκηνικά, και τη ζωντανή συνοδεία 70 μουσικών της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου. Η παραγωγή αυτή αποτελεί πραγματικά μια γιορτή του κλασικού χορού και της μουσικής. Όμως, αυτό που θα δούμε δεν είναι μόνο παραμύθι, είναι η απόδειξη της δύναμης της τέχνης, της πειθαρχίας, της αφοσίωσης και της συνεργασίας. Κάθε βήμα, κάθε χορευτική κίνηση, κάθε έκφραση στα πρόσωπα των παιδιών είναι αποτέλεσμα πολλών ωρών προπόνησης, θυσίας και αγάπης για το χορό. Είναι ένα ταξίδι που ξεκινά από την καρδιά τους και φτάνει στην καρδιά του κοινού.

Απο τις πρόβες της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου.

–Πόσο σημαντικές είναι αυτές οι παραγωγές για τον Πολιτισμό του τόπου; Πιστεύω ότι αυτές οι παραγωγές δεν αποτελούν απλώς ψυχαγωγία αλλά είναι μία πολιτιστική επένδυση. Δημιουργούν θεσμό, προβάλλουν ταλαντούχους νέους, συνδέουν την Κύπρο με το ευρωπαϊκό χορευτικό γίγνεσθαι και διαμορφώνουν κουλτούρα υψηλής αισθητικής. Η αγάπη για την τέχνη του χορού είναι η σπίθα που φωτίζει τις ψυχές μας, η δύναμη που μας δίνει έμπνευση και αφοσίωση και ο λόγος που συνεχίζουμε ανιδιοτελώς για 25 χρόνια το δύσκολο αλλά τόσο γοητευτικό δρόμο της δημιουργίας. Ο πολιτισμός, σε κάθε του έκφανση, είναι η ασπίδα και το δοκάρι του ανθρώπου, η τροφή της ψυχής μας και η γέφυρα που ενώνει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Μέσα από τον πολιτισμό, μαθαίνουμε να ονειρευόμαστε, να νιώθουμε και να μεταδίδουμε την ομορφιά και την αρμονία στις επόμενες γενιές. Όταν ένας τόπος δίνει βήμα στους νέους να δημιουργήσουν τέχνη υψηλών προδιαγραφών, καλλιεργεί πολίτες με καλλιτεχνική παιδεία. Αυτό, τελικά, είναι πολιτισμός.