Πάνω από 180 εκατομμύρια κωδικοί πρόσβασεις του Gmail παγκοσμίως έχουν κλαπεί από χάκερ.

Τα δεδομένα όπως αποκαλύπτει το PCWold συλλέχθηκαν με τη βοήθεια του Synthient, ενός εργαλείου ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί για την ανίχνευση και τον αποκλεισμό κακόβουλης δραστηριότητας στο διαδίκτυο.

Τα δεδομένα που διέρρευσαν περιλαμβάνουν διευθύνσεις email, αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης και τους ιστότοπους όπου χρησιμοποιήθηκαν. Τα διπλότυπα αφαιρέθηκαν, διασφαλίζοντας ότι προστέθηκαν μόνο μοναδικές καταχωρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός λογαριασμών που επηρεάστηκαν από επαληθεύσιμες παραβιάσεις δεδομένων υπερβαίνει πλέον τα 15,3 δισεκατομμύρια.

Οι παραβιασμένες πληροφορίες υποκλάπηκαν από κακόβουλο λογισμικό infostealer, το οποίο εγκαθίσταται σε συστήματα για τη συλλογή ευαίσθητων δεδομένων και κωδικών πρόσβασης. Οι χάκερ μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν αυτά τα κλεμμένα διαπιστευτήρια για ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing), απάτες ή να τα πουλήσουν στο διαδίκτυο, συχνά χωρίς τα θύματα να συνειδητοποιούν ότι οι λογαριασμοί τους διατρέχουν κίνδυνο.

Για να ελέγξετε εάν το email σας επηρεάστηκε, επισκεφθείτε τον ιστότοπο Have I Been Pwned. Απλώς εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας για να δείτε εάν περιλαμβάνεται σε τυχόν παραβιάσεις. Η πλατφόρμα δείχνει επίσης ακριβώς ποια δεδομένα διαρρέουν σε κάθε περίπτωση.

Εάν τα δεδομένα σύνδεσής σας εκτέθηκαν, είναι σημαντικό να αλλάξετε αμέσως τους κωδικούς πρόσβασης για τους επηρεαζόμενους λογαριασμούς και για τυχόν άλλους λογαριασμούς που χρησιμοποιούν τα ίδια ή σχετικά διαπιστευτήρια.

cnn.gr