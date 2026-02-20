ΞΕΠΟΥΛΟΥΝ κάθε σπιθαμής γη στα κατεχόμενα. Κι αυτή η προσπάθεια συνδέεται με μια συστηματική μεθόδευση εκτουρκισμού της κατεχόμενης περιοχής αλλά και της εμπλοκής υπηκόων τρίτων χωρών στο περιουσιακό. Ο σφετερισμός ελληνοκυπριακών περιουσιών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, καθώς συνιστά προσπάθεια επιβολής τετελεσμένων και εδραίωσης των κατοχικών δεδομένων.

ΠΡΟ ημερών ο «Φ» δημοσίευσε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες, Τούρκοι, Τουρκοκύπριοι αλλά και Ελληνοκύπριοι μεσάζοντες δραστηριοποιούνται στην πώληση ακινήτων στην κατεχόμενη Καρπασία με το φαινόμενο να σημειώνει έξαρση το τελευταίο διάστημα. Οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώθηκαν και από αρμόδια κυβερνητική πηγή, η οποία είναι σε θέση να γνωρίζει τα όσα τεκταίνονται στην κατεχόμενη περιοχή.

ΑΠΟ τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας προκύπτουν πολλά. Θα σημειώναμε δύο. Το πρώτο είναι πως ο σφετερισμός ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα συνεχίζεται, αν και οι διώξεις σφετεριστών από την Κυπριακή Δημοκρατία, έχει φρενάρει τη δραστηριότητά του. Δεύτερο, είναι η εμπλοκή Ελληνοκυπρίων στις παράνομες αυτές διεργασίες. Δεν είναι πολλοί, πλην όμως αυτό δεν έχει καμία σημασία. Είναι η πράξη που μετρά και το γεγονός ότι έχουν βρεθεί συμπατριώτες μας πρόθυμοι να συνεργασθούν με την κατοχική πλευρά για ξεπούλημα περιουσιών στην κατεχόμενη γη μας. Πρόκειται για καταδικαστέα πράξη. Οι ενέργειες αυτές είναι παράνομες κι αυτό είναι ξεκάθαρο και από όσα έχουν αναφερθεί αρμοδίως.

Η ΓΕΝΙΚΗ θέση, που διατυπώνεται σε σχέση με τις ελληνοκυπριακές περιουσίες, είναι ότι το θέμα θα αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο μιας συμφωνίας στο Κυπριακό. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η κατοχική πλευρά λειτουργεί μεθοδικά και συστηματικά έχοντας συγκεκριμένους στόχους στο κεφάλαιο αυτό. Είναι δε σαφές πως ενώ δεν συνεργάζεται επί της ουσίας για να επιτευχθεί μια συνολική συμφωνία στο Κυπριακό, παράλληλα επιχειρεί να εξουδετερώσει το περιουσιακό. Οι μεθοδεύσεις αυτές είναι διαχρονικές και συνεχιζόμενες.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία έχει την ευθύνη να προστατεύει τα περιουσιακά δικαιώματα των πολιτών της. Δεν είναι εύκολο, αλλά οφείλει να προσπαθεί συνεχώς. Δεν υποβαθμίζουμε τις ενέργειες, οι οποίες γίνονται αλλά προφανώς και θα πρέπει να ενισχυθούν. Να ενταθούν οι προσπάθειες. Να σταθεί με όλα τα μέσα που διαθέτει απέναντι στις παρανομίες της κατοχικής πλευράς.

ΕΙΝΑΙ προφανείς οι στόχοι της Άγκυρας και των εγκάθετών της και πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Οι διώξεις σφετεριστών και συνεργατών τους θα πρέπει να είναι ψηλά στις προτεραιότητες της Λευκωσίας.