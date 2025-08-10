Οι ίδιες συζητήσεις, ξανά και ξανά, μέχρι που είναι η δικαιοδοσία του ενός και μέχρι που φτάνουν τα δικαιώματα του άλλου. Και άλλες ατέρμονες συζητήσεις και αναλύσεις εάν μπορούν να συνεργαστούν και γιατί δεν συνεργάζονται. Και κόντρα προβληματισμοί γιατί δεν μπορούν να συνυπάρξουν κάτω από την ίδια στέγη.

Ένα κομμάτι τόπος είμαστε, δεν έχουμε αχανείς εκτάσεις ούτε μεγαλουπόλεις όπου άνετα ο καθένας θα μπορεί να απλωθεί και να κάνει τα δικά του. Γι’ αυτό ας πάρουμε επιτέλους την απόφαση να καταργήσουμε τα «υπηρεσιακά φέουδα» που υφίστανται εδώ και δεκαετίες, με το πρόσχημα ότι τάχατες άλλη είναι η αποστολή του ενός και διαφορετική του άλλου.

Γιατί, δυστυχώς, για όλους αυτούς που αρνούνται να κάνουν πραγματικά βήματα προς τα εμπρός είναι πολλά τα παραδείγματα άλλων πολύ μεγαλύτερων χωρών όπου υπηρεσίες εσωτερικής ασφάλειας (πυροσβεστική, δασοπυρόσβεση, πολιτική άμυνα, αστυνομία). Χώρες πολύ γνωστές μας, που προφανώς ποτέ δεν σκεφτήκαμε να ρωτήσουμε πως τα καταφέρνουν. Ή προφανώς δεν θέλαμε να μάθουμε από φόβο μπας και χαλάσουμε τα καστράκια που φτιάξαμε.

Και μιας και η κοινή κυπριακή νοημοσύνη δεν δίνεται να δώσει απαντήσεις, έτσι από περιέργεια είπα να ψάξω για καμιά απάντηση στην τεχνητή νοημοσύνη. Η οποία ανεξαρτήτως του τι μπορεί να λέγεται και να γράφεται, μπορεί να μας βοηθήσει και να μας ανοίξει και λίγο τα μάτια μας να δούμε τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο.

Η πρώτη μου απορία, η οποία όπως προκύπτει και από το δημόσιο διάλογο των τελευταίων ημερών (που είναι ο ίδιος εκείνον προηγούμενων χρόνων), αν υπάρχουν χώρες όπου η Πυροσβεστική Υπηρεσία και Υπηρεσία Δασοπυρόσβεσης αποτελούν ένα ενιαίο τμήμα ή λειτουργούν κάτω από την ίδια οργανωτική δομή. Και η απάντηση ήρθε σε μερικά μόλις δευτερόλεπτα:

Γαλλία: Οι πυροσβέστες (sapeurs-pompiers) είναι υπεύθυνοι τόσο για τις αστικές πυρκαγιές όσο και για τις δασικές. Υπάρχουν ειδικές μονάδες δασοπυρόσβεσης εντός της ενιαίας πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Γερμανία: Η Feuerwehr (πυροσβεστική) αντιμετωπίζει όλους τους τύπους πυρκαγιών, συμπεριλαμβανομένων των δασικών.

Αυστραλία: Σε πολλές πολιτείες, όπως η Νότια Αυστραλία, υπάρχει ενιαία υπηρεσία που καλύπτει αστικές και δασικές πυρκαγιές.

Σουηδία: Το Räddningstjänsten (υπηρεσία διάσωσης) είναι ενιαίο και περιλαμβάνει τη δασοπυρόσβεση.

Ηνωμένο Βασίλειο: Οι Fire and Rescue Services καλύπτουν όλους τους τύπους πυρκαγιών, συμπεριλαμβανομένων των δασικών και των πυρκαγιών σε αγροτικές περιοχές.

Ολλανδία: Η Brandweer είναι ενιαία υπηρεσία που αντιμετωπίζει αστικές και δασικές πυρκαγιές.

Βέλγιο: Οι τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες έχουν αρμοδιότητα για όλα τα είδη πυρκαγιών.

Νορβηγία: Η Brannvesen (πυροσβεστική υπηρεσία) είναι ενιαία και καλύπτει δασικές πυρκαγιές.

Νέα Ζηλανδία: Η Fire and Emergency New Zealand δημιουργήθηκε το 2017 ως ενιαία υπηρεσία.

Πολωνία: Η Państwowa Straż Pożarna καλύπτει όλους τους τύπους πυρκαγιών.

Και στο τέλος… «η τάση προς την ενοποίηση είναι αρκετά διαδεδομένη, ειδικά σε χώρες με μικρότερο έδαφος ή όπου δασικές περιοχές είναι κοντά σε αστικές». Όπως η Κύπρος ένα πράγμα!

Υπάρχουν όμως και οι χώρες όπου ένα υπουργείο αποτελεί ομπρέλα για όλες τις υπηρεσίες εσωτερικής ασφάλειας (π.χ. αστυνομία, πυροσβεστική (και δασοπυρόσβεση) και πολιτική άμυνα).

Στη Γαλλία, το Υπουργείο Εσωτερικών περιλαμβάνει: Εθνική αστυνομία, χωροφυλακή, πυροσβεστική (sapeurs-pompiers) και πολιτική ασφάλεια. Στη Γερμανία, το Υπουργείο Εσωτερικών συντονίζει την Ομοσπονδιακή Αστυνομία, την πολιτική άμυνα και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Στο Ισραήλ, το Υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας συντονίζει αστυνομία, πυροσβεστική, πολιτική άμυνα και φρουρά συνόρων.

Όσο δε τα πλεονεκτήματα μιας ενιαίας δομής, αυτά που λέει και η κοινή λογική: Καλύτερος συντονισμός σε κρίσεις, ενιαίος προγραμματισμός και κατανομή πόρων, αποφυγή επικαλύψεων και γραφειοκρατίας, ταχύτερη λήψη αποφάσεων, κοινή εκπαίδευση και διαλειτουργικότητα.

Ιδού πεδίο δόξης λαμπρών για κυβέρνηση και βουλή να καθίσουν κάτω, μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες, και να επιβάλουν (γιατί διαφορετικά δεν γίνεται) μια ενιαία δομή για όλες αυτές τις υπηρεσίες. Αυτό όμως για να γίνει απαιτείται τόλμη για να χαλάσουν τα καστράκια της κάθε υπηρεσίας.