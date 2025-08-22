Τις τελευταίες μέρες η προσοχή της Ευρώπης έχει στραφεί στο Ουκρανικό. Όχι γιατί ξαφνικά «ανακάλυψε» πως υπάρχει πόλεμος με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αλλά και για άλλους λόγους, συν των εξελίξεων που σημειώνονται με τις συναντήσεις Ντόναλντ Τραμπ – Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ – Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Αλλά το πώς και το γιατί δεν είναι κάτι που θα το αναλύσουμε εδώ. Κι αυτό διότι, στόχος της σημερινής στήλης είναι κυρίως για να στηλιτεύσει μία τάση που καταγράφεται έντονα και συνεχώς, όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε συλλογικό. Σε κοινωνικό ακόμα και σε πολιτικό και σε διπλωματικό. Την τάση της αλά καρτ ευαισθησίας. Κατά καιρούς εμφανίζονται κάποιοι σαν προστάτες και υποστηρικτές μιας κατάστασης -και όχι μόνο- σκίζουν τα ιμάτια τους υπέρ δικαιωμάτων, αρχών και δικαίων, αλλά, ταυτόχρονα, στρουθοκαμηλίζουν για άλλα, παρόμοια. Είτε, διότι, αυτά δεν συμφέρουν, είτε για άλλους λόγους.

Αυτό, λοιπόν, μου θύμισε, όλο αυτό που συμβαίνει με την Ουκρανία και όχι μόνο. Με το Ισραήλ, με την Τουρκία, με την Κύπρο και τα όσα άδικα βιώνει εδώ και 51 χρόνια.

Διάβασα χθες στο proto thema, πως «σε μια νέα προσπάθεια αναβάθμισης του γεωστρατηγικού ρόλου της Τουρκίας και της εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης της με την Ευρώπη, προωθείται η εμπλοκή της στις διαδικασίες τερματισμού της σύγκρουσης στην Ουκρανία μέσω ανάληψης ρόλου στη διαδικασία παροχής εγγυήσεων ασφάλειας. Τον ρόλο αυτό φαίνεται να θέλουν να αναθέσουν στην Τουρκία, η οποία στο παρελθόν είχε δηλώσει έτοιμη και πρόθυμη να διαθέσει δυνάμεις που θα εγκατασταθούν στην Ουκρανία, προβάλλοντας το πλεονέκτημα των καλών σχέσεων της Άγκυρας τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο».

Αναβάθμιση, λοιπόν, της Τουρκίας με την αλά καρτ ευαισθησία ευρωπαϊκών δυνάμεων. Της Τουρκίας, η οποία, ως γνωστόν, φημίζεται για τις… ειρηνευτικές της παρεμβάσεις. Ας μας ρωτήσουν κι εμάς εδώ που ζούμε εδώ και 51 χρόνια το απότοκο αυτών!

Αλά καρτ ευαισθησία κύριοι… υπέρμαχοι της ειρήνης και της δημοκρατίας οπουδήποτε αλλού, αλλά όχι στην Κύπρο; Ευτυχώς, που στην παρέμβαση του στην τηλεδιάσκεψη για το Ουκρανικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στα δεδομένα της Κύπρου. Αυτό χρειάζεται να κάνουμε σε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται. Μπας και εμπεδώσουν οι εταίροι μας και όχι μόνο, πως στην Κύπρο κάτι συμβαίνει, πως στην Κύπρο που είναι ευρωπαϊκό έδαφος, η Τουρκία έχει παράνομα εισβάλει και εποικίσει. Πως στην Κύπρο συντελούνται εγκλήματα πολέμου και δη, από μια χώρα που επιθυμεί να εγγυηθεί ασφάλεια και ειρήνη αλλού.