Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ και η κατάσχεση δεκάδων κιλών κυρίως κάνναβης είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο στον τόπο μας. Οι ποσότητες για φέτος, που έχουν κατασχεθεί μέχρι στιγμής, φθάνουν, εάν δεν τα έχουν ξεπεράσει, τα 600 κιλά. Ποσότητες ιδιαίτερα μεγάλες για τα δεδομένα της Κύπρου.

ΣΥΜΦΩΝΑ με πρόσφατο ρεπορτάζ του «Φ», είναι πλέον προφανές πως η κάνναβη έχει καθιερωθεί ως το κύριο ναρκωτικό που πλασάρεται στην «αγορά», ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ποσότητες αυτές είναι όσες εντοπίζονται. Ουδείς γνωρίζει ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός, που εισάγεται παράνομα στην Κύπρο και… κυκλοφορεί χωρίς να εντοπίζεται.

ΩΣ εκ τούτου, μπορεί η ΥΚΑΝ να σημειώνει επιτυχίες στο θέμα του εντοπισμού και της κατάσχεσης, της καταπολέμησης εν γένει αυτής της μάστιγας, πλην όμως είναι πρόδηλο ότι το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται πλήρως. Την ίδια ώρα, όπως συναφώς επισημαίνεται, μεγάλες είναι και οι ποσότητες κοκαΐνης που εντοπίζονται.

ΕΚΕΙΝΟ που ιδιαίτερα ανησυχεί είναι το γεγονός ότι εμπλέκονται πλέον στα ναρκωτικά, όχι μόνο ως χρήστες αλλά κι ως έμποροι, νέοι άνθρωποι. Αυτό που απασχολεί έντονα τις Αρχές , είναι η εμπλοκή ολοένα και μικρότερης ηλικίας προσώπων σε υποθέσεις κατοχής και εμπορίας ναρκωτικών. Κι όταν γίνεται αναφορά σε μικρότερης ηλικίας, τα στοιχεία παραπέμπουν σε ηλικίες μεταξύ 19-21 ετών. Αλλά στην εξίσωση μπαίνουν ασφαλώς και ανήλικοι. Πολλές φορές είδαν το φως στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία γίνεται διακίνηση ναρκωτικών στα σχολεία. Κι αυτό το σημειώνουμε με ιδιαίτερη ανησυχία και αγωνία. Είναι, ίσως, η σοβαρότερη διάσταση, πτυχή του θέματος τούτου.

ΕΙΝΑΙ σαφές πλέον ότι σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε δεδομένα που δύσκολα αντιμετωπίζονται. Πολλοί είναι εκείνοι, που θεωρούν πως η μάχη αυτή είναι δύσκολη και ανυπέρβλητη. Η μάχη δεν είναι χαμένη. Σε τέτοιες περιπτώσεις έχει σημασία να αναγνωριστεί το πρόβλημα και το μέγεθος του. Όταν τούτο γίνει, προφανώς και διευκολύνεται και η αποστολή των μηχανισμών αποτροπής και αντιμετώπισης.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ πως σε ό,τι αφορά την ΥΚΑΝ, η αποτελεσματικότητα της ξεπερνά τις δυνατότητες της. Κι αυτό θα πρέπει να πιστωθεί στην Αστυνομία.

ΑΥΤΟ που προέχει, όπως σε όλες τις περιπτώσεις, είναι η πρόληψη, η αποτροπή. Το ζητούμενο είναι να μην μένουμε στις διαπιστώσεις και τις αναλύσεις. Θεωρούμε πως το ζητούμενο είναι να ενισχυθούν σημαντικά οι μηχανισμοί αποτροπής και καταστολής. Αυτό είναι το ζητούμενο κι αυτό είναι που προέχει. Και τούτο αφορά όλους. Κράτος και κοινωνία.