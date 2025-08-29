Πάμε πρώτα στο μέτωπο, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία. Συμπληρώνονται σήμερα 1.283 ημέρες αδιάκοπου πολέμου. Από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση από την βρετανική «Guardian», με επιπρόσθετα από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Reuters, έχουμε τα εξής – έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Ή μάλλον, για να θυμόμαστε ότι και η δική μας, μικρή χώρα, βιάστηκε από έναν κραταιό εισβολέα. Που κατέλαβε εδάφη της –τόπους μας– και, όπως ο Πούτιν, τις έχει προσαρτήσει. Και, μάλιστα, με κίβδηλα δημοψηφίσματα.

Η ουκρανική πρωτεύουσα δέχθηκε μαζική νυχτερινή ρωσική επίθεση, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου νωρίς χθες το πρωί, Πέμπτη, με τουλάχιστον οκτώ νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, καθώς και ζημιές σε κτήρια σε 20 τοποθεσίες.

> Ένα νηπιαγωγείο έπιασε φωτιά, ανέφερε η διοίκηση στο Telegram, ενώ ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι ένα πενταόροφο κτήριο κατέρρευσε. Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, δήλωσε ότι η Μόσχα εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους Κρουζ, καθώς και ιρανικά drones Shahed από διαφορετικές κατευθύνσεις για να στοχεύσει «συστηματικά» οικιστικά κτήρια.

> Νομίζω πως η φωτογραφία που δημοσιεύουμε σήμερα και που προβάλλεται και από όλα τα μεγάλα δυτικά μέσα ενημέρωσης, «μιλάει» από μόνης της…

> Το μόνο που θα πρόσθετα, για να μην ξεχάσουμε, είναι αυτό: Κίεβο, 28 Αυγούστου 2025, 1.282 μέρες μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. (Photo credits: Reuters/Stringer)

> Κατά τα λοιπά, ενώ η Ρωσία συνέχισε και χθες το απόγευμα-βράδυ να επιτίθεται στην Ουκρανία με εκατοντάδες drones και πυραύλους, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα «μειώσει» την προθεσμία των 50 ημερών που «έδωσε» στον Πούτιν για να τερματίσει τον πόλεμο, σε «περίπου δέκα ή δώδεκα μέρες» – εάν μπορεί να πάρει κάποιος στα σοβαρά μια τέτοια … απειλή. Του «περίπου»…

> Εν συνεχεία, ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στον Βλαντιμίρ Πούτιν, είπε τα εξής: «Σκεφτόμουν ότι θα ήθελε να τελειώσει τον πόλεμο γρήγορα, αλλά κάθε φορά που νόμιζα ότι πράγματι είμαστε στο τέλος του, εκείνος συνεχίζει τις επιθέσεις και σκοτώνει ανθρώπους».

Υστερόγραφο, έτσι για να ξεφύγουμε λίγο από τα δύσκολα και να «πιάσουμε» κάτι διασκεδαστικό από την ελληνική πολιτική σκήνη. Θα έχετε ακούσει ότι ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται για «μεγάλη επιστροφή» (σ.σ.: θα γράψω για αυτό στο κυριακάτικο φύλλο) και οι αντιδράσεις, θετικές και αρνητικές, όλο και αυξάνονται. Ξεχωρίζω σήμερα, αυτήν, την πρώτη αντίδραση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η οποία όταν έγινε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν από τα ισχυρά χαρτιά του Τσίπρα και την έκανε πρόεδρο της Βουλής. Η Ζωή, όμως, έγινε έξαλλη όταν ο Αλέξης έκανε την περίφημη κωλοτούμπα μετά το δημοψήφισμα, απορρίπτοντας τα μέτρα που πρότειναν οι δανειστές μας, έβαλε νερό στο κρασί του, μπήκαμε σε τρίτο μνημόνιο, αλλά μείναμε, ευτυχώς, στην ΕΕ. Και τώρα, που ο Αλέξης αποφάσισε να επανέλθει, η Ζωή δεν μασάει τα λόγια της και λέει τα εξής για τον πρώην σύντροφό της … πολιτικά:

«Δεν έχει εμφανιστεί στη Βουλή τα τελευταία δύο χρόνια και δύο μήνες, δεν έχει κάνει καμία ομιλία, αλλά εισπράττει κανονικά την αποζημίωση. (σ.σ.: ο Τσίπρας παραμένει βουλευτής, άρα πώς λέει ότι του λείπει η πολιτική;), κάνει ζωάρα και φαίνεται ότι δεν του φτάνουν ούτε αυτά. Όταν λέει ότι του λείπει η πολιτική, εννοεί ότι του λείπουν τα φράγκα της εξουσίας, τα οποία αγάπησε τόσο πολύ». Και καταλήγει προσθέτοντας ότι το κόμμα που μπορεί να φτιάξει ο Τσίπρας, θα λέγεται «Το λαγούμι»!