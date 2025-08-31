Όλη τη βδομάδα μας απασχολούσε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στα οδοφράγματα και ιδίως η ταλαιπωρία όσων ήθελαν να περάσουν από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές.

Αυτό που κατάλαβα, όμως, και δεν είδα να το εξηγεί κανένας (ή να το αμφισβητεί) είναι ότι τόσα χρόνια οι Τουρκοκύπριοι που περνούσαν δεν χρειαζόταν να δείχνουν την ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και τώρα, ακριβώς γι΄ αυτό δημιουργήθηκε πρόβλημα. Oι ελέγχοντες στα οδοφράγματα εφάρμοσαν νέα τακτική (λόγω ενοποίησης των συστημάτων, είπαν – ούτε αυτό υπήρχε;) και άρχισαν να κάνουν περισσότερους ελέγχους για όποιον δεν έχει μαζί του την ταυτότητα πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως εξήγησε η Αστυνομία, για όσους χρησιμοποιούν έγγραφα του ψευδοκράτους για να περάσουν, επειδή τα στοιχεία τους δεν είναι καταχωρημένα στο σύστημα, η διαδικασία γίνεται χειροκίνητα και παρατηρείται καθυστέρηση στη διεκπεραίωση της διέλευσης. Άρα, τόσα χρόνια, οι Τουρκοκύπριοι είχαν ταυτότητα και διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά στο οδόφραγμα έδειχναν την ταυτότητα του κατοχικού καθεστώτος. Και οι αστυνομικοί δέχονταν αυτή την ταυτότητα, που η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρεί παράνομη! Αυτό κι αν είναι πολιτική σχιζοφρένεια!

Όπως έγραφε το ρεπορτάζ του «Φ», αρμοδίως ξεκαθαρίζεται ότι δεν εμποδίζεται κανένας Τουρκοκύπριους να περάσει στις ελεύθερες περιοχές, όμως η διαδικασία για όσους έχουν έγγραφα μόνο του ψευδοκράτους άλλαξε και παίρνει περισσότερο χρόνο απ’ ότι προηγουμένως, αφού πλέον η λεγόμενη ταυτότητα τους δεν μπορεί να σαρωθεί από τα νέα συστήματα.

Πεντακάθαρο. Μας λένε, δηλαδή, ότι προηγουμένως δεν υπήρχε πρόβλημα για όσους έδειχναν έγγραφα του ψευδοκράτους και όχι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τώρα υπάρχει πρόβλημα, όχι επειδή αυτά τα έγγραφα είναι παράνομα έγγραφα του κατοχικού καθεστώτος, αλλά επειδή δεν μπορεί να τα διαβάσει το νέο ηλεκτρονικό μας σύστημα.

Ήθελα νάξερα σε ποιον πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια. Η Αστυνομία από μόνη της αποκλείεται να πήρε τέτοια ευθύνη. Στις κυβερνήσεις μας όλα αυτά τα χρόνια δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να σκεφτεί ότι δεν είναι λογικό να δίνονται ταυτότητες της Δημοκρατίας στους Τουρκοκύπριους για να κινούνται ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη, αλλά εμείς οι ίδιοι να αναγνωρίζουμε ως νόμιμα έγγραφα τις ταυτότητες του ψευδοκράτους; Τι στο καλό θα πούμε σε άλλες χώρες για το παράνομο καθεστώς; Μην δέχεστε τις ταυτότητες που εκδίδει η «τδβκ», αλλά εμείς τις δεχόμαστε;

Η υποκρισία βέβαια δεν μπορούσε παρά να έρθει από τα κατεχόμενα. Την ώρα που έχουν φυλακισμένους από τον Ιούλιο πέντε ηλικιωμένους, τους ταλαιπωρούν ακόμα και με δήθεν αναπαράσταση για να διαπιστώσουν αν περνώντας από το οδόφραγμα έδειξαν όλοι ταυτότητα ή μόνο οι τέσσερις, ο Ερσίν Τατάρ θύμωσε γιατί ταλαιπωρούνται οι Τουρκοκύπριοι με το νέο σύστημα. «Δεν μπορούν να παίζονται παιχνίδια με τα σημεία διέλευσης», έλεγε. «Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να δημιουργεί αβεβαιότητα στον λαό μας». Ε, καλά να μας κάνει, έτσι τον μάθαμε.

Ακόμα κι ο Τουφάν Ερχιουρμάν θύμωσε. Ο Χριστοδουλίδης «κάνει προσπάθειες να δυσκολέψει τις διελεύσεις», δήλωνε. «Δεν πρέπει να γίνονται αλλαγές μονομερώς, χωρίς να ενημερωθεί κανένας. Η ΕΕ θα πρέπει να βρίσκεται στην άλλη άκρη του τηλεφώνου», είπε, εννοώντας πως θα έπρεπε να ενημερωθεί και η ΕΕ. Είναι ο Χριστοδουλίδης που δυσκολεύει τις διελεύσεις, όχι το κατοχικό καθεστώς, που συλλαμβάνει και βασανίζει αθώους ανθρώπους για να πιέσει για την απελευθέρωση του σφετεριστή Αϊκούν.

Πώς να μην αποκτήσουν αυτό το θράσος στα κατεχόμενα –και δεν εννοώ θράσος ως ανθρώπινο χαρακτηριστικό, αλλά το πολιτικό, που δεν επιτρέπει τη συνεννόηση και τη λύση– όταν δεκαετίες ολόκληρες οι νόμιμες κυβερνήσεις δεν εφαρμόζουν ούτε τα αυτονόητα για να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη δήθεν και να έχουμε ένα κλίμα λύσης, που στην πραγματικότητα είναι κλίμα ντε γιούρε διχοτόμησης!