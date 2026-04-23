Τη διαδικτυακή της πρεμιέρα κάνει σήμερα Πέμπτη 23 Απριλίου η νέα ανεξάρτητη κυπριακή ταινία «Σοφοκλής», που εξερευνά τη μνήμη, τον διχασμό και την επιστροφή.

Η ταινία κάνει πρεμιέρα στο YouTube ανήμερα της επετείου του ανοίγματος των οδοφραγμάτων του νησιού το 2003.

Ο «Σοφοκλής», μια ταινία μεγάλου μήκους σε σενάριο, σκηνοθεσία, μοντάζ και μουσική του Εβρέν Μανέρ, ακολουθεί έναν ηλικιωμένο άνδρα που επιστρέφει στο χωριό του μετά από δεκαετίες χωρισμού. Το ταξίδι του δεν αφορά την ανάκτηση του παρελθόντος, αλλά την αντιπαράθεση με ό,τι έχει απομείνει.

Αντί για μια παραδοσιακή κυκλοφορία, οι δημιουργοί επέλεξαν να παρουσιάσουν το έργο ως μια σειρά 7 επεισοδίων στο YouTube, καθιστώντας το ελεύθερα προσβάσιμο στο κοινό σε όλο το νησί και τη διασπορά.

«Θέλαμε αυτή η ιστορία να φτάσει απευθείας στους ανθρώπους» λέει ο Μανέρ. «Όχι μόνο στους κινηματογράφους, αλλά στα σπίτια, και στις δύο πλευρές».

Το πρώτο επεισόδιο, με τίτλο «Η Άφιξη» (The Arrival), κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 23 Απριλίου, μια ημερομηνία που συνεχίζει να φέρει συναισθηματικό βάρος για πολλούς Κύπριους.

Μετά από σχεδόν δέκα χρόνια ανεξάρτητης δουλειάς, ο «Σοφοκλής» κυκλοφορεί μέσα από μια σταδιακή δομή πολλών μερών, σχεδιασμένη να αφήνει χρόνο για αναστοχασμό και διάλογο. Οι δημιουργοί περιγράφουν αυτή την προσέγγιση ως μια προσπάθεια να ξεπεράσουν την παθητική θέαση και να δημιουργήσουν μια πιο καθηλωτική, κοινή εμπειρία — όπου το κοινό μπορεί να εμπλακεί με την ιστορία βήμα προς βήμα.

Το έργο ξεκίνησε με την κυκλοφορία του πρωτότυπου soundtrack, σε σύνθεση του Μανέρ, το οποίο λειτουργεί ως συναισθηματική πύλη εισόδου στον κόσμο της ταινίας.

Κυπριακή συνεργασία

Ο «Σοφοκλής» είναι μια πλήρως ανεξάρτητη παραγωγή, που υλοποιήθηκε από τουρκόφωνους και ελληνόφωνους Κύπριους οι οποίοι πίστεψαν στην ιστορία και ενώθηκαν για να την αφηγηθούν. Διαθέτοντας την ταινία ελεύθερα στο διαδίκτυο, η ομάδα στοχεύει να ανοίξει χώρο για συζήτηση, προβληματισμό και κοινή μνήμη μεταξύ των κοινοτήτων.

