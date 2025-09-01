Η λειτουργία καζίνο στην Τουρκία δεν επιτρέπεται βάση νόμου από τις 11 Φεβρουαρίου 1998, οπόταν και όλες οι παρόμοιες μορφές παιχνιδιών κηρύχθηκαν παράνομες. Το τουρκικό κράτος φρόντισε ωστόσο να δημιουργήσει ένα ολόκληρο παράνομο «Λας Βέγκας» στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου λειτουργούν 32 καζίνο.

Η Τουρκία η οποία ασκεί πλήρη, στρατιωτικό και πολιτικό έλεγχο, φρόντισε να στείλει επιχειρηματίες του τζόγου να δημιουργήσουν μια σειρά από καζίνο τα οποία θα δίνουν την ευκαιρία σε Τούρκους υπηκόους να προσέρχονται στα κατεχόμενα, αλλά την ίδια ώρα να προσελκύουν και πολίτες άλλων χωρών της περιοχής όπου επίσης απαγορεύονται τα καζίνο.

Η αυτή η «μαύρη βιομηχανία» όπως χαρακτηρίζεται είναι ένα ακόμα δημιούργημα του τουρκικού καθεστώτος το οποίο ελέγχει τα κατεχόμενα και το οποίο θέλει να χρησιμοποιεί την περιοχή στη βάση των συμφερόντων και των σχεδίων της Άγκυρας, φροντίζοντας την ίδια ώρα να λέει στους Τουρκοκύπριους ότι είναι εδώ για να τους προστατεύει.

Το δημοσίευμα των Financial Times είναι καταγράφει το τι πραγματικά συμβαίνει στα κατεχόμενα και τι λένε οι ίδιοι οι Τουρκοκύπριοι. Το δημοσίευμα κάτω από τον τίτλο: «Τα σχέδια για καζίνο στο βόρεια Κύπρο πυροδοτούν φόβους για διολίσθηση προς τη «σκοτεινή» οικονομία» (North Cyprus casino plans stoke fears of a slide towards ‘dark’ economy) σημειώνει ότι «οι ντόπιοι προειδοποιούν ότι περαιτέρω ενέργειες θα μετατρέψουν την περιοχή σε συνώνυμα του τζόγου και του εγκλήματος».

Το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας αναφέρεται σε δήλωση του Μερτκάν Χαμίτ, Τουρκοκύπριου οικονομολόγου που συνεργάζεται με την Παγκόσμια Τράπεζα, και ο οποίος υποδεικνύει: «Έχουμε εισαγάγει ανοικτά την οικονομία του εγκλήματος στο σύστημά μας». Ενώ αναφέρεται στο δημοσίευμα ότι το κατοχικό καθεστώς προτίθεται να λάβει αποφάσεις προκειμένου να διευκολύνει όσους πηγαίνουν στα κατεχόμενα για να τζογάρουν, επιτρέποντας την κατάθεση ξένων νομισμάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς των κατεχομένων.

Όπως σημειώνει και ο Χαμίτ μιλώντας στους Financial Times, στα κατεχόμενα δημιουργείται ένα τέρας το οποίο «δεν μπορούμε να ελέγξουμε».

Τα όσα αναφέρονται στο εν λόγω δημοσίευμα για την κατάσταση στα κατεχόμενα και κυρίως την ανάπτυξη των καζίνο είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα τα οποίο θα πρέπει να απασχολήσει ευρύτερα. Είναι ένα σοβαρό πολιτικό ζήτημα (λόγω της εμπλοκής της ίδιας της Τουρκίας) αλλά και ένα σοβαρό ζήτημα ευρύτερα καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος τα κατεχόμενα να μετατραπούν σε περιοχή ελέγχου των ιδιοκτητών καζίνο, και ενδεχομένως βαρόνων της νύχτας.

Αυτοί οι κίνδυνοι δεν θα πρέπει να προσεγγιστούν με την ίδια ελαφρότητα που συνήθως στις ελεύθερες περιοχές προσεγγίζονται διάφορα θέματα που αφορούν τα κατεχόμενα. Με την ελαφρότητα να τα φορτώνουν ή καλύτερα να τα κρύβουν όλα πίσω από τη λεγόμενη «απομόνωση» των Τουρκοκυπρίων και τα «εμπάργκο». Κάτι που στην πράξη δεν φαίνεται να ισχύει, γιατί η ανάπτυξη όλων αυτών των καζίνο, μόνο με τη μη λύση του Κυπριακού δεν έχει σχέση.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέπει, μαζί με εκείνες τις δυνάμεις των Τουρκοκυπρίων να εργαστεί προκειμένου να ανατραπούν τα όποια σχέδια έχει το κατοχικό καθεστώς και η Άγκυρα. Θα πρέπει να κινηθεί μακριά από τις γνωστές κλαψούρες που ακούγονται από τους διάφορες και στις δύο πλευρές του συρματοπλέγματος και οι οποίοι το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να δημιουργείται ένα αφήγημα ότι για όλα φταίνε οι Ελληνοκύπριοι και η μη λύση του Κυπριακού.

Είναι σημαντικό να γίνουν κινήσεις γρήγορα και αποφασιστικά γιατί σε διαφορετική περίπτωση εάν αφεθούν στα χέρια των βαρόνων του τζόγου και της «σκοτεινής» οικονομίας, τότε τα πράγματα θα είναι άκρως επικίνδυνα για όλο το νησί. Οι βαρόνοι της νύχτας κατάφεραν και δημιουργούν φτιάξουν το δικό τους «Λας Βέγκας» στα κατεχόμενα. Μια περιοχή η οποία λόγω των ιδιαιτεροτήτων της μπορεί εύκολα να περάσει στον πλήρη έλεγχό τους. Με την Τουρκία όχι μόνο να μην τους ενοχλεί αλλά να μπορεί να τους χρησιμοποιεί αναλόγως του πως θα εξυπηρετούνται τα δικά της συμφέροντα.