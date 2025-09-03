Στα 103 του χρόνια, ο εικονιζόμενος δρ Χάουαρντ Τάκερ είναι ο γηραιότερος εν ενεργεία γιατρός στον κόσμο. Το έγκυρο και καταξιωμένο περιοδικό «National Geographic», έδωσε στους αναγνώστες του την ευκαιρία να του θέσουν τις ερωτήσεις τους σχετικά με μια μακρύτερη και πιο υγιή ζωή.

Eν συνεχεία, μοιράστηκε τις συμβουλές του – καλύπτοντας τα πάντα, από την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας έως τις πιο πρόσφατες γνώσεις σχετικά με τη γήρανση του εγκεφάλου.

Το «National Geographic» του πήρε συνέντευξη και του ζήτησε να αποκαλύψει μερικά μυστικά της μακροζωίας. Ο κ. Τάκερ δεν είναι μόνο ο γηραιότερος γιατρός στον κόσμο. Είναι και σταρ του TikTok, με 102.000 ακόλουθους και συνεχίζει να αυξάνεται.

Το βασικό μυστικό του για τη μακροζωία είναι, όπως είπε, «στη συνεχή αναζήτηση γνώσης και σύνδεσης – και περιστασιακά ένα μαρτίνι».

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Ποια είναι μια συνηθισμένη παρανόηση που έχουν οι άνθρωποι σχετικά με το αν ζουν άνω των 80 ετών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο κόσμος πιστεύει ότι όλοι όσοι είναι άνω των 80 ετών έχουν παραμορφωμένο εγκέφαλο και αρχίζουν να εμφανίζουν άνοια. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Κάθε άλλο. Υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι που είναι άθικτοι ψυχικά, ακόμη και σωματικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Σε ποια ηλικία αρχίσατε να βιώνετε διακρίσεις λόγω ηλικίας στην ιατρική σας εξάσκηση; Πώς θα καταπολεμούσατε αυτό το είδος μεροληπτικής σκέψης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όταν πηγαίνω σε έναν γιατρό με κάποιον μαζί μου, οι γιατροί θα μιλήσουν στους άλλους και θα με παρακάμψουν εμένα, επειδή πιστεύουν ότι δεν είμαι ικανός να τα εμπεδώσω όλα. Δυσκολεύομαι τώρα να βρω νέα δουλειά λόγω της ηλικίας μου. Υποθέτουν, πρώτον, ότι τάχα δεν δουλεύει καλά το μυαλό μου. Και δεύτερον, δεν θα είμαι εδώ όταν έρθει η ώρα να καταθέσω για τα ιατρικά νομικά ζητήματα.

Όταν οι άνθρωποι μου λένε ότι υφίστανται διακρίσεις λόγω της ηλικίας τους, μπορώ μόνο να τους πω ότι η διάκριση δεν είναι απαραίτητα προσωπική και δεν αντικατοπτρίζει τις δικές τους αδυναμίες. Συνεχίστε, λοιπόν, να προχωράτε και αγνοήστε ό,τι λένε για εσάς – τους συμβουλεύω.

Ανάρτηση της Ημέρας από τον δημοσιογράφο και συγγραφέα, Κώστα Στούπα. Αρθρογραφεί στο Liberal.gr, και ξεχώρισα αυτό:

«Οι ανόητοι των άκρων, αριστεροί και δεξιοί, χειροκροτούν την ενδυνάμωση των αναθεωρητών, μισώντας τη Δύση και τις αξίες της. Δεν καταλαβαίνουν ότι οι συντάξεις, οι μισθοί και το βιοτικό τους επίπεδο εξαρτώνται από την ισχύ της Δύσης. Ένας συνασπισμός Κίνας, Ρωσίας και Ινδίας, αν υλοποιηθεί, θα δημιουργήσει μια υπερδύναμη πρωτοφανή στην ιστορία. Όσοι γνωρίζουν τη γεωπολιτική προπαίδεια του Χάλφορντ Μακίντερ κατανοούν: Όποιος ελέγχει την “Heartland” της Ευρασίας, ελέγχει τον κόσμο. Η Ευρασία, με τη μερίδα του λέοντος σε πληθυσμό, πόρους και βιομηχανία, είναι το κλειδί. Η Δύση, με την Ευρώπη, την Τουρκία, την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Ινδία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, κρατούσε μέχρι τώρα τον έλεγχο, κυρίως μέσω των θαλασσίων οδών. Αυτή η ισορροπία κινδυνεύει να ανατραπεί, και, μάλλον, όχι ειρηνικά».