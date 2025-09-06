Ένα ξέρω. Όποτε υπάρξει κάποιο σχέδιο, μια απόφαση, μια υπόσχεση, που θα βγάλει την Κύπρο από την ούτως ειπείν ενεργειακή απομόνωση και θα δημιουργήσει συνθήκες για φθηνότερο ηλεκτρισμό προς όφελος του καταναλωτή, αποδεικνύεται όνειρο απατηλό.

Το ένα μετά το άλλο καταρρέουν τα σχέδια. Πρόκειται για συνωμοσία; Ανικανότητα; Ανευθυνότητα; Επιπολαιότητα; Άγνωστο. Πάντως, το σίγουρο είναι πως ό,τι και να συμβαίνει οι Κύπριοι πολίτες είναι μονίμως τα κορόιδα της ιστορίας.

Τώρα, το μαύρο μας το χάλι έπιασε και το πιο πρόσφατο σχέδιο: Την ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα, το υποθαλάσσιο καλώδιο, που ξεκίνησε με πανηγυρισμούς και πάει κι αυτό να αποδειχθεί φιάσκο.

Όταν ξεκινούσε αυτή η νέα περιπέτεια ήταν γνωστές οι δυσκολίες. Και στο βυθό λόγω απόστασης, και στην επιφάνεια λόγω Τουρκίας. Όμως, όλοι διαβεβαίωναν ότι το έργο θα πραγματοποιηθεί ο κόσμος να χαλάσει. Ήρθε η ώρα να πληρώσει η Κύπρος τα πρώτα €25 εκατομμύρια, που συμφώνησε να πληρώνει για πέντε χρόνια στον ΑΔΜΗΕ. Αλλά μπήκε μπροστά ο Μάκης Κεραυνός και δηλώνει ότι δεν πληρώνει διότι το έργο δεν είναι βιώσιμο.

Το κυπριακό κράτος δεν γίνεται να το ανακάλυψε τώρα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε σοβαρές μελέτες, σίγουρα πιο σοβαρές από αυτές που κάνουμε εμείς μόνοι μας, και αποφάσισε ότι το έργο είναι και βιώσιμο και απαραίτητο για το καλό της Κύπρου. Γι΄ αυτό αποφάσισε να το χρηματοδοτήσει με €658 εκατομμύρια. Είναι η μεγαλύτερη χρηματοδότηση που δόθηκε ποτέ για τέτοιο έργο.

Όπως δήλωνε προχθές, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Ενέργειας, Άννα Κάισα Ίτκονεν, πριν επιλεγεί το έργο για χρηματοδότηση από την ΕΕ, «έχει περάσει από έναν αρκετά διεξοδικό έλεγχο από την Επιτροπή, από τους φορείς υλοποίησης του έργου, επειδή πρέπει να αποδειχτεί η βιωσιμότητά του πριν την ανάληψη οποιασδήποτε δέσμευσης».

Σαφές; Σαφέστατο. Και γιατί το έκανε αυτό; Διότι το θεωρούν «ύψιστης πολιτικής και στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» για δύο λόγους: «Πρώτον γιατί είναι απολύτως καθοριστικό για τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου. Δεύτερον, μόλις υλοποιηθεί, θα αυξήσει τον αριθμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο σύστημα, κάτι που τελικά θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές προς όφελος των τοπικών επιχειρήσεων και καταναλωτών στην περιοχή».

Για να υλοποιηθεί το έργο, όπως εξήγησε, η Κομισιόν είναι σε συνεχή επαφή «με τον ανάδοχο, με τη ρυθμιστική αρχή, με τις εθνικές αρχές και φυσικά ζητούμε από όλους τους εμπλεκόμενους να τηρήσουν την δέσμευσή τους». Δεν λέει να τηρήσει κάποια δέσμευση ο ΑΔΜΗΕ, όπως λέει η κυπριακή κυβέρνηση, αλλά όλοι οι εμπλεκόμενοι, και η Κύπρος δηλαδή. Περιμένουν από όλα τα μέρη να δεσμευτούν για την υλοποίηση του έργου «το συντομότερο δυνατό, επειδή οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση είναι εις βάρος των ενδιαφερόμενων μερών και ιδιαίτερα της Κύπρου, του κύριου δικαιούχου αυτού του έργου».

Ένα έργο «απολύτως καθοριστικό για τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου», ένα έργο που πέρασε από τον διεξοδικό έλεγχο της Κομισιόν και αποδείχθηκε η βιωσιμότητά του, ένα έργο που όταν υλοποιηθεί «θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές προς όφελος των καταναλωτών», είναι δυνατό να κινδυνεύει να τιναχθεί στον αέρα επειδή ο Μάκης Κεραυνός αποφάσισε ότι δεν είναι βιώσιμο και δεν δίνει τα €25 εκατομμύρια, που συμφωνήθηκαν; Η Κομισιόν, δηλαδή, αποφάσισε να δώσει €658 εκατομμύρια και πιέζει να προχωρήσει το έργο κουτουρού; Ο Γιώργος Παπαναστασίου, που δηλώνει ότι το έργο είναι υλοποιήσιμο, κουτουρού κι αυτός;

Από τη στιγμή που δεν μιλάμε για ένα ιδιωτικό έργο, αλλά για ένα τεράστιο διακρατικό έργο, με γεωπολιτικές διαστάσεις, «ύψιστης πολιτικής και στρατηγικής σημασίας» για Κύπρο, Ελλάδα και Ευρώπη, θα έπρεπε να κάτσουν Νίκος Χριστοδουλίδης και Κυριάκος Μητσοτάκης να το συζητήσουν και να πάρουν τελεσίδικες αποφάσεις. Αν δεν είναι βιώσιμο να το αποφασίσουν αυτοί, και τίμια να ενημερώσουν μαζί τον λαό. Με διαφάνεια και όχι με ασάφειες περί δεσμεύσεων που δεν τηρούνται από τον ένα ή από τον άλλο.



Υ.Γ. Συμβαίνει κάτι που δεν ξέρουμε; Υπάρχει κανένα απόρρητο σχέδιο να αφήσουν την Κύπρο υπό ενεργειακή απομόνωση ώστε να εξαρτάται τελικά από την Τουρκία, που είναι πρόθυμη να μας φέρει και ηλεκτρισμό επειδή είναι, λέει, πιο εύκολο; Ή να μας αφήσουν στα χέρια του μονοπωλίου της ΑΗΚ με το μαζούτ της και των επιχειρηματιών των ΑΠΕ;