Αυτό που δεν μάθαμε για την υπόθεση Γιαννάκη και ούτε ασχολήθηκε κανένας, είναι ποιοι είχαν την ευθύνη να ελέγξουν τα στοιχεία του κατά την πρόσληψή του στον Οργανισμό Νεολαίας.

Όσοι είδαν το απολυτήριο του όταν δημοσιεύτηκε, εκπλαγήκαν για την εξόφθαλμη αλλοίωση. Τέτοια πρόχειρη πλαστογραφία ούτε παιδάκι δημοτικού δεν θα την έκανε. Εκείνοι που είχαν την ευθύνη για την πρόσληψή του δεν είδαν τίποτε; Τόσο εύκολο είναι να καταθέτεις αλλοιωμένα έγγραφα σε κρατικό οργανισμό;

Ο Γιαννάκη φυλακίστηκε ήδη. Διότι, όπως αναφέρει η δικαστής στην απόφασή της, «επί 30 συναπτά έτη ο κατηγορούμενος λαμβάνει μισθό από τα δημόσια ταμεία, έχοντας εξασφαλίσει θέσεις εργασίας ισχυριζόμενος ότι κατείχε συγκεκριμένα προσόντα χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Έτσι είναι. Αλλά, στην Κύπρο ισχύει ακόμα το ό,τι δηλώσεις είσαι; Αυτός ισχυρίστηκε ότι κατείχε συγκεκριμένα προσόντα, που δεν κατείχε. Αυτοί που τον εργοδότησαν δεν είχαν ευθύνη να το ελέγξουν αυτό; Ούτε όταν τον προσέλαβαν, ούτε όταν του έδιναν προαγωγές και νομιμότητες; Αν ένας πολίτης δεν έστελνε ανώνυμη επιστολή – καταγγελία στην Ελεγκτική Υπηρεσία κι αν ο τότε Γ. Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλιδης, δεν προωθούσε την υπόθεση στην Αστυνομία, ουδείς θα έπαιρνε χαμπάρι.

Το άλλο κενό στην ιστορία είναι πως ο Γιαννάκη ενώ ήταν σε διαθεσιμότητα επί 48 μήνες «θα λάβει μισθούς συνολικής αξίας περίπου €76.800» (κατά τον βουλευτή Χρίστο Χριστοφίδη). Τα πολύ περισσότερα χρήματα από τους μισθούς που εισέπραξε ο ένοχος, ας δεχτούμε ότι είναι χαμένα. Αλλά, οι μισθοί στη διάρκεια της διαθεσιμότητας, είναι λογικό να θεωρούνται κι αυτά χαμένα; Από τη στιγμή που υπάρχει δικαστική απόφαση ενοχής θα έπρεπε να ανακτηθούν τουλάχιστον αυτοί οι μισθοί. Είναι ως να τον πλήρωνε το κράτος επί 48 μήνες για να αφοσιωθεί στην προσπάθεια να κερδίσει τη δίκη σε βάρος του εξαπατημένου κράτους.

Από τη μια, η Νομική Υπηρεσία δεν έθεσε κατά τη δίκη θέμα για τα έσοδα που είχε με βάση την πλαστογραφία εγγράφων και έτσι δεν εξετάστηκε καμία οικονομική πτυχή. Από την άλλη, ούτε και ο ΟΝΕΚ κινήθηκε για ανάκτηση έστω και μέρους της αντιμισθίας που πλήρωνε ως εξαπατημένος οργανισμός.

Ας σημειωθεί, λοιπόν, ότι η διαφθορά σε αυτή την υπόθεση έφτασε σε μια τιμωρία η οποία είναι ενθαρρυντική για όσους θέλουν πραγματικά να πολεμήσουν τη σαπίλα που μαστίζει τον τόπο. Αλλά, έφτασε ως εκεί που επέτρεψε το κατεστημένο να φτάσει όταν βρέθηκε προ τετελεσμένων και αδυνατούσε να την καλύψει. Όχι επειδή έκαναν τη δουλειά τους αυτοί που είχαν την ευθύνη, αλλά επειδή ένας πολίτης αγανάκτησε όταν κυκλοφόρησαν πληροφορίες πως ο τότε Επίτροπος Εθελοντισμού, το 2021, θα διοριζόταν μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (με μισθό και επιδόματα άνω των €8.200 τον μήνα) και έστειλε ανώνυμη επιστολή στην Ελεγκτική Υπηρεσία. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος θα διοριζόταν ανώτατος δερβέναγας για να εξετάζει τα προσόντα όσων θα διορίζονταν στο δημόσιο!

Αυτή είναι η Κύπρος; Όχι. Αλλά αυτό είναι το διεφθαρμένο κατεστημένο της. Πολιτικό και οικονομικό. Που μόνο όταν δεν έχει κανένα περιθώριο να κρύψει την απάτη ενός μέλους του κάνει πίσω. Η διαφθορά, όπως έλεγε ένας αξιωματούχος που την έβλεπε από μέρα, ο τέως Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης «παρά τα πλήγματα που αυτή υφίσταται, δυστυχώς συνεχίζει να βασιλεύει». Και «μόνο αν δοθεί ακόμα πιο έντονα το μήνυμα ότι τα εγκλήματα διαφθοράς, δεν πληρώνουν αλλά πληρώνονται, ίσως να βελτιωθεί σημαντικά η όλη κατάσταση».

Ισχύουν πάντα τα λόγια του. Αν δεν δοθεί ακόμα πιο έντονα το μήνυμα δεν θα βελτιωθεί ποτέ η κατάσταση, η διαφθορά θα συνεχίσει να βασιλεύει. Ο μόνος που μπορεί και οφείλει να το δώσει είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Με ενέργειες που θα προκαλέσουν κόστος στους διεφθαρμένους. Ενέργειες. Όχι μόνο με φραστικές καταδίκες και εκσυγχρονιστικές νομοθεσίες, που ούτως ή άλλως μας επιβάλλει η ΕΕ.

Αναδεικνύοντας και οδηγώντας στη δικαιοσύνη συγκεκριμένες υποθέσεις και βαρύγδουπα ονόματα. Μόνο έτσι θα δοθεί το μήνυμα. Δεν είναι δύσκολο, η διαφθορά είναι παντού. Από τις προσφορές του δημοσίου μέχρι τις πολεοδομικές ζώνες. Από τη φοροδιαφυγή μέχρι τις καταχρήσεις και τη λεηλασία κρατικού πλούτου. Αποφασιστικότητα χρειάζεται και αδιάφθορους να πάρουν στα χέρια τους τον πόλεμο χωρίς να διστάσουν μπροστά σε κανέναν.



* Η φωτογραφία δεν έχει σχέση; Πώς δεν έχει, το ίδιο δείχνει! Βάζουν το χέρι κι ό,τι αρπάξουν. Είτε με κουκούλα, είτε με λευκό κολάρο.