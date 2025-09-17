Αδύνατο να κατανοήσω πώς μπορεί να σκέφτεται ένας άνθρωπος στην Κύπρο, που νιώθει ότι πρέπει να πάρει θέση υπέρ του Ισραήλ ή υπέρ της Χαμάς. Αν δεν είσαι με τον ένα σημαίνει ότι είσαι με τον άλλο. Λες και είσαι σε κερκίδα.

Το έγραφα εφτά μέρες μετά την βαρβαρότητα της επίθεσης της Χαμάς κατά των Ισραηλινών και της επίσης βάρβαρης αντεπίθεσης του Ισραήλ. Αλλά, πέρασαν δύο ολόκληρα χρόνια. Εκεί μείναμε; Στην κερκίδα; Ιδίως αυτήν που λέει ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα;

Αυτοάμυνα με θύματα δεκάδες χιλιάδες άμαχους, παιδιά και γυναίκες. Δολοφόνησε 1.200 Ισραηλινούς η Χαμάς στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 23 και πάνω από 50.000 Παλαιστίνιους το Ισραήλ. Κι όμως, η τρομοκρατική Χαμάς υπάρχει ακόμα. Ισοπεδώθηκε η Γάζα, αλλά όχι η Χαμάς. Και τελικά, ο μόνος κερδισμένος από αυτή τη σφαγή (και των μεν και των δε) θα είναι η Χαμάς και η ισλαμιστική τρομοκρατία. Γιατί ακόμα κι αν θελήσει να εξοντώσει όλους τους Παλαιστίνιους ο Νετανιάχου, κάποιοι θα απομείνουν να δημιουργήσουν μια νέα Χαμάς να ζητούν εκδίκηση. Εκδίκηση για τους ανθρώπους τους που έχασαν.

Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι το 50% του πληθυσμού 2,3 εκατομμυρίων Παλαιστινίων που ζουν (ή ζούσαν) στη Γάζα, είναι κάτω των 20 ετών. Τι θα κάνουν όσοι από αυτούς επιβιώσουν της νέας σφαγής; Τουλάχιστον πολλοί από αυτούς, ακόμα κι αν διαλυθεί η Χαμάς, θα ενισχύσουν την πολεμική μηχανή των πολλών τρομοκρατικών οργανώσεων, που υπάρχουν στη γη τους. Θα γίνουν οι νέοι «μαχητές» της τζιχάντ και θα αποζητούν εκδίκηση.

Αυτός είναι ο φαύλος κύκλος που δεν θα κλείσει ποτέ όσο η ηγεσία του Ισραήλ και της Παλαιστίνης δεν βλέπουν ότι η λύση δεν είναι ο πόλεμος, είναι η αναγνώριση του δικαιώματος των πέντε εκατομμυρίων Παλαιστινίων να έχουν δικό τους κυρίαρχο κράτος.

«Όσο υπάρχει κατοχή θα υπάρχει και κάποια Χαμάς», έλεγε από τις αρχές της ισραηλινής επίθεσης ο Χαλέντ Ελγκίντι, διευθυντής του Προγράμματος για την Παλαιστίνη και τις Παλαιστινιοϊσραηλινές Υποθέσεις στο Middle East Institute στην Ουάσιγκτον. «Η ηγεσία της Χαμάς μπορεί να σκοτωθεί, η γραφειοκρατία και τα όπλα τους μπορεί να διαλυθούν, αλλά η Χαμάς υπάρχει σε διάφορες μορφές στην Ιερουσαλήμ, στη Δυτική Όχθη, στη Γάζα, έχει δημόσια υποστήριξη. Θα αποκτήσει νέους ηγέτες και νέα όπλα, διότι δεν δέχονται να υπάρχει κατοχή, ένα σύστημα απαρτχάιντ κατά των Παλαιστινίων. Όσο υπάρχουν αυτά, θα υπάρχει πάντα κάποιου είδους αντίσταση από τη Χαμάς ή από κάποια άλλη οργάνωση».

Αυτό το απλό αλλά νομοτελειακό θεώρημα πώς και δεν το αντιλαμβάνονται οι σπουδαίοι που ηγούνται του κόσμου μας; Το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα, λένε. Κι αυτό σημαίνει ότι έχει δικαίωμα να εξαπολύει την πολεμική του μηχανή εναντίον αμάχων; Να σκοτώνει και να ισοπεδώνει επί δύο ολόκληρα χρόνια; Στη Γάζα ζούσαν ένα εκατομμύριο παιδιά, σχεδόν μισοί από τους κατοίκους της. Ήταν αυτοάμυνα ο ανελέητος βομβαρδισμός τους; Και τώρα; Κάπου 700.000 άνθρωποι ζουν στην πόλη της Γάζας όπου μπήκαν και τα τανκς. Και βομβαρδίζονται κι από ξηρά κι από αέρα. Ισοπεδώνονται όσες κατοικίες τους έμειναν όρθιες αυτά τα δυο χρόνια. Στα ερείπια εφαρμόζεται μια ολοκληρωτική γενοκτονία.

«Το Ισραήλ οδεύει προς το να μεταβληθεί σε ένα κράτος-παρία όπως ήταν η Νότια Αφρική, αν δεν αρχίσει να συμπεριφέρεται ξανά ως λογική χώρα (…) μια λογική χώρα δεν πολεμά εναντίον αμάχων», έλεγε ο Γιαϊρ Γκολάν, εκπρόσωπος της σιωνιστικής Αριστεράς (πρώην στρατηγός αλλά και ήρωας της 7ης Οκτωβρίου 2023 όταν έσωσε αρκετούς συμμετέχοντες στο φεστιβάλ Νόβα από το μακελειό της Χαμάς).

Τώρα, λοιπόν, μετά από δυο χρόνια σφαγής, ας σκεφτούν όλοι τι πέτυχε το Ισραήλ. Εξόντωσε τη Χαμάς και την τρομοκρατία; Έλυσε τα προβλήματά του με τους Παλαιστίνιους; Απελευθέρωσε τους Ισραηλινούς ομήρους; Τίποτε από αυτά. Πέτυχε μόνο να σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, να ενισχύσει την επιρροή του ισλαμοφασισμού ανάμεσα στους μουσουλμάνους γείτονές του και να στρέψει εναντίον του πολλές χώρες συμμάχους του, με αποφάσεις να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ακριβώς διότι μια λογική χώρα δεν πολεμά εναντίον αμάχων. Κι ένας λογικός άνθρωπος δεν παρακολουθεί ούτε μια τρομοκρατική επίθεση, ούτε μια γενοκτονία και χειροκροτεί.