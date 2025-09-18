ΔΕΝ λέει να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα. Η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει ξεκινήσει την υλοποίηση του σχεδίου της εισβολής χερσαίων δυνάμεων στην πόλη της Γάζας, μετά που προηγήθηκαν από αέρος επιθέσεις. Είναι σαφές τι σχεδιάζει το Ισραήλ και είναι πρόδηλο πως αυτό, που γίνεται δεν θα σταματήσει τον πόλεμο και την αιματοχυσία.

ΜΕ αυτή την τακτική θα διαιωνίσει εσαεί τις συγκρούσεις. Έχοντας απέναντι του την πλειοψηφία των κρατών, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, προχωρά σε ένα πόλεμο εξόντωσης και ανθρωπιστικής καταστροφής. Θεωρούμε πως δεν είναι αυτό που θέλουν οι Ισραηλινοί πολίτες. Και τούτο, στο τέλος, δεν έχει σχέση ούτε με αυτοάμυνα ούτε και με τις προσπάθειες για απελευθέρωση των ομήρων. Αυτή είναι η διαπίστωση όσων παρακολουθούν από κοντά τα γεγονότα. Την ίδια ώρα, για πρώτη ίσως φορά, το Ισραήλ βιώνει διεθνή απομόνωση. Το αναγνωρίζει και ο ίδιος Νετανιάχου, που δεν φαίνεται να ενοχλείται. Ή δεν φαίνεται να επηρεάζονται τα σχέδια του.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ σκοτώνονται από τις επιθέσεις. Άνθρωποι πεθαίνουν από λιμό. Κι αυτό το αναφέρει η πρόσφατη έκθεση της ανεξάρτητης επιτροπής ερευνών του ΟΗΕ για την κατάσταση στη Γάζα. Στο πόρισμα της, που δόθηκε στη δημοσιότητα, κατηγορεί ευθέως το Ισραήλ για γενοκτονία. Στην έκθεση που παρουσίασε η επικεφαλής της επιτροπής, Ναβί Πιλάι, υπογραμμίζεται ότι 83% των θυμάτων στη Γάζα είναι άμαχοι.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως οι Ηνωμένες Πολιτείες άναψαν το πράσινο φως για την χερσαία εισβολή στη Γάζα. Όπως είναι γνωστό, λίγες ώρες μετά την αναχώρηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από την Ιερουσαλήμ, ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε την από καιρό, πρέπει να αναφέρουμε, αναμενόμενη εισβολή χερσαίων δυνάμεων στην πόλη της Γάζας.

ΥΠΑΡΧΕΙ κάποια δύναμη, Οργανισμός, να σταματήσει αυτό τον πόλεμο; Παρά τις όποιες ρητορικού χαρακτήρα αντιδράσεις είναι σαφές πως δεν υπάρχουν δράσεις, που θα οδηγήσουν σε τερματισμό των επιθέσεων. Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, που ακολούθησαν τις αεροπορικές επιθέσεις στο Κατάρ, είναι πιο ξεκάθαρο πως οι όποιες πολιτικές και διπλωματικές συζητήσεις μπαίνουν στο περιθώριο. Παγώνουν και οι όποιες περιορισμένες συζητήσεις διεξάγονταν σε διπλωματικό επίπεδο και αφορούσαν την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ κοινότητα λειτουργεί στη βάση συμφερόντων. Όποια, όμως, συμφέροντα και να υπάρχουν θα πρέπει να κινηθούν, είτε κράτη είτε Οργανισμοί και να σταματήσουν αυτό τον πόλεμο. Συνέχισή του θα διαιωνίζει τις συγκρούσεις, την αστάθεια.