Τόσο ο υπουργός Εσωτερικών, όσο και ο βοηθός κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας για την ντιρεκτίβα του Ισραήλ που στάληκε διά μέσου της κυβέρνησης, δεν προσπάθησαν να εξηγήσουν τα αδικαιολόγητα, παρά μόνο θέλησαν με παρεμβάσεις τους, να τερματιστεί η συζήτηση. Χαρακτήρισαν τις αντιδράσεις υπερβολικές και είπαν πως θα μπορούσε το λεκτικό της επιστολής που στάληκε στους Δήμους να είναι διαφορετικό, γεγονός που υπονοεί, ίσως, μία κάποια αντίληψη της ουσίας του ζητήματος. Ούτε όμως κατά διάνοια αποδοχής λάθους και απολογίας.

Το πρόβλημα ωστόσο δεν είναι το λεκτικό. Το υπουργείο Εσωτερικών δεν έστειλε στους Δήμους και στις κοινοτικές αρχές οδηγία όπως σε τακτά χρονικά διαστήματα καθαρίζουν τους τοίχους από συνθήματα, βρισιές και ακαλαισθησίες. Η επιστολή γράφτηκε με υπόδειξη Ισραηλινού υπουργού για συγκεκριμένες δράσεις και φράσεις.

Η επιστολή που έφυγε από το γραφείο του Γενικού Διευθυντή του υπουργείου Εσωτερικών είχε ως τίτλο: «Ηλεκτρονικό μήνυμα Υπουργού Διασποράς του Ισραήλ προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης με ημερ. 11.08.2025 και θέμα «Ενίσχυση των δράσεων για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και της υποκίνησης μίσους στην Κύπρο». Και υπογραμμένη από δημόσιο λειτουργό, έλεγε: « Έχω οδηγίες να σας διαβιβάσω ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργού Διασποράς του Ισραήλ, το οποίο στάληκε μέσω του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, και να σας διαβιβάσω οδηγίες του κ. Υπουργού για άμεσο καθαρισμό των όποιων τέτοιων συνθημάτων στους δήμους και κοινότητες».

Η επιστολή του Ισραηλινού υπουργού (με φωτογραφίες των συνθημάτων και των εικόνων που τον ενόχλησαν) πήγε σε δύο υπουργεία και στο προεδρικό και ουδείς σκέφτηκε να απαντήσει στον ξένο υπουργό υποδεικνύοντας του, με διπλωματικό τρόπο, πως αυτός ο τόπος έχει και κυβέρνηση. Το διπλωματικό γραφείο του προέδρου της Δημοκρατίας, έκρινε πως πρέπει να απολογηθούμε ως κράτος και να μαζέψουμε τους πολίτες μας, κι ο υπουργός Εσωτερικών συμφώνησε και ζήτησε από δημάρχους και κοινοτάρχες να φροντίσουν το θέμα (δεν έγινε γνωστό αν παράλληλα έστειλε και ο υπουργός Δικαιοσύνης επιστολή στην αστυνομία ζητώντας της να αναλάβει δράση).

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ανεξάρτητο κράτος. Έπαψε προ πολλού και κατόπιν μεγάλων θυσιών να αποτελεί αποικία. Το Ισραήλ κατηγορείται από διεθνή σώματα για γενοκτονία. Οι πολίτες της Κύπρου έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τη συμπαράσταση τους σε ένα λαό που υπόκειται τέτοιας βαρβαρότητας. Αυτό δεν είναι υποκίνηση μίσους. Αύριο μπορεί το Ισραήλ να θελήσει να ζητήσει και την απαγόρευση εκδηλώσεων. Μπορεί να ζητήσει και τη δίωξη όσων εκφράζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ακόμα και όσων αρθρογραφούν.

Για να τερματιστεί η συζήτηση κύριε υπουργέ των Εσωτερικών θα έπρεπε απλά να παραδεχτείτε λάθος.