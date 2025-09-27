(*)Δεν ξέρω αν συμβαίνει και το αντίθετο! Όπως και να έχει, κάθε Σάββατο, η Στήλη βλέπει τα Πρόσωπα και τα Προσωπεία μας με την ματιά τον αριθμών. Πάμε…

20.000 ιδιοκτήτες οχημάτων μένουν ξεκρέμαστοι. Γιατί, καλέ; Διότι, σε 7 μέρες από σήμερα, συγκεκριμένα στις 3 Οκτωβρίου, λήγει η προθεσμία συμμόρφωσης για 5.600 οδηγούς και θα ακυρωθεί το ΜΟΤ, ενώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα ακινητοποιηθούν άλλα 13.000 οχήματα αν δεν προηγηθεί αντικατάσταση αερόσακου.

MOT, είναι αγγλική ορολογία, βεβαίως, (απομεινάρι από τα περασμένα μας) και είναι τα αρχικά του βρετανικού υπουργείου Συγκοινωνιών (Ministry of Transport). Στην Ελλάδα το λέμε ΚΤΕΟ. Είναι πιο εύηχο και πιο επεξηγηματικό: Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Αυτοκινήτων!

71% των κυβερνοεπιθέσεων που καταγράφονται να αφορούν τις δομές υγείας στην Ευρώπη. Δηλαδή, τα νοσοκομεία μας. Συγκεκριμένα, μόνο κατά το 2023, καταγράφηκαν 309 σημαντικά περιστατικά από χάκερς.

Από που προέρχονται; Όπως γράφει η Μαριλένα Παναγή στον «Φ», πηγή των επιθέσεων, είναι πρωτίστως η Ρωσία και η Κίνα. Με κάποιους όμως από τους χάκερς, όπως έχει διαπιστωθεί, να εντοπίζονται και σε Ινδία και Πακιστάν και αλλού. Όλα τα κράτη-«μπουμπούκια»!…

9,6 τόνους κοκαΐνης κατάσχεσε το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό από αλιευτικό σκάφος στα ανοικτά της Δυτικής Αφρικής. Η ποσότητα αυτή αποτελεί ρεκόρ για το 2025 και η αξία της αποτιμάται σε πέραν των 500 εκατομμυρίων ευρώ (αυτός είναι Ο Αριθμός της Ημέρας από το χθεσινό Newsletter του Philenews).

Δεν είμαι υπέρ της θανατικής ποινής, αλλά εάν υποχρεωνόμουν να επιλέξω δύο εγκλήματα για τα οποία να ίσχυε, είναι ο βιασμός ανηλίκων και γυναικών και η διακίνηση ναρκωτικών.

100% δασμούς επιβάλει ο Τραμπ, όπως ανακοίνωσε χθες, στα εισαγόμενα στην Αμερική επώνυμα φάρμακα.

Νωρίτερα φέτος, οι φαρμακευτικές εταιρείες είχαν προειδοποιήσει ότι οι Αμερικανοί θα υποφέρουν ακόμα περισσότερο εάν ο Τραμπ πράγματι αποφασίσει να επιβάλει δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα. Σιγά, μη συγκινηθεί ο MAGA… Δεν τελειώσαμε όμως. Διαβάστε:

25% δασμούς επιβάλει στις εισαγωγές όλων των βαρέων φορτηγών και 50% στα ντουλάπια της κουζίνας. Τι τον πείραξαν αυτά; Ένας Θεός ξέρει. Πάμε παρακάτω:

50% δασμούς θα αρχίσει να βάζει από την επόμενη εβδομάδα στους νιπτήρες μπάνιου και 30% στα ταπετσαρισμένα έπιπλα.

Όλοι οι νέοι δασμοί ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου. (Προσωπικά, την πάτησα και εγώ, εξάγω κάτι μπιντέδες στην Αμερική…).

ΥΓ: > Το 2024, οι ΗΠΑ εισήγαγαν σχεδόν 233 δισεκατομμύρια δολάρια σε φαρμακευτικά προϊόντα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Απογραφής. Η προοπτική διπλασιασμού των τιμών για ορισμένα φάρμακα θα μπορούσε να προκαλέσει σοκ στους πολίτες, καθώς τα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης και το κόστος του Medicare και του Medicaid, ενδεχομένως να εκτιναχθεί κι άλλο…

3 συνεχόμενες εβδομάδες υπάρχουν περιστατικά δολιοφθοράς στο δίκτυο του ΟΣΕ (δηλαδή των ελληνικών τρένων), όπως δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Συγκοινωνιών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Είναι γνωστό σε όλους, αλλά καμία κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα, ότι υπάρχουν εγκληματικές συμμορίες των Ρομά, που κλέβουν ό,τι μπορούν από τις ράγες των τρένων, προκειμένου να τα πουλήσουν ως σκραπ. Πείτε μου μία ευρωπαϊκή χώρα που θα το ανεχόταν αυτό;

14χρονος στην Ελλάδα συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη σε Δημοτικό Σχολείο του Γαλατσίου, στην Αθήνα, να φωτογραφίζει στις τουαλέτες του σχολείου του με κινητό τηλέφωνο, ημίγυμνο, έναν 9χρονο μαθητή.

Δεν πάμε καθόλου καλά. Ή μάλλον, πάμε κατά διαβόλου!

Εικονογράφηση: Ο Τραμπ πνίγεται μες τους δασμούς του!…