ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ η παρουσία των ελληνικών F-16 στη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 65η επέτειο από της ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έστειλε πολλά μηνύματα η παρουσία τους. Και προς την κατοχική πλευρά, αλλά- οφείλουμε να αναφέρουμε- και στο εσωτερικό της Κύπρου.

ΕΙΝΑΙ πρόδηλο ότι τέτοια γεγονότα ενισχύουν το φρόνημα του ελληνισμού στην Κύπρο. Τέτοιες παρουσίες δεν είναι πρώτη φορά που παρακολουθούμε. Παλαιότερα σε παρελάσεις, αλλά πιο συχνά σε διακλαδικές ασκήσεις, στις οποίες συμμετέχουν οι στρατιωτικές δυνάμεις κρατών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και «φιλοξενούνται» στην Κύπρο.

ΠΕΡΑΝ, όμως, τα πιο πάνω, θα πρέπει με την ευκαιρία να αναφερθούμε στην εμβάθυνση και ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδος και Κύπρου στον αμυντικό τομέα. Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι συνεργασία υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Από τους δυο υπουργούς Άμυνας μέχρι και τους επιτελείς.

ΑΛΛΑ προφανώς χρειάζεται, κατά την άποψη μας, ενίσχυση, αναβάθμιση αυτής της συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη δυο παραμέτρους. Πρώτο, οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, που αφορούν και επηρεάζουν την Ελλάδα και την Κύπρο. Το δεύτερο και βασικό είναι το γεγονός ότι η κατοχική Τουρκία αντιμετωπίζει ενιαία τον ελληνισμό, από τη Θράκη μέχρι την Κύπρο. Έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζει ο ελληνισμός την Τουρκία. Ενιαία δηλαδή.

ΑΥΤΟ σημαίνει ενιαίος αμυντικός σχεδιασμός Ελλάδος και Κύπρου σε όλους τους τομείς. Αυτό θα σημαίνει ότι τόσο ο αμυντικός αποτρεπτικός σχεδιασμός θα είναι ενιαίος όσο και εκείνος ο σχεδιασμός, που αφορά τους εξοπλισμούς. Κι αυτό θεωρούμε είναι βασικός πυλώνας μιας ενισχυμένης και αναβαθμισμένης συνεργασίας. Γιατί από τη στιγμή κατά την οποία ο σχεδιασμός είναι κοινός και ο αμυντικός εξοπλισμός θα καθορίζεται αναλόγως.

ΜΕΤΑ την παρέλαση έγινε αναφορά, μετά από καιρό και στο Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα Ελλάδος και Κύπρου, που έχει καιρό να ακουστεί. Έχει ξεχαστεί. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δημόσια σφαίρα.

ΚΑΙ κάτι άλλο: Ενοχλήθηκαν, όπως αναφέρθηκε, στην Τουρκία για τις πτήσεις των ελληνικών F-16 στη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία. Πρόκειται για μια υποκριτική στάση από την τουρκική πλευρά. Ενοχλείται η Άγκυρα, αν και έχει στρατιωτικοποιήσει τα κατεχόμενα. Ενοχλούνται στην Τουρκία, παρά το γεγονός ότι διά της ισχύος και προτάσσοντας τους εξοπλισμούς της, την πολεμική της βιομηχανία, η κατοχική πλευρά επιχειρεί να επιβάλλει τις επιδιώξεις της στην Κυπριακή Δημοκρατία.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ έτσι λειτουργεί η Τουρκία. Παρανομεί, αλλά πάντα… ζητά και τα ρέστα!