Τι κάναμε; ρωτούσαν οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για να εκφράσουν την αντίδραση τους στην αναχαίτιση των πλοιαρίων που έπλεαν προς τη Γάζα.

Αλήθεια, τι έκαναν; Κατέλαβαν τη μία λωρίδα του δρόμου, λέει η αστυνομία. Και για ένα τέτοιο παράπτωμα –παρόλο που τα αρχικά πλάνα από τη συγκέντρωση δεν το επιβεβαιώνουν- χρειάζεται να αναλάβουν δράση αστυνομικοί εξοπλισμένοι με γκλομπς, ασπίδες και γιλέκα σαν ρόμποκαπ όπως τους είδαμε; Χρειαζόταν να χρησιμοποιήσουν τις μεθόδους που χρησιμοποίησαν και βία που άσκησαν για να διαλύσουν, ή να πείσουν 100 -150 πλάσματα να περιοριστούν στο πεζοδρόμιο για να φωνάζουν Free Palestine και Stop genocide; Είναι μήπως η εν λόγω φράσεις απαγορευμένες πλέον; Αποτελεί ποινικό παράπτωμα να τις εκφράζει κάποιος δημόσια;

Πως πρέπει να δράσουν οι ιταλικές αρχές που τα συνδικάτα κήρυξαν, για τον ίδιο λόγο, παναπεργία; Πως πρέπει να δράσουν οι αρχές στην Ολλανδία, στην Αγγλία, τη Γερμανία και αλλού όπου συχνά πυκνά χιλιάδες άνθρωποι κατεβαίνουν στους δρόμους ζητώντας να σταματήσει η βαρβαρότητα που συμβαίνει στη Γάζα; Πως θα νοιώθαμε εμείς αν ρόμποκαπ αστυνομικοί ξυλοκοπούσαν διαδηλωτές που φώναζαν Free Cyprus; Ή μήπως δεν είναι όλες οι εισβολές ίδιες;

Πριν δέκα μέρες ήταν η σπουδή της κυβέρνησης να εφαρμόσει την ισραηλινή ντιρεκτίβα για τα γκράφιτι στους τοίχους της Κύπρου. Μετά τις αντιδράσεις, εκπρόσωποι της κυβέρνησης αναδιπλώθηκαν λέγοντας πως ήταν λάθος το λεκτικό και πως το θέμα έπρεπε να θεωρηθεί λήξαν. Δεν έληξε όμως. Τη σκυτάλη πήρε η αστυνομία. Για να ρυθμίσει την τροχαία, είπανε εκ των υστέρων. Τα βίντεο που κυκλοφορούν όμως δείχνουν αστυνομικούς με εξάρτηση λες και πάνε να διαλύσουν τρομοκρατική επιχείρηση. Έτσι ρυθμίζεται η τροχαία;

«Υπήρχε αστυνόμευση για λόγους ασφαλείας» σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας. «Κάποια στιγμή εισήλθαν οι διαμαρτυρόμενοι εντός του δρόμου, αποκόπτοντας τη μία λωρίδα, η Αστυνομία απέκοψε και τη δεύτερη λωρίδα, για την ασφάλεια των ιδίων και άλλων που χρησιμοποιούσαν τον δρόμο». Με άλλα λόγια, η αστυνομία έδειρε τους διαδηλωτές για να τους προστατέψει από τα αυτοκίνητα. Με άλλα λόγια και μας δέρνουν και μας δουλεύουν. Ζούμε όμως σε δημοκρατικό καθεστώς. Και οι πολίτες έχουν δικαίωμα (και υποχρέωση) να βγαίνουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν, για να εκφράσουν τη συμπαράσταση τους σε άλλους λαούς, για να διεκδικήσουν ειρηνικά τα δίκαια τους. Δεν ζούμε σε απολυταρχικό καθεστώς, ούτε είμαστε (ακόμα) αποικία του Ισραήλ. Αν και με τη στάση της η κυβέρνηση δικαιώνει όσους ισχυρίζονται πως είμαστε ήδη προτεκτοράτο του Ισραήλ.