ΤΟΣΟ στη Λευκωσία όσο και στην Αθήνα αναγνωρίζουν ότι είναι μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας το έργο της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κύπρου- Κρήτης. Και αμφότερες οι κυβερνήσεις των δυο κρατών στηρίζουν, όπως δηλώνουν δημόσια, την υλοποίηση του έργου.

Έχουν δε πολλές φορές εξηγηθεί από αρμόδιους και ειδικούς τα πλεονεκτήματα αυτού του μεγαλεπήβολου έργου, που θα έχει και θετικό αντίκτυπο στις κοινωνίες και στην περιοχή.

ΤΟ έργο είναι, λοιπόν, γεωπολιτικής σημασίας και θα λειτουργήσει προς όφελος όλων, της Ελλάδος, της Κύπρου και για τις χώρες της περιοχής. Είναι προφανές πως για να προχωρήσει το έργο χρειάζεται να ξεκινήσουν οι έρευνες για βυθοσκόπηση για να μπορέσει να ποντιστεί το καλώδιο. Για να γίνει τούτο, θα πρέπει η Αθήνα να αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις και τις προκλήσεις, τις απειλές της κατοχικής Τουρκίας. Αυτό είναι το σημαντικότερο και πιο αποφασιστικό βήμα, που μπορεί να γίνει. Από αυτό επιβεβαιώνεται η βούληση της ελλαδικής πλευράς να προχωρήσει το όλο έργο.

ΤΑ όσα διαδραματίσθηκαν τα τελευταία 24ωρα με τις δημόσιες παρεμβάσεις, θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, εάν το θέμα διαχειρίζονταν πρωτίστως οι θεσμοί σε πολιτικό επίπεδο. Η Κυπριακή Δημοκρατία το πράττει τούτο. Την πολιτική την ασκεί το κράτος κι όχι οι τεχνοκράτες, που έχουν το δικό τους πεδίο δράσης. Η διαχείριση του συγκεκριμένου έργου, επειδή έχει πρωτίστως γεωπολιτική σημασία, θα πρέπει να γίνεται με προσοχή. Να προχωρεί με προσεκτικά βήματα. Επειδή αφορούν και σχεδιασμούς άλλων κρατών. Και δεν αναφερόμαστε στην κατοχική Τουρκία επειδή δεν την αφορά το έργο, ούτε και μπορεί να έχει ρόλο και λόγο.

ΤΟ έργο της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης είναι ένα κοινό εγχείρημα της Ελλάδος και της Κύπρου, στο οποίο μετέχει και η Ε.Ε. Αλλά πέραν από το γεγονός ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, εκείνο που προέχει και θα πρέπει να καθοδηγεί τα πάντα, είναι οι διαχρονικές, αδελφικές σχέσεις Ελλάδος και Κύπρου. Σχέσεις, που όπως έχουμε πολλές φορές αναφέρει είναι καταδικασμένες να είναι άριστες. Επαναλαμβάνουμε το προφανές πως οι ελλαδοκυπριακές σχέσεις είναι άρρηκτα δεμένες και διαχρονικά δοκιμασμένες. Δεν επηρεάζονται από πρόσκαιρες κρίσεις. Μικρές ή μεγάλες. Υπαρκτές ή ανύπαρκτες.

ΤΟ μέλλον είναι κοινό. Όταν βλέπουμε την μεγάλη εικόνα δεν μπορεί η πορεία να είναι διαφορετική. Ο ελληνισμός όποτε πορεύθηκε ενιαία και ενωμένα είχε επιτυχίες.