Με τόσα προβλήματα που έχει η ανθρωπότητα και ο καθένας προσωπικά, το τι γίνεται με μία γυναίκα, την Άννα Αριστοτέλους, ποσώς τον απασχολεί.

Από την άλλη όμως συμβαίνουν τόσα πολλά γύρω από αυτήν, που αν κάποιος προσπαθήσει να ενώσει τα κομμάτια του παζλ, ενδεχομένως να μην καταφέρει να σχηματίσει καθαρή εικόνα, αλλά σίγουρα θα γεννηθούν τόσα πολλά ερωτήματα ώστε θα καταλήξει να σκέφτεται: Μπας και επηρεάζομαι από θεωρίες συνωμοσίας;

Η Άννα Αριστοτέλους ήταν για κάποια χρόνια ένα ιδιαίτερα δημοφιλές άτομο, την οποία επιβράβευαν για το έργο της στις φυλακές, την τιμούσαν, ήθελαν να την κάνουν υπουργό, ήθελαν να τη συμπεριλάβουν στα ψηφοδέλτια των κομμάτων τους. Μέχρι που κατήγγειλε δημόσια τον Μιχάλη Κατσουνωτό, για σκευωρία εις βάρος της σε συνεργασία με κατάδικο. Ταυτόχρονα κατήγγειλε και το γενικό εισαγγελέα πως ήταν ενήμερος, αλλά δεν προέβη σε καμία κίνηση. Διορίστηκε ερευνών λειτουργός του οποίου όμως η έρευνα μπήκε στο συρτάρι «για λόγους δημοσίου συμφέροντος».

Στη συνέχεια η Αριστοτέλους διορίστηκε σε άλλη υψηλόβαθμη θέση, ενώ ο Κατσουνωτός, αφού αρχικά άλλαξε πόστο, πήρε προαγωγή και έγινε βοηθός αρχηγός αστυνομίας. Κι ενώ φαινομενικά έμοιαζε να έχει λήξει το θέμα, αρκετό καιρό μετά σκάει η ιστορία με τα προϊόντα περιπτέρου που πουλούσε δεσμοφύλακας στους φυλακισμένους (όχι κινητά ή ναρκωτικά, αλλά κρουασάν, τσιγάρα, σοκολάτες και τέτοια. Όχι πως δεν είναι κι αυτό παράνομο, αλλά όταν μπορεί να εντοπιστεί ο δεσμοφύλακας που πουλά τσίχλες, πως δεν μπορεί να εντοπιστεί κι ο άλλος που πουλά ναρκωτικά και κινητά;). Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του δεσμοφύλακα όπου βρέθηκαν έγγραφα τα οποία προφανώς εξήλθαν από τις φυλακές. Τέθηκαν σε διαθεσιμότητα εργαζόμενοι για τη φυγάδευση των εγγράφων καθώς και η Άννα Αριστοτέλους από το γραφείο της οποίας είχαν –μάλλον- αφαιρεθεί τα έγγραφα.

Την ίδια ώρα η Αριστοτέλους διεκδικούσε θέση γενικού διευθυντή και στις εξετάσεις που διεξήχθησαν, ανάμεσα σε δέκα άλλους υποψήφιους για τρεις θέσεις, εξασφάλισε τη ψηλότερη βαθμολογία. Οι εξετάσεις είχαν γίνει από ανεξάρτητο εξεταστικό κέντρο και θα ακολουθούσε συνέντευξη από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ). Την ίδια μέρα όμως η ΕΔΥ ανακοίνωσε την ανανέωση της διαθεσιμότητα της Αριστοτέλους για άλλους δύο μήνες.

Απλή σύμπτωση; Είναι θεωρία συνωμοσίας να εικάζει κάποιος πως κάτι περίεργο συμβαίνει και πως για κάποιους η Αριστοτέλους πρέπει να βγει εκτός συστήματος; Είναι βεντέτα δύο προσώπων με απώτερο σκοπό να αναδειχθεί κάποιος νικητής; Είναι κάτι άλλο, κάτι πολύ πιο σκοτεινό; Είναι όλα αυτά άσχετα με το τι συμβαίνει στις φυλακές; Ποιο ήταν το δημόσιο συμφέρον για το οποίο έκλεισε η υπόθεση και οι πρωταγωνιστές αμείφθηκαν για να σωπάσουν;