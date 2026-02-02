Νέες αναρτήσεις της Άννας Φωτίου, γνωστής ως Annie Alexui, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμπλέκουν σε οργανωμένο κύκλωμα που σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και άλλα σοβαρά αδικήματα τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, και τον Βοηθό Αρχηγό της Αστυνομίας, Μιχάλη Κατσουνωτό.

Το Κίνημα Άλμα με ανακοίνωση του καλεί το Υπουργικό Συμβούλιο να προχωρήσει σε διορισμό ποινικών ανακριτών για να διερευνήσουν όλα όσα καταγγέλλει η Άννα Φωτίου. Αφήνει επίσης αιχμές για επιλεκτική ευαισθησία στη διερεύνηση των αναφορών της κ. Φωτίου, υπογραμμίζοντας ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι ούτε επιλεκτική, ούτε φοβική.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Κινήματος Άλμα:

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις και δημόσιες καταγγελίες που προέρχονται από την Ιωάννα Φωτίου (Annie Alexui), ήδη ορθά έχουν οδηγήσει την Αστυνομία στην έναρξη ποινικών ερευνών για την υπόθεση του Δημάρχου Πάφου.

Χθες, με τη δημοσιοποίηση νέου βίντεο, προβάλλονται ισχυρισμοί εξαιρετικής βαρύτητας, σύμφωνα με τους οποίους ο Βοηθός Γενικού Εισαγγελέας, ο Βοηθός Αρχηγός της Αστυνομίας με τον οποίο ο πρώτος συνδέεται, και λειτουργός της Νομικής Υπηρεσίας, φέρονται να εμπλέκονται σε οργανωμένο κύκλωμα που σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και άλλα ιδιαιτέρως σοβαρά ποινικά αδικήματα. Οι ισχυρισμοί αυτοί συνοδεύονται από οπτικοακουστικό υλικό και μαρτυρίες αλλοδαπών προσώπων που κατονομάζουν συγκεκριμένα άτομα.

Είναι αυτονόητο ότι τέτοιοι ισχυρισμοί δεν μπορούν ούτε να υιοθετηθούν άκριτα ούτε όμως και να αγνοηθούν ή να αντιμετωπιστούν επιλεκτικά.

Δεν είναι δυνατόν να κινούνται, ορθώς, ποινικές διαδικασίες για καταγγελίες που αφορούν πολιτικούς αντιπάλους του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως στην υπόθεση Φαίδωνα, και ταυτόχρονα να μην ενεργοποιείται με την ίδια αποφασιστικότητα και θεσμική σοβαρότητα ο κρατικός μηχανισμός όταν οι καταγγελίες, εφόσον έχουν βάση, υποδηλώνουν ενδεχόμενη σήψη που αγγίζει τον πυρήνα της Αστυνομίας και της Νομικής Υπηρεσίας.

Η επιλεκτική ευαισθησία υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και πλήττει ανεπανόρθωτα το κράτος δικαίου.

Με δεδομένη τη σοβαρότητα των ισχυρισμών, αλλά και την ανάγκη απόλυτης θεσμικής διαφάνειας και ανεξαρτησίας, το ΑΛΜΑ καλεί το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 4 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, να προχωρήσει άμεσα στον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών.

Οι ανακριτές αυτοί θα πρέπει:

να είναι τουλάχιστον τρεις,

να είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους,

να μην συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα εμπλεκόμενα σώματα ή πρόσωπα, και

να χαίρουν καθολικής εκτίμησης και εμπιστοσύνης από την κοινωνία.

Μόνο με έναν τέτοιο τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί ότι:

η αλήθεια θα διερευνηθεί σε βάθος,

δεν θα υπάρξει σκιά συγκάλυψης, και

θα προστατευθούν τόσο οι θεσμοί όσο και τα πρόσωπα που ενδεχομένως αδίκως στοχοποιούνται.

Η Κύπρος δεν αντέχει άλλες εκπτώσεις στη νομιμότητα.

Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι ούτε επιλεκτική ούτε φοβική.

Όταν οι καταγγελίες αγγίζουν τον πυρήνα του κράτους, η απάντηση οφείλει να είναι άμεση, καθολική και απολύτως ανεξάρτητη.

Το ΑΛΜΑ θα συνεχίσει να απαιτεί πλήρη διαφάνεια, ισονομία και λογοδοσία. Ουδείς, όσο υψηλά και εάν βρίσκεται, είναι υπεράνω του νόμου.