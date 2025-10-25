Τόση ενέργεια και τόση φαιά ουσία, τόσος χρόνος, χαμένα για ένα εγχείρημα που όλοι ήξεραν εξαρχής πως δεν πρόκειται να ευοδωθεί. Ωστόσο, ακόμα και τώρα, μετά την ηχηρή αποτυχία, ο υπουργός Άμυνας επιμένει πως η στράτευση των γυναικών μπήκε στις ράγες.

Υπάρχει εδώ και χρόνια ο θεσμός των Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) ο οποίος απευθύνεται τόσο σε άντρες όσο και γυναίκες προσφέροντας επαγγελματικές θέσεις στο στρατό. Ούτε όμως και με αμοιβή οι νέοι και νέες δεν ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν στον στρατό. Πρόσφατα είχαν προκηρυχθεί 700 θέσεις και μόνο 305 αιτήσεις υποβλήθηκαν. Όταν λοιπόν ούτε με αμοιβή δεν θέλουν να ασχοληθούν με τον στρατό οι κοπέλες, γιατί να θέλουν να το κάνουν δωρεάν;

Για να έχουν ίσα δικαιώματα, είπανε περίπου οι εμπνευστές του νομοσχεδίου. Για να μην υπάρχει η διάκριση που αποκλείει τις γυναίκες από το να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία. Όπως είχε δηλώσει ο υπουργός Άμυνας, «με τη συγκεκριμένη απόφαση, αναγνωρίζεται ο ρόλος και το δικαίωμα των γυναικών να συμμετέχουν ενεργά στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Κυβέρνηση και Βουλή λοιπόν αποφάσισαν να επιφέρουν την ισότητα ανάμεσα στα φύλα θεσμοθετώντας στρατιωτική θητεία και για τις κοπέλες. Διαφοροποιημένη όμως από τους άντρες τόσο σε διάρκεια όσο και σε ηλικία κατάταξης. Στη συνέχεια προσφέρθηκαν και διάφορα κίνητρα, όπως προτεραιότητα για πρόσληψη στην αστυνομία και στην πυροσβεστική καθώς επίσης και έκπτωση στα δίδακτρα ιδιωτικών πανεπιστήμιων. (Προσφορές που αναιρούσαν αμέσως την προσπάθεια για δήθεν ισότητα).

Καθώς λήγει η προθεσμία δήλωσης ενδιαφέροντας, ο αριθμός των αιτήσεων (δύο μέχρι χθες) εκπλήσσει ακόμα και όσους προβλέπαμε εξαρχής την αποτυχία. Εν τούτοις ο υπουργός Άμυνας διατηρεί την αισιοδοξία του. Οι δε θιασώτες του εγχειρήματος θα αποδώσουν την έλλειψη ενδιαφέροντος στην κουλτούρα των νέων, στη διαπαιδαγώγηση τους, σε εγωκεντρικές τάσεις και άλλα τέτοια που ενοχοποιούν τους νέους. Μήπως όμως είναι ευκαιρία να αναρωτηθούμε γιατί οι νέοι (συμπεριλαμβανομένων και των αρρένων) δεν πιστεύουν πως το χρονικό διάστημα που αφιερώνουν στο στρατό εξυπηρετεί σε κάτι ουσιαστικό;

Υπογράφοντας πριν λίγους μήνες το διάταγμα για εθελοντική στράτευση γυναικών ο υπουργός Άμυνας είπε ότι η απόφαση «σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Εθνική Φρουρά». Εντέλει η εποχή παραμένει ίδια. Κι αυτό είναι και ένα από τα προβλήματα, τόσο της Εθνικής Φρουράς, όσο και όλων των άλλων τομέων. Το ότι αιθεροβατούμε. Το ότι περιβάλλουμε εξαγγελίες με φανφάρες που αποδεικνύονται πυροτεχνήματα για πρόσκαιρες λάμψεις. Ενώ όλη αυτή η ενέργεια θα μπορούσε να αναλωθεί σε μία αναζήτηση για ουσιαστικές αλλαγές στο στράτευμα, οι οποίες θα μπορούσαν να εμπεριέχουν και τη γυναίκεια στράτευση.