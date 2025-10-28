Όταν δηλώνει ο Τουφάν Ερχιουρμάν ότι καμία διαπραγμάτευση δεν θα διεξαχθεί χωρίς διαβούλευση με την Τουρκία, δεν εννοεί ότι στη διαπραγμάτευση θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα τους Τουρκίας. Αλίμονο. Μην πάει ο νους μας στο κακό. Το λέει για να καλοπιάσει την Άγκυρα, να μην του κόψουν την χρηματοδότηση. Γι΄ αυτό να μην βιάζονται οι κινδυνολόγοι απορριπτικοί να βγάλουν συμπεράσματα.

Όταν λέει ότι η Τουρκία «είναι εγγυητής ολόκληρου του νησιού και έτσι θα παραμείνει», δεν εννοεί τίποτα άλλο πέραν αυτού που λέει. Ότι δεν είναι προς συζήτηση η κατάργηση των τουρκικών εγγυήσεων. Ούτε η πολιτική ισότητα αποτελεί «αντικείμενο διαπραγμάτευσης». Μην βιάζεστε, λοιπόν, λυσοφοβικοί να αποδομήσετε τον νέο ηγέτη του κατοχικού καθεστώτος. Κάμετε υπομονή να δούμε πού θα πάει η ιστορία. Κι αν είναι να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πρέπει να υπάρχουν χρονοδιάγραμμα, λέει.

Ας μην προτρέχουμε, όμως. Μπορεί, για παράδειγμα, όταν μιλά για χρονοδιαγράμματα να εννοεί χρονοδιαγράμματα αποχώρησης των κατοχικών στρατευμάτων και τον παρεξηγήσαμε. Στο κάτω – κάτω, κάτι θα ξέρουν οι «δικοί μας» ενθουσιασμένοι που συνεχίζουν να πανηγυρίζουν τη νίκη του και να βρίζουν τους Ελληνοκύπριους, που παραμένουν διστακτικοί ανησυχώντας για την τουρκική βουλιμία.

Το πιο σημαντικό, πάντως, που ακούσαμε αυτές τις μέρες από τον Ερχιουρμάν, είναι το ανέκδοτο με τις δύο έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο, οι οποίες ανήκουν δήθεν στους Τουρκοκύπριους. Είναι ένα ζήτημα που θέτει συνεχώς το κόμμα του. Ο προκάτοχός του Μεχμέτ Αλί Ταλάτ στις ευρωεκλογές του 2009, την ώρα που ήταν στο φόρτε τους οι συνομιλίες και επικρατούσε εύφορο κλίμα, είχε στείλει και επιστολή στον τότε πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Χανς Πέτερινγκ, για να του ζητήσει να αναλάβει πρωτοβουλία διότι «οι δύο θέσεις που αντιστοιχούν σε αντιπροσώπους των Τουρκοκυπρίων, ανήκουν δικαιωματικά στον τουρκοκυπριακό λαό», όπως έλεγε στην επιστολή του.

Ο άλλος ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού κόμματος, Κουτλάι Ερκ, το 2014, έθεσε το θέμα και στην αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, λέγοντας μάλιστα, ότι οι δύο θέσεις των Τ/κ είναι «υπό κατοχή και κατάληψη από τους Ελληνοκύπριους». Υπό κατοχή!

Τώρα το επαναφέρει και ο Ερχιουρμάν με αφορμή το μνημείο πεσόντων και αγνοουμένων, που θα ανεγερθεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Ήδη από καιρό εμφανίζονται και Ελληνοκύπριοι, ακόμα και πολιτικοί, που υιοθετούν αυτή την τουρκοκυπριακή απαίτηση. Έτσι εδραιώνονται τα τετελεσμένα. Τα αποδέχονται πρώτα οι πολιτικοί μας και μετά οι πολίτες και από κάποια στιγμή και μετά δεν θυμάται κανένας πόθεν μας προέκυψε το τετελεσμένο και δεν διερωτάται κανένας γιατί δικαιούνται οι Τ/κ δύο έδρες και όχι τρεις ή μία. Με βάση ποια λογική, ας πούμε, το 18% του πληθυσμού δικαιούται δύο έδρες; Αφού είναι έξι οι έδρες στο 18% αναλογεί μία έδρα.

Πού βρήκαν τις δύο έδρες, λοιπόν. Στο σχέδιο Ανάν το οποίο προέβλεπε ότι η Κύπρος «θα εκπροσωπείται στη βάση της αναλογικής αντιπροσώπευσης, νοουμένου ότι κάθε συνιστώσα πολιτεία θα κατέχει όχι λιγότερες του ενός τρίτου των κυπριακών εδρών». Δηλαδή, όχι λιγότερες από δύο στο σύνολο των έξι εδρών. Έτσι σκέφτηκε ο λόρδος Χάνι και μας έμεινε… Όμως το σχέδιο Ανάν απορρίφθηκε και η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να εκπροσωπεί το σύνολο του εδάφους της και του λαού της.

Είναι γνωστό ότι οι έδρες του ευρωκοινοβουλίου ανήκουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε σε μειονότητες, ούτε σε πλειονότητες, αλλά στα κράτη μέλη. Γι΄ αυτό και στις ευρωεκλογές το εκλογικό σώμα σε κάθε χώρα είναι ένα και δεν διαχωρίζεται σε επαρχίες ή σε κοινότητες. Οι έξι έδρες της Κύπρου ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία που είναι το κράτος μέλος. Εκλέγονται σε αυτές τις έδρες έξι Ευρωπαίοι πολίτες με καθολική ψηφοφορία. Και εκπροσωπούν τους Ευρωπαίους πολίτες της επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Χωρίς φυλετικές ή άλλες διακρίσεις.

Αφού για χάρη της λύσης θα τετραγωνιστεί ο κύκλος, όταν ξαναφτάσουμε στη λύση θα βρεθεί και γι΄ αυτό η φόρμουλα. Μπορεί να τις συμφωνήσουμε μισές – μισές τις έδρες. Μπορεί να πάρουν οι Τ/κ τις τέσσερις και οι Ε/κ τις δύο. Μπορεί να μας κάνουν και αβαρία οι Ευρωπαίοι και να μας δώσουν από έξι, ποιος ξέρει! Αλλά, μετά τη λύση. Να του το πει κάποιος επίσημα γίνεται;