Με ποια λογική όσοι επενδύουν για λύση του Κυπριακού στη νίκη του Ερχιουρμάν το δείχνουν επιτιθέμενοι σε όσους Ελληνοκύπριους διατυπώνουν αμφιβολίες; Αμφιβολίες ιδίως για τις δυνατότητες του νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων απέναντι στην τουρκική πολιτική για την πατρίδα μας (και μέσα στην πατρίδα μας), αλλά και βασιζόμενοι στην εμπειρία όλων των προηγούμενων χρόνων.

Δεν δικαιούται κανένας να έχει διαφορετική γνώμη από αυτήν του «ενδοτικού μετώπου»; Το λέω έτσι επειδή οι ίδιοι βαφτίζουν όσους διαφωνούν μαζί τους «απορριπτικό μέτωπο». Πέρα από όσα γράφονται στα κοινωνικά δίκτυα από πολίτες, ίσως και ένα δύο – άρθρα σε εφημερίδες που σχολιάζουν τη νίκη του Ερχιουρμάν με αρνητικές αναφορές, δεν είδα κανέναν πολιτικό, κανένα από τα σοβαρά μας κόμματα ή από την κυβέρνηση, να επιτίθεται στον Ερχιουρμάν. Όλοι βρίσκονται σε αναμονή.

Όμως το «ενδοτικό μέτωπο», προσπαθεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι υπάρχει κάποια συνωμοσία εναντίον του στην ελληνοκυπριακή πλευρά, που θέλει να τον αποδομήσει (να τον αποσυναρμολλογήσει εννοούν;), για να μην τον αφήσει να λύσει το Κυπριακό. Διότι είναι έτοιμος να το λύσει και δεν τον αφήνουν οι Ελληνοκύπριοι. Είναι εξωφρενικό αλλά συμβαίνει. Και πρωταγωνιστές αυτής της ερχιουρμανοποίησης του Κυπριακού σε βάρος της ελληνοκυπριακής κοινότητας, είναι επώνυμοι πολιτικοί. Δυο παραδείγματα μόνο:

Η Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή γράφει: «Συμφωνώ απόλυτα με όσους διαπιστώνουν αυτές τις μέρες ότι το όλο γνωστό απορριπτικό μέτωπο άρχισε ήδη την αποδόμηση του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν».

Εντάξει, έτσι κρίνει η κ. Μαρκουλλή. Δεχτό. Αλλά, για ποιο λόγο προσθέτει και μια σάλτσα εναντίον του Προέδρου Χριστοδουλίδη; Ο Πρόεδρος, γράφει, «συνεχίζει να το παίζει το “καλό παιδί”, ενώ δεν βάζει κανένα στη θέση του, αφήνοντας έτσι την εντύπωση ότι συναινεί σιωπηρά με αυτές τις προσεγγίσεις και συμπεριφορές». Δηλαδή, ενώ ο Ερχιουρμάν κάνει πολύ ορθές δηλώσεις, όπως γράφει στη συνέχεια, ο Χριστοδουλίδης το παίζει καλό παιδί ενώ είναι κακό παιδί, και συναινεί με την αποδόμηση που κάνει το απορριπτικό μέτωπο.

Αυτό τι άλλο είναι από την αποδόμηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη και την ενίσχυση του εκπροσώπου του κατοχικού καθεστώτος και της Άγκυρας; Προτιμούν να αποδομούν τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κι αν το κάνουν για σκοπούς αντιπολίτευσης, σε θέματα εσωτερικής φύσεως ή και για το Κυπριακό, είναι κατανοητό, είναι μέσα στο πολιτικό παίγνιο. Αλλά είναι ακατανόητο όταν το κάνουν συγκριτικά με τον κατοχικό ηγέτη υπονομεύοντας τον εκπρόσωπο και διαπραγματευτή της ελληνοκυπριακής κοινότητας και αγιοποιώντας τον εκπρόσωπο της κατοχικής δύναμης.

Το άλλο παράδειγμα είναι κάτι που γράφει η Ειρήνη Χαραλαμπίδου από την οποία δεν ανέμενα τόση ταύτιση με την αρρωστημένη πλευρά του «ενδοτικού μετώπου». Γράφει: «Ήδη οι τίτλοι αποδόμησης Ερχιουρμάν άρχισαν στην πλευρά μας». Ως εδώ, και τα άλλα σχετικά που προσθέτει, ας πούμε ότι απλώς ενισχύει τις προβληματικές εντυπώσεις που δημιουργούν οι άλλοι σε βάρος της πλευράς μας (ναι, υπάρχει η πλευρά μας και η πλευρά τους, όσοι αμφιβάλλουν είναι αλλού γι΄ αλλού), αλλά εξηγεί στη συνέχεια ότι η Τουρκία «γνωρίζει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χτίζει για την επόμενη θητεία στην Ακροδεξιά», ενώ ο Ερχιουρμάν «εξυπηρετεί στον μέγιστο βαθμό με το προφίλ που έχει την εικόνα ενός Ευρωπαίου διαλλακτικού ηγέτη».

Δεν είχαμε ποτέ προηγουμένως στην Κυπριακή Δημοκρατία Πρόεδρο με ευρωπαϊκό προφίλ όσο έχουμε σήμερα τον Χριστοδουλίδη. Δεν χρειάζεται να το πούμε αυτό, είναι γνωστό σε όλους. Αλλά, μηδενίζεται κι αυτό. Διότι, τάχα, ο Ερχιουρμάν είναι ο Ευρωπαίος διαλλακτικός ηγέτης ενώ ο Χριστοδουλίδης χτίζει στην ακροδεξιά, είναι δηλαδή φασιστόμουτρο. Ποιους ωφελούν τέτοιες παράλληλες αναφορές; Ο ένας είναι ο νόμιμος Πρόεδρος, ο άλλος είναι ο κατοχικός ηγέτης, όποιο προφίλ κι αν προβάλλει.

Οι επώνυμοι πολιτικοί γνωρίζουν ότι όσα λένε και όσα γράφουν τα αρπάζουν οι πρεσβείες και ενημερώνουν τις χώρες τους. Είναι με αυτά που βγάζουν συμπεράσματα, όπως και με τα άρθρα των εφημερίδων, για να ξέρουν τι συμβαίνει στην Κύπρο. Και αυτό που συμβαίνει είναι η αποδόμηση του Χριστοδουλίδη και η οικοδόμηση του Ερχιουρμάν. Από Ελληνοκύπριους! Το έχουν ξανακάνει.