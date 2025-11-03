ΓΑΛΛΙΑ και Κύπρος οριστικοποιούν το κείμενο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης τους. Το πλαίσιο της συμφωνίας συζητήθηκε και κατά τη διάρκεια της εδώ επίσκεψης του Υφυπουργού Εξωτερικών, Βενιαμίν Χαντάντ. Μαζί με την Κύπρια ομόλογό του Μαριλένα Ραουνά συζητήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες ενώ σε δηλώσεις του κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Γάλλος υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ανέφερε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά για να κλείσει η συμφωνία.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ συναφώς ότι το Παρίσι έστειλε την τροποποιημένη εκδοχή της συμφωνίας, η οποία θα συζητηθεί αυτό το διάστημα, προκειμένου να είναι έτοιμη για υπογραφή όταν ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα βρίσκεται στη Λευκωσία εντός Νοεμβρίου. Συνεπώς βρισκόμαστε, σε σχέση με το ζήτημα αυτό, στην τελική ευθεία. Σύντομα θα κλείσει το θέμα της συμφωνίας με τις υπογραφές από τους Χριστοδουλίδη και Μακρόν.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μια στρατηγική συνεργασία, που αφορά όλα τα πεδία πολιτικής δράσεις. Η νέα δυναμική στις σχέσεις Γαλλίας και Κυπριακής Δημοκρατίας, διαμορφώνει καινούργια δεδομένα τόσο σε διμερές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Είναι σαφές ότι το πλαίσιο που συζητείται την τελευταία περίοδο, αναδεικνύει νέους άξονες πολιτικής δράσης και ενίσχυσης των ήδη υφιστάμενων, που περιλαμβάνονται στη στρατηγική ατζέντα του 2016, η οποία επικαιροποιείται και προδήλως αναβαθμίζεται. Προσαρμόζεται εν πολλοίς στα νέα δεδομένα, ανάγκες και προκλήσεις της περιόδου που διανύουμε.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως η συνεργασία αυτή, που αγγίζει σημαντικούς τομείς, από την άμυνα/ασφάλεια μέχρι το εμπόριο, την εκπαίδευση, καινοτομία, ναυσιπλοΐα, μεταναστευτικό, θα φέρει πιο κοντά δυο παραδοσιακούς φίλους.

ΓΑΛΛΙΑ και Κύπρος συνεργάζονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και διμερώς, εστιάζοντας σε περιφερειακές συνεργασίες, αλλά και δρώντας από κοινού σε παρεμβάσεις για ζητήματα, που αφορούν την περιοχή.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ είναι διαχρονική, έχει ωστόσο, σημασία να καθοριστεί ένα πλαίσιο κοινών δράσεων, στη βάση των κοινών ευρωπαϊκών και γεωπολιτικών επιδιώξεων. Είναι σαφές πως η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λόγους να πορεύεται μαζί με τη Γαλλία. Γιατί με τη χώρα αυτή έχουμε πολλά κοινά συμφέροντα- κι ως κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης- και εκφράζουμε και τις ίδιες αξίες.

ΜΠΟΡΕΙ στην εποχή μας σημασία να έχουν πρωτίστως στα συμφέροντα, αλλά οι συνεργασίες μπορούν να οικοδομούνται και πάνω και σε άλλες βάσεις. Στη βάση των αξιών και ου διεθνούς δικαίου.